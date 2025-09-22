Ivy So心痛揭COLLAR內幕 一度哽咽自責「唔想拖累大家」 1件事承認留下陰影

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）向來以陽光開朗形象示人，但近日她在網上節目中罕有地流露內心脆弱一面，更驚爆隊長Gao曾在演唱會慶功宴上崩潰痛哭，自責拖累團隊。Ivy So談及此事時一度哽咽，並坦承自己也曾有同樣想法，究竟這支人氣女團背後承受著怎樣的壓力？