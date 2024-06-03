Ivy So震撼級「黃金畫面」瘋傳！烏身動作不經意展現好身材
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現年22歲的Ivy So（蘇雅琳）係COLLAR人氣成員之一，最近唔止顏值養眼，就連身材都非常搶鏡，令一班Fans睇得好過癮！《第六屆 KKBOX 香港風雲榜》當晚，COLLAR跳唱燒熱全場，Ivy So更被台下粉絲捕捉黃金畫面！
Ivy So被捕捉黃金畫面！逼出誘人事業線
女團 COLLAR 跳唱〈Back in the Game〉與〈OFF/ON〉，舞動的節奏迅即燒熱全場。Dear Jane 徐徐上台與 COLLAR crossover〈Yellow Fever〉，並獻唱〈聖馬力諾之心〉，男人味與女團的無縫接合，呈現千禧年代組合興盛的熱鬧氛圍，兩團相遇再度合唱〈Chosen Family〉 x〈銀河修理員〉，團結的力量化為感動的旋律，讓樂迷沉醉，成功像 COLLAR 所說為大家帶來驚喜。
值得留意是，Ivy So更被台下粉絲捕捉黃金畫面！在她搖擺身驅瞬間，烏低身嘅動作不經意地展現好身材，更逼出誘人事業線！難怪有網友表示睇到「嘩」一聲！
Ivy So 超緊身潛水服大曬身材
Ivy So日前在社交平台上傳了早前與COLLAR成員的台灣之旅Vlog，片中可見Ivy So與Day（許軼）一起去玩潛水，二人齊齊換上超緊身潛水服大曬零贅肉身材，潛水結束後，Ivy So又以比基尼上陣，中門大開之餘又露性感纖腰。今次Ivy So以段段90秒的短片花式派福利，獲網民紛紛留言大讚：「蘇媽啲肌肉好靚」、「唔好再用你啲腹肌嚟誘惑我啦」、「條腰靚到呢」等。
Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look
Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。
圖片來源：powerful_keungto@thread、大會提供、IG@ivyysooo、KKBOX