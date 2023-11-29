29歲顏卓靈遭Ivy So@COLLAR公開處刑 外形跌watt被網民狠批：爭咁遠

COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、吳肇軒、Locker林家熙以及顏卓靈於近日出席舞台劇《百分百感覺2024》的記者會，22歲的Ivy以青春活力的形象亮相，紮成丸子頭，穿著一身吊帶裙的她瞬間吸引了現場粉絲的歡呼聲，然而29歲的另一位女主角顏卓靈即時被比下去，更獲網民狠批「公開處刑」……