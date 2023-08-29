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Ivy So預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！

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女團COLLAR成員Ivy So蘇雅琳早前於《全日制COLLAR學院》著泳裝上陣時，下體不慎現形，引來網民瘋狂討論，近日她出席活動時，就解釋只係剪裁問題，又話以後會著得保守啲！

Ivy同Candy日前一齊出席活動。
Ivy同Candy日前一齊出席活動。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
Ivy So仲喺活動上公開揀男友條件！
Ivy So仲喺活動上公開揀男友條件！（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

Ivy So：只要我唔尷尬就得

早前在《全日制COLLAR學院》中，Ivy So著上淺色激短泳褲，下體唔小心現形，她在活動表示：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」

Ivy話以後拍節目會著得保守啲。
Ivy話以後拍節目會著得保守啲。（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
Ivy COLLAR 全員都換上泳裝上陣。
早前在《全日制COLLAR學院》中，COLLAR全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy COLLAR Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。
Day當日著住黑色短褲，都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

播得出街就OK

Ivy So續說：「其實又冇話好尷尬嘅！既然出到街而唔係不雅，我覺得OK嘅，而且嗰個時段都應該係出得街嘅，其實都還好，只要我唔尷尬，尷尬嘅就係…其實都冇嘢嘅，講笑啫！」

COLLAR Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現曬形。
Ivy So在第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現晒形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy COLLAR 爬住玩超落力！
爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy COLLAR 網民都讚呢集好養眼。
網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

預告曬峇里水著相

Ivy So又講到近日和朋友去峇里旅行，笑言有好多相未執，包括水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。此外她又在活動上公開揀男友條件，話外形要好似「禮服蒙面俠」一樣高大靚仔，同埋可以英勇地拯救她。

Ivy Ivy So日前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。
Ivy So日前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy 相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。
相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy 亦有小露玉背。
亦有小露玉背。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。
Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Candy唔記得自己喊足咁多集

而Candy（王家晴）在節目中就被淚腺澎湃，幾乎每集都爆喊，她解釋：「拍嗰時以為只喊得一日，唔記得自己喊咗咁多次！」她又最感觸是見到阿Gao一刻，因為之前在拍攝經歷了淋瀑布、祈福等許多事，阿Gao同芯駖都未能參予，都終於齊人時，就令她覺得好感動。

Ivy COLLAR Candy講起張敬軒演唱會又喊。
Candy在《全日制COLLAR學院》中差唔多集集都落淚，被網民狠批「汗腺生上眼」。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

Candy被爆忙緊拍電影

訪問期間Candy又被Ivy大爆近日正忙緊拍電影！看來Candy將會是繼芯駖演出電影《望月》之後，第二個進軍影壇的COLLAR成員。此外兩人又指COLLAR最近正忙緊推出新歌事宜，至於幾時會開演唱會，兩人表示尚未收到時間表，但相信經理人部門已在安排中。

Ivy Candy最近染回黑髮，唔通就係為拍戲做準備？
Candy最近染回黑髮，唔通就係為拍戲做準備？（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
Ivy 兩人又爆COLLAR即將出新歌！
兩人又爆COLLAR即將出新歌！（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）

Ivy So峇里旅行️水著相 集氣先有得睇 Candy爆喊同Gao有關：

即睇Ivy So同Candy足本訪問！

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@ivyysooo、ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖

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