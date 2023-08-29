Ivy So預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！
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女團COLLAR成員Ivy So蘇雅琳早前於《全日制COLLAR學院》著泳裝上陣時，下體不慎現形，引來網民瘋狂討論，近日她出席活動時，就解釋只係剪裁問題，又話以後會著得保守啲！
Ivy So：只要我唔尷尬就得
早前在《全日制COLLAR學院》中，Ivy So著上淺色激短泳褲，下體唔小心現形，她在活動表示：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」
播得出街就OK
Ivy So續說：「其實又冇話好尷尬嘅！既然出到街而唔係不雅，我覺得OK嘅，而且嗰個時段都應該係出得街嘅，其實都還好，只要我唔尷尬，尷尬嘅就係…其實都冇嘢嘅，講笑啫！」
預告曬峇里水著相
Ivy So又講到近日和朋友去峇里旅行，笑言有好多相未執，包括水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。此外她又在活動上公開揀男友條件，話外形要好似「禮服蒙面俠」一樣高大靚仔，同埋可以英勇地拯救她。
Candy唔記得自己喊足咁多集
而Candy（王家晴）在節目中就被淚腺澎湃，幾乎每集都爆喊，她解釋：「拍嗰時以為只喊得一日，唔記得自己喊咗咁多次！」她又最感觸是見到阿Gao一刻，因為之前在拍攝經歷了淋瀑布、祈福等許多事，阿Gao同芯駖都未能參予，都終於齊人時，就令她覺得好感動。
Candy被爆忙緊拍電影
訪問期間Candy又被Ivy大爆近日正忙緊拍電影！看來Candy將會是繼芯駖演出電影《望月》之後，第二個進軍影壇的COLLAR成員。此外兩人又指COLLAR最近正忙緊推出新歌事宜，至於幾時會開演唱會，兩人表示尚未收到時間表，但相信經理人部門已在安排中。
Ivy So峇里旅行️水著相 集氣先有得睇 Candy爆喊同Gao有關：
即睇Ivy So同Candy足本訪問！
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@ivyysooo、ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖