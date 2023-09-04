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Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊

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女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！

蘇雅琳 COLLAR Ivy Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。
Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look

Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。

蘇雅琳 COLLAR Ivy Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。
Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 COLLAR Ivy 不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！
不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 COLLAR Ivy 除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！
除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）

網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy

除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。

蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。
Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 大曬長腿。
大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！
網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 仲有Ivy玩越野車嘅相。
仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 一對白滑長腿非常吸睛。
一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 網民狂叫Day「快啲反擊」！
網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！
Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）

Ivy So曾預告曬水著相 拒認下體現形：以後會著得保守啲！

Ivy早前出席活動時，曾解釋在《全日制COLLAR學院》中著上淺色泳褲後下體現形的問題，當時她說：「我有睇到啲相，但我覺得係關個剪裁問題啫，我下次會再小心啲，同埋再著得保守啲，或者學許軼（Day）向經理人戴穎『借褲』。」當時她又講到去峇里旅行影了好多相未執，包括有水著照，但會否po出來，就要睇大家反應。

蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy So日前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。
Ivy So早前都有分享去峇里旅行時拍嘅沙灘相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。
相中Ivy穿著小背心連身短裙，大騷美腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 亦有小露玉背。
亦有小露玉背。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。
Ivy話今次旅行最難忘係潛水時在海底見到沉船，感覺眼界大開。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 之後又大曬在車中的自拍照。
之後又大曬在車中的自拍照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 狂曬事業線。
狂曬事業線。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！
試過上身只包一條絲巾就出街，非常性感！（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 晚上就穿著吊帶裙。
晚上就穿著吊帶裙。（圖片來源：IG@ivyysooo）
蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy 仲有埋「床照」！
仲有埋「床照」！（圖片來源：IG@ivyysooo）

《全日制COLLAR學院》曾全員泳裝上陣 Ivy So下體現形惹網民瘋狂討論！

ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》開播以來負評如潮，被網民狠批內容空洞、主題不清晰。不過到第四集終於有爆點成功吸引網民眼球，事關COLLAR成員為了參加「下水禮」，全員換上泳裝上陣，成班女爬上爬落，又落水搞到成身濕晒，非常有睇頭。其中Ivy So穿上淺色激短泳褲，下體仲唔小心現形，引來網民瘋狂討論。

蘇雅琳 比堅尼 COLLAR Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現曬形。
Ivy So 第四集穿上激短泳褲上陣，搞到下體現晒形。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 爬住玩超落力！
爬住玩超落力！（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民都讚呢集好養眼。
網民都讚呢集好養眼。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

網民大讚Ivy So索爆 身旁Winka、SumLing被比下去

Ivy So泳裝造型一出，即刻惹來網民在各大討論區熱烈討論。不少網民都大讚Ivy So樣靚身材好：「好正阿」、「唔怪得我d女仔朋友咁憎ivy」、「呢啲先係正常女團要有嘅嘢」、「唔錯 幾正」等。同時亦有網民笑指冇比較冇傷害，Ivy So身旁的Winka同SumLing都瞬間被比下去：「左邊係乜怪物黎？」、「佢隔離嗰兩個真係好X樣衰」、「你左邊成個猿人爭霸戰咁」等。

蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民笑指Winka似猿人。
網民笑指Winka似猿人。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 網民都話Winka同SumLing被比下去。
網民都話Winka同SumLing被比下去。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR 全員都換上泳裝上陣。
全員都換上泳裝上陣。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）
蘇雅琳 比堅尼 Ivy COLLAR Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。
Marf就最密實，但Day都有露出小蠻腰。（圖片來源：ViuTV《全日制COLLAR學院》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo、IG@6y_day、《全日制COLLAR學院》截圖

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