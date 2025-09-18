Ivy So樣貌疑被「AI網紅女神」盜用 網友感不忿為偶像伸寃：男人真係好易呃！
廣告
隨著AI技術快速發展，利用AI工具生成的「虛擬美女」在社群媒體上崛起，並成功吸引大量粉絲與流量。最近，一名Threads網友發起討論，指控一位名為「hazelbb852」的AI網紅，疑似盜用女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的樣貌進行生成，令唔少男士中招，甚至有人留言邀請她合照！
「AI女神」粉絲破三萬 神似Ivy So與Ca姐
這位名為「hazelbb852」網紅在IG上擁有高達3.3萬粉絲，hazelbb852 在其IG擁3.3萬粉絲，自稱是「香港 美國 / 𝓂𝑜𝒹𝑒𝓁 / 𝟢𝟥’」，閒時會分享多張吸晴照片，like數亦相當誇張，以hazelbb852 一輯黑色泳衣福利為例，性感火辣，喪吸3萬like！另一方面，hazelbb852嘅外表與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）極度相似，無論眼神、笑容都似到十足十，某些角度更撞樣試當真女神Ca姐陳苡臻，有人批評明顯是AI生成。
網友揭穿AI破綻：牙齒、背景與文案
因此，Threads網友質疑多個可疑地方：「無乜幾個香港人，會用852嚟表示自己係香港人，除非佢好想強調自己係香港人，經驗之談詐騙係會咁做。」
許多眼尖的網友分析，從多個可疑點可以判斷出「hazelbb852」並非真人。有人直指她的「棚牙根本係ivy so」，並對比多張照片後，發現背景和衣物細節（如內褲帶子）不一致，揭穿了AI合成的破綻。網友們也認為，她的貼文文案過於「虛假」，且個人資料中使用「852」來強調香港人身份，這在詐騙行為中相當常見。這讓網友不禁感嘆：「其實男人真係好易呃，唔係年中佢地點會中伏裸聊勒索、買相等， 睇晒佢d post，每張都超假，最假係d caption。我懷疑其實男人開」。
圖片來源：網上圖片、IG@hazelbb852、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期