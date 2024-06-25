Ivy So接棒做新一代「沐浴巨星」 盤點陳煒等歷任沐浴露代言人

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）近日成為沐浴露品牌的新代言人，在廣告中以一襲純白露肩長裙亮相，仲有一幕露肩沖涼的畫面，非常吸睛！睇番多年來被封為「沐浴巨星」的陳煒，當年亦係著住一件白色長裙拍攝沐浴露廣告！

