Ivy So@COLLAR貼身短裙大騷長腿 女友感十足深得日男歡心！
可愛外表深得日男歡心
在最近播出的《日本GAO芯假期》中，作為主持的Gao和芯駖向四位日本男嘉賓展示了5位成員的照片，並問他們認為哪一位最Girlfriendable！當中更有男嘉賓一睇見Ivy So張相就已經大讚佢好可愛，仲十分堅定地選擇佢做最Girlfriendable嘅人選，最後Ivy So則以兩票成功跑出，成為日男最愛！
貼身短裙出活動騷煞食長腿
日前Ivy So以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，身材fit爆的Ivy So就大騷長腿，仲sweet到漏向現場嘅fans打招呼兼派心心，認真Girlfriendable！
COLLAR｜Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊
女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！
Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look
Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。
網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy
除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。
Ivy、Day曾合拍防曬廣告 被指「公開處刑Ivy So」
其實Ivy So和Day曾一齊演出一個防曬廣告，當時二人造型同樣是一件心口開窿的露腰背心，再加一條短裙仔，充滿青春活力，但由於Day上圍相對突出，而被連登網民形容為「公開處刑Ivy So」。
Ivy So曾預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！
Ivy早前出席活動時，曾解釋在《全日制COLLAR學院》中著上淺色泳褲後下體現形的問題，當時她說：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」當時她又講到去峇里旅行影了好多相未執，包括有水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。
《全日制COLLAR學院》曾全員泳裝上陣 Ivy So下體現形惹網民瘋狂討論！
ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕晒，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲唔小心現形，引來網民瘋狂討論。
網民大讚Ivy So索爆 身旁Winka、SumLing被比下去
Ivy So泳裝造型一出，即刻惹來網民在各大討論區熱烈討論。不少網民都大讚Ivy So樣靚身材好：「好正阿」、「唔怪得我d女仔朋友咁憎ivy」、「呢啲先係正常女團要有嘅嘢」、「唔錯 幾正」等。同時亦有網民笑指冇比較冇傷害，Ivy So身旁的Winka同SumLing都瞬間被比下去：「左邊係乜怪物黎？」、「佢隔離嗰兩個真係好X樣衰」、「你左邊成個猿人爭霸戰咁」等。
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