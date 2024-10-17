Ivy So露腰曬腿變身足球小琳 單挑兩大名將指1原因影響發揮
廣告
COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）今日（10月17日）與足球名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）及路爾斯加西亞（Luis Garcia）一同出席「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 – 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」記者會，Ivy就率先向兩位名將偷師學「的波」！
Ivy So：今天是足球小琳
最近迷上足球的Ivy So，在活動中不僅獲得兩位足球名宿的親自指導控球技巧，還收到了他們親筆簽名的球衣作為見面禮。活動後，Ivy在社交網貼出其波衫造型，以及與兩位足球名宿的合照，笑指自己：「今天是足球小琳。」
同時Ivy又在限時動態中分享自己「的波」的片段，搞笑地將「的波」失敗的原因歸咎為著錯鞋，引來網民紛紛留言取笑：「對鞋影響發揮～一定係！」、「冇着波boot戰鬥力減1000」、「你應該會收到好多波boot了」等。
Ivy獲讚基本功扎實
能夠近距離接觸兩位國際足球名宿，Ivy大表興奮：「我細細個已經聽過路爾斯加西亞同摩連迪斯嘅名，知道佢哋球技出眾，希望今日可以趁機會向兩位巴塞同皇馬嘅猛將偷師！」
Ivy更於台上與兩位球星大玩「的波」，獲讚基本功扎實。對於能獲得名師指導，Ivy笑言獲益良多，並表示12月20日（星期五）比賽舉行時，必定會入場觀賞以示支持，欣賞眾多經典球星的風采。
活動前緊張到失眠
在接受訪問時Ivy透露心情緊張又興奮，並坦言要在兩位名宿面前展示球技，讓她緊張到失眠，因為她之前要籌備EP，所以已經一個月冇練波，變得非常生疏。
在被問及何時開始迷上足球時，Ivy回憶說，是在今年完成舞台劇後與Locker（林家熙）等人重聚，有人建議邀請前港隊隊長陳偉豪一起踢球，從此她便開始跟對方學習足球。她指自己雖然欠缺運動細胞，但在陳偉豪的鼓勵下，令她有信心繼續學下去。
拍《飛黃騰達》受傷至今仍未散瘀
Ivy還透露自己與Marf（邱彥筒）、Locker和Candy（王家晴）一起踢球，但Candy只學了一堂，而Locker經常展示一些懶chok的動作，令她忍不住發笑。
此外，Ivy還提到自己膝頭上的瘀傷，是在拍攝《飛黃騰達》時踩單車仆倒整親，到現在仍未散瘀，她笑言若再受傷會被經理人追殺，陳偉豪亦因此經常不敢讓她落場踢球，擔心「賠唔起」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo、官方圖片