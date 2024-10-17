Ivy So露腰曬腿變身足球小琳 單挑兩大名將指1原因影響發揮

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）今日（10月17日）與足球名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）及路爾斯加西亞（Luis Garcia）一同出席「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 – 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」記者會，Ivy就率先向兩位名將偷師學「的波」！

