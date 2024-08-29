資深監製撰文列3大優點「歌頌」Ivy So 網民好認同 但有1缺點要改進
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COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）顏值高、性格又好，一直係團內人氣成員！日前，有資深業內人士在社交平台發文「歌頌」Ivy So，列出3大優點讚揚她是可造之材，引來大批網民留言討論！
資深監製伍健雄發文「歌頌」Ivy So
曾經製作過《喜愛夜蒲》、《性工作者》系列和《女子監獄》的資深監製伍健雄，在他創建的Facebook專頁「雄叔叔Old School」上以「自然之女」為題發文。文中列三大點大讚Ivy So夠自然。
優點1.《和解在後》演出表現自然
「雄叔叔」指近年有留言到娛樂圈的後起之秀，其中覺得Ivy So在ViuTV劇集《和解在後》的表現自然，認為以首次拍長劇來講的Ivy So與每一位對手都有好好的交流，是香港最有前途的女演員之一。
優點2. 大讚Ivy So零偶包
「雄叔叔」觀察到Ivy So與粉絲互動時都是「零偶包」，無論粉絲收集其黑圖，Ivy So都會一起玩一起笑。
優點3. Ivy So最從容、超強適應力
「雄叔叔」更提到留意到Ivy So無論在舞台上還是粉絲聚會中都表現從容：「佢都係最從容嘅一位，只可以話每個人嘅天份都唔一樣，而呢一份適應力，絕對係演藝天份之一」、「演藝圈呢行係條條大路，無一定嘅成功秘訣，每一位都係達者為先。但如果一出道就搵到一個自己舒服嘅位置，好好學習，再好好發揮，雄叔叔相信呢一位自然之女，成功之日都不遠矣。」
網民指有1缺點要改進：只要佢唔唱歌都OK
不少網民都留言表示認同「雄叔叔」的觀點，認為Ivy So在《和解在後》表現出色，亦認為Ivy So顏值高，是圈內少有的可造之材，更推薦「雄叔叔」開套戲俾Ivy So拍；不過亦有網民認為Ivy So雖然樣樣都好，但歌喉就麻麻，認為Ivy So應該專心拍戲。
「真係得天獨厚！大wing 有眼光！堅持收佢入COLLAR」「拍戲拍廣告算啦 唔好再唱歌」「見住 ivy 係歌舞演各方面不斷進步」「拍女子監獄2，搵Ivy So做女主角？」
圖片來源：IG@ivyysooo、Facebook@雄叔叔Old School、Threads@powerful_keungto、網民留言截圖