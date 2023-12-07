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Ivy So@COLLAR罕有玩黑絲誘惑引2鏡仔都讚好 網民狂流鼻血獲Ivy體貼送膠布

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現年22歲的COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）不時都會在社交網向粉絲大派福利，日前她就送上數張性感黑絲照，大騷美腿，引來兩位MIRROR成員都讚好！

蘇雅琳 COLLAR Ivy So一向愛騷長腿。
Ivy So一向愛騷長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So@COLLAR 罕有大玩黑絲誘惑

相中Ivy So穿著一身帶著層層叠薄紗的吊帶Bra Top和短裙，罕有配襯黑色絲襪和白色的中跟瑪麗珍鞋，盡顯復古韻味，同時又大騷誘人長腿，引來霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有畀Like，Yanny陳穎欣亦有留言大讚Ivy So好火辣！

蘇雅琳 COLLAR 今次Ivy So罕有玩黑絲，靚相未夠一日已狂吸超過4萬個Like，多過她以往的曬腿照。
今次Ivy So罕有玩黑絲，靚相未夠一日已狂吸超過4萬個Like，多過她以往的曬腿照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 COLLAR 網民都大讚Ivy So的煞食眼神配上性感黑絲，非常火辣！
網民都大讚Ivy So的煞食眼神配上性感黑絲，非常火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 COLLAR 霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有向Ivy So的靚相畀Like。
霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有向Ivy So的靚相畀Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 Ivy So COLLAR Yanny就送上3個火辣emoji。
Yanny就送上3個火辣emoji。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So送上膠布一張慰粉絲

網民都紛紛表示被Ivy So搞到鼻血長流：「請問鼻血流唔停可以點好？」、「勁癲流鼻血不止」、「血流成河喇」、「幫我叫定架白車丫唔該」、「大型殺蝦現場（Ivy So粉絲暱稱為蘇蝦）」，對此Ivy So亦有搞笑送上一張膠布emoji，以慰粉絲。

蘇雅琳 COLLAR Ivy So向流鼻向的粉絲送上膠布一張。
Ivy So向流鼻向的粉絲送上膠布一張。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 COLLAR 除了精選的靚相外，Ivy So又分享了化妝師影的拍攝花絮片。
除了精選的靚相外，Ivy So又分享了化妝師影的拍攝花絮片。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 Ivy So COLLAR 片中她更大玩單眼放電的表情。
片中她更大玩單眼放電的表情。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So被選為香港「靚到癲女星」第3名

早前有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題在討論區開po，讓網民票選出心目中最靚的女星，Ivy So就獲網民票選為香港「靚到癲女星」第3名，僅次第1名的阿嬌和第2名的雲浩影，被粉絲譽為COLLAR的「顏值擔當」，美貌受到肯定，更曾獲日男大讚Girlfriendable！她亦不時性感現身，向網民豪派福利，早前她就著上貼身短裙大騷長腿，瘋狂吸Like！

蘇雅琳 網民票選 Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。
Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 Ivy So COLLAR 網民票選 不時向粉絲大派福利。
不時向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So曾著貼身短裙出活動騷煞食長腿

早前Ivy So以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，身材fit爆的Ivy So就大騷長腿，仲sweet到漏向現場嘅fans打招呼兼派心心，認真Girlfriendable！

蘇雅琳 ivyso collar Ivy So出活動時向在場觀眾派心心。
Ivy So出活動時向在場觀眾派心心。（圖片來源：IG@harbourcity）
蘇雅琳 ivyso collar Ivy So嘅心心放題！
Ivy So嘅心心放題！（圖片來源：IG@harbourcity）
蘇雅琳 ivyso collar Ivy So的長腿十分吸睛！
Ivy So的長腿十分吸睛！（圖片來源：IG@harbourcity）
蘇雅琳 ivyso collar Ivy So果然係Girlfriendable嘅代表！
Ivy So果然係Girlfriendable嘅代表！（圖片來源：IG@harbourcity）

COLLAR｜Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！

Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 COLLAR Ivy Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。
Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look

Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。

Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 COLLAR Ivy Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。
Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 COLLAR Ivy 不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！
不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 COLLAR Ivy 除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！
除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）

網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy

除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。

Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。
Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 大曬長腿。
大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！
網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 仲有Ivy玩越野車嘅相。
仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 一對白滑長腿非常吸睛。
一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 網民狂叫Day「快啲反擊」！
網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！
Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）

Ivy、Day曾合拍防曬廣告 被指「公開處刑Ivy So」

其實Ivy So和Day曾一齊演出一個防曬廣告，當時二人造型同樣是一件心口開窿的露腰背心，再加一條短裙仔，充滿青春活力，但由於Day上圍相對突出，而被連登網民形容為「公開處刑Ivy So」。

ivyso collar 蘇雅琳 廣告中Ivy So和Day一齊奔跑。
廣告中Ivy So和Day一齊奔跑。（圖片來源：廣告截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 兩人造型相近，但出來效果相差甚遠。
兩人造型相近，但出來效果相差甚遠。（圖片來源：廣告截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 同樣烏低身，一個輕易見到有事業線，另一個就...
同樣烏低身，一個輕易見到有事業線，另一個就…（圖片來源：廣告截圖）
ivyso collar 蘇雅琳 難怪連登網民形容係「公開處刑Ivy So」。
難怪連登網民形容係「公開處刑Ivy So」。（圖片來源：廣告截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 Day一繞手，效果好震撼！
Day一繞手，效果好震撼！（圖片來源：廣告截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 打側身，曲線更明顯。
打側身，曲線更明顯。（圖片來源：廣告截圖）

Ivy So曾預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！

Ivy早前出席活動時，曾解釋在《全日制COLLAR學院》中著上淺色泳褲後下體現形的問題，當時她說：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」當時她又講到去峇里旅行影了好多相未執，包括有水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。

ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy So日前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。
Ivy So早前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。
相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 亦有小露玉背。
亦有小露玉背。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。
Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 之後又大曬在車中的自拍照。
之後又大曬在車中的自拍照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 狂曬事業線。
狂曬事業線。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！
試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 晚上就穿著吊帶裙。
晚上就穿著吊帶裙。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 仲有埋「床照」！
仲有埋「床照」！（圖片來源：IG@ivyysooo）

《全日制COLLAR學院》曾全員泳裝上陣 Ivy So下體現形惹網民瘋狂討論！

ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕晒，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲唔小心現形，引來網民瘋狂討論。

ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現曬形。
Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現晒形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 爬住玩超落力！
爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民都讚呢集好養眼。
網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

網民大讚Ivy So索爆 身旁Winka、SumLing被比下去

Ivy So泳裝造型一出，即刻惹來網民在各大討論區熱烈討論。不少網民都大讚Ivy So樣靚身材好：「好正阿」、「唔怪得我d女仔朋友咁憎ivy」、「呢啲先係正常女團要有嘅嘢」、「唔錯 幾正」等。同時亦有網民笑指冇比較冇傷害，Ivy So身旁的Winka同SumLing都瞬間被比下去：「左邊係乜怪物黎？」、「佢隔離嗰兩個真係好X樣衰」、「你左邊成個猿人爭霸戰咁」等。

Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民笑指Winka似猿人。
網民笑指Winka似猿人。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民都話Winka同SumLing被比下去。
網民都話Winka同SumLing被比下去。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 全員都換上泳裝上陣。
全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
Ivy So ivyso collar 蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。
Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo

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