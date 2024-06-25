Ivy So接棒做新一代「沐浴巨星」 盤點陳煒等歷任沐浴露代言人
Ivy So蘇雅琳 爆拍沖涼片真相
現年22歲的Ivy So在廣告中大方露香肩，並搽上沐浴露沖涼，不過她笑指之前以為拍攝時係冇得著衫：「小時候看到演員們拍攝沐浴片段，覺得她們好優雅、好美，但一直以為她們不能穿衣服。到今次準備拍攝時，我才發現原來可以穿著無肩帶背心及緊身短褲，令我倍感安心，可以輕鬆應付沐浴場景，還樂在其中！」
分享增添個人魅力的三大祕技
Ivy還分享了她增添個人魅力的三大祕技：「第一，我認為每位女生都應該愛錫自己肌膚，首要挑選有足夠滋潤度的沐浴露，令皮膚保持清爽水潤，不會太乾或太繃緊，自然就會變得自信美麗。
第二，我會長期在家中備有不同香味的沐浴露，例如由多種天然優質精油調製而成的花香味，然後視乎每日心情或外出需要而挑選，為生活增添情趣，予人耳目一新的感覺！
第三，我非常喜歡浸浴，只要在浴缸放些沐浴露就能起到泡泡效果，不但可以放鬆身心，更可促進新陳代謝。即使再忙，我每星期至少浸浴一次，好療癒！」
另一半想掂Ivy So要先做一件事
出道前修讀護理系的Ivy，原來對個人及理想對象的衛生有著嚴格的要求：「我平日回家後一定會洗澡，特別在香港炎熱盛夏時更會多洗幾次，消除身上的汗味。」而講到對於理想對象的期望，她直言一定要跟自己一樣愛乾淨：「如果吃完火鍋、燒烤或者做完運動後，都要立即洗澡！不然一身油煙味或汗臭黏膩的，千萬不要碰我！」
陳煒29歲做「沐浴巨星」 竟然冇沐浴畫面？！
睇番2002年陳煒拍攝沐浴露廣告時已29歲，令人驚訝的是，原來她在廣告中並冇沖涼畫面！片中可以見到陳煒穿著一件白色背心長裙，擺出各種pose，甚至有高抄畫面，突出陳煒的好身材，因此就算冇沐浴鏡頭，都一樣咁誘人！
黃翠如、倪晨曦都做過「沐浴巨星」
由2014年開始，黃翠如擔任淋浴露品牌「滴露」的代言人，直至2019年。之後「滴露」亦有搵林嘉欣以及MIRROR成員Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）AK（江熚生）、阿Dee@ERROR以及他們經理人花姐拍廣告。到2021年年尾，滴露找來倪晨曦擔任代言人。