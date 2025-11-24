Ivy So蘇雅琳化身霸氣角色！AI製《龍虎門》《進擊之巨人》漫畫風勁爆笑
廣告
Google最新發表的Gemini 3.0配備超強繪圖AI「Nano Banana Pro」，終於懂得生成繁體中文字，更學會香港漫畫風格製圖。有創意網民立即將女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）製成不同漫畫風格，包括《IQ博士》、《龍虎門》、《黑執事》、《進擊之巨人》、《JoJo的奇妙冒險》等經典作品風格，搞笑程度令人捧腹，網上瘋傳引起熱烈討論。
Google新AI掀起二創熱潮
Google發表的Gemini 3.0搭載「Nano Banana Pro」繪圖AI，最大突破是終於能夠生成繁體中文字，並且學會了香港漫畫風格製圖。這項技術一推出，立即在網上掀起二創熱潮，一系列用黃玉郎《龍虎門》畫風重新演繹的《聖鬥士星矢》、《高達》漫畫在各大社交平台瘋傳，吸引大量網民參與創作。
Ivy So變身多種漫畫角色
有創意網民將女團顏值擔當Ivy So作為素材，利用新AI技術製成不同漫畫風格的她。這些二創作品涵蓋多個經典漫畫風格，包括荒木飛呂彥的《JoJo的奇妙冒險》、鳥山明的《IQ博士》、黃玉郎的《龍虎門》、枢やな的《黑執事》，以及諫山創的《進擊之巨人》等。每一張圖片都保留了Ivy So的特徵，同時完美融入各個漫畫的獨特畫風，效果十分搞笑！
網民：六舊腹肌反映現實！
其中最受網民讚賞的是《JOJO的奇妙冒險》風格版本，有網民更發揮創意，為Ivy So設計了專屬替身「SoHa」，技能設定為「每秒發動30,000隻蘇蝦，圍住蘇媽形成全天候無死角保護網，阻擋Haters的攻擊」。這個充滿港式幽默的設定，將Ivy So的暱稱「蘇媽」巧妙融入JOJO世界觀，令網民大讚創意十足：「Jojo嗰張唔反對，六舊腹肌反映現實」「笑到肚痛」「AI都學會港漫風格真係勁」，討論熱度持續上升。
圖片來源：IG@ivyysooo、Ai製圖、AI生成圖片資料或影片來源：原文刊於新假期