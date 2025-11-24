Ivy So蘇雅琳化身霸氣角色！AI製《龍虎門》《進擊之巨人》漫畫風勁爆笑

Google最新發表的Gemini 3.0配備超強繪圖AI「Nano Banana Pro」，終於懂得生成繁體中文字，更學會香港漫畫風格製圖。有創意網民立即將女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）製成不同漫畫風格，包括《IQ博士》、《龍虎門》、《黑執事》、《進擊之巨人》、《JoJo的奇妙冒險》等經典作品風格，搞笑程度令人捧腹，網上瘋傳引起熱烈討論。

Google新AI掀起二創熱潮

Google發表的Gemini 3.0搭載「Nano Banana Pro」繪圖AI，最大突破是終於能夠生成繁體中文字，並且學會了香港漫畫風格製圖。這項技術一推出，立即在網上掀起二創熱潮，一系列用黃玉郎《龍虎門》畫風重新演繹的《聖鬥士星矢》、《高達》漫畫在各大社交平台瘋傳，吸引大量網民參與創作。

ivy so （圖片來源：IG@ivyysooo）
（圖片來源：IG@ivyysooo）
ivy so （圖片來源：Ai製圖）
（圖片來源：Ai製圖）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）

Ivy So變身多種漫畫角色

有創意網民將女團顏值擔當Ivy So作為素材，利用新AI技術製成不同漫畫風格的她。這些二創作品涵蓋多個經典漫畫風格，包括荒木飛呂彥的《JoJo的奇妙冒險》、鳥山明的《IQ博士》、黃玉郎的《龍虎門》、枢やな的《黑執事》，以及諫山創的《進擊之巨人》等。每一張圖片都保留了Ivy So的特徵，同時完美融入各個漫畫的獨特畫風，效果十分搞笑！

網民：六舊腹肌反映現實！

其中最受網民讚賞的是《JOJO的奇妙冒險》風格版本，有網民更發揮創意，為Ivy So設計了專屬替身「SoHa」，技能設定為「每秒發動30,000隻蘇蝦，圍住蘇媽形成全天候無死角保護網，阻擋Haters的攻擊」。這個充滿港式幽默的設定，將Ivy So的暱稱「蘇媽」巧妙融入JOJO世界觀，令網民大讚創意十足：「Jojo嗰張唔反對，六舊腹肌反映現實」「笑到肚痛」「AI都學會港漫風格真係勁」，討論熱度持續上升。

ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）
ivy so （圖片來源：AI生成圖片）
（圖片來源：AI生成圖片）

圖片來源：IG@ivyysooo、Ai製圖、AI生成圖片

