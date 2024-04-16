Ivy So遊台花式派福利超吸睛 潛水服造型大曬fit爆身材！
廣告
女團COLLAR上月完成一連三場的九展演唱會，各成員完騷後都即刻放假放鬆，其中Ivy So蘇雅琳、Day、Candy、Winka同經理人Wing就選擇到台灣旅行。日前Ivy So就終於上傳台灣之旅的Vlog，片中Ivy So又著比基尼又著超緊身潛水服，花式派福利獲網民大讚超吸睛！
Ivy So 超緊身潛水服大曬身材
Ivy So日前在社交平台上傳了早前與COLLAR成員的台灣之旅Vlog，片中可見Ivy So與Day（許軼）一起去玩潛水，二人齊齊換上超緊身潛水服大曬零贅肉身材，潛水結束後，Ivy So又以比基尼上陣，中門大開之餘又露性感纖腰。今次Ivy So以段段90秒的短片花式派福利，獲網民紛紛留言大讚：「蘇媽啲肌肉好靚」、「唔好再用你啲腹肌嚟誘惑我啦」、「條腰靚到呢」等。
網民齊齊錯重點 大讚教練仲靚仔
不過除了Ivy So的身材夠吸睛之外，大批網民都齊齊錯重點，大讚潛水教練靚仔，仲話教練同台灣男團F4撞樣：「教練幾靚仔~我係咪錯重點」、「潛水教練好似F4成員」、「嗰個係教練？好靚仔喎」、「咁靚仔嘅教練，搵佢拍潛水MV」等。
Ivy So 蘇雅琳 公開出道以來最性感水著Look
Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。
網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy
除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@ivyysooo、IG@6y_day、IG@nathanael_ngai