Ivy So遊台花式派福利超吸睛 潛水服造型大曬fit爆身材！

女團COLLAR上月完成一連三場的九展演唱會，各成員完騷後都即刻放假放鬆，其中Ivy So蘇雅琳、Day、Candy、Winka同經理人Wing就選擇到台灣旅行。日前Ivy So就終於上傳台灣之旅的Vlog，片中Ivy So又著比基尼又著超緊身潛水服，花式派福利獲網民大讚超吸睛！