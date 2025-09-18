Ivy So樣貌疑被「AI網紅女神」盜用 網友感不忿為偶像伸寃：男人真係好易呃！

隨著AI技術快速發展，利用AI工具生成的「虛擬美女」在社群媒體上崛起，並成功吸引大量粉絲與流量。最近，一名Threads網友發起討論，指控一位名為「hazelbb852」的AI網紅，疑似盜用女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的樣貌進行生成，令唔少男士中招，甚至有人留言邀請她合照！