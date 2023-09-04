Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！