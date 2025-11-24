Ivy So蘇雅琳化身霸氣角色！AI製《龍虎門》《進擊之巨人》漫畫風勁爆笑

Google最新發表的Gemini 3.0配備超強繪圖AI「Nano Banana Pro」，終於懂得生成繁體中文字，更學會香港漫畫風格製圖。有創意網民立即將女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）製成不同漫畫風格，包括《IQ博士》、《龍虎門》、《黑執事》、《進擊之巨人》、《JoJo的奇妙冒險》等經典作品風格，搞笑程度令人捧腹，網上瘋傳引起熱烈討論。