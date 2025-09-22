Ivy So心痛揭COLLAR內幕 一度哽咽自責「唔想拖累大家」 1件事承認留下陰影
Ivy So節目心痛憶述 Gao慶功宴淚崩場面
在艾力主持的網上節目「約會系列」中，Ivy So重提了隊長Gao在慶功宴上情緒失控的一幕，令她至今仍感到心痛。她引述Gao當時哭著說「佢話唔想拖累COLLAR，唔想拖累COLLAR裏面嘅人…」，這番話讓Ivy So也忍不住哽咽。雖然節目未明確指出是哪個慶功宴，但外界推測正是上月COLLAR演唱會後的慶功場合。事實上，Gao的歌喉一直以來都面對不少外界抨擊，在演唱會上的獨唱環節也選擇以預錄影片形式播出，可見她承受著巨大壓力。
Ivy So坦承感同身受「我都覺得自己唔夠勁」
隊長Gao的自責讓Ivy So感同身受，她坦言自己也曾陷入同樣的自我懷疑，更在訪問中剖白：「之後我發現，其實我都係。我一直都覺得COLLAR每個人都好勁，正因為咁，所以我更加想去努力。」儘管Gao感到自責，但在Ivy眼中，她是一位非常稱職的隊長，並大力稱讚對方：「Gao係一個好努力、好Charm，好有領導能力，善良且溫柔嘅人。佢情緒超級穩定，無論發生咩事都唔會發脾氣。」這番話也突顯了COLLAR成員之間深厚的感情與互相扶持。
重提2022年走音事件 Ivy So承認留下陰影
Ivy So的自責並非無的放矢，她坦誠地重提了三年前，即2022年為張敬軒演唱會擔任嘉賓時的失準事件。當時COLLAR成軍不久，首次踏上紅館大舞台，卻因她與Candy演唱《Call My Name！》時走音，而被外界形容為「喊驚式」唱法。她至今仍耿耿於懷，自責地說：「真係唔可以再令COLLAR受到呢啲嘢影響…唔可以因為我一兩句，令COLLAR在媒體上被冠以走音女團…嘅Hashtag。」這次經歷讓她留下了陰影，導致有段時間無法享受表演，腦中只專注於音準和舞步，失去了舞台上的能量。
粉絲留言洗版力撐「COLLAR每個都係重要」
這次深度訪談播出後，引起網民極大迴響，粉絲紛紛留言為Ivy So及COLLAR打氣，認為她們的真誠讓人動容。不少網民表示完全理解她們的壓力，並留言力撐：「Collar係每一個都係重要 而不斷進步」、「睇到你既努力同進步！」有粉絲更感性地表示：「可以了解Ivy更多，了解得越多，更加喜歡Ivy」、「Ivy要繼續加油 陪住你一齊成長」。大部分留言都充滿正能量，讚揚Ivy的坦率，並肯定整個團隊的努力與進步。