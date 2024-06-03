Ivy So震撼級「黃金畫面」瘋傳！烏身動作不經意展現好身材

現年22歲的Ivy So（蘇雅琳）係COLLAR人氣成員之一，最近唔止顏值養眼，就連身材都非常搶鏡，令一班Fans睇得好過癮！《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》當晚，COLLAR跳唱燒熱全場，Ivy So更被台下粉絲捕捉黃金畫面！

