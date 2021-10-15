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J.Arie雷深如捍衛音樂同樂易玲開拖求放生 網民：你老竇背景猛啫﹗

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撰文：東方新地

J.Arie雷深如13年加入樂壇，19年由獨立歌手簽約邵氏旗下，以為大樹好遮蔭簽下5年賣身契，簽約後被安排拍劇，兩套劇夾埋只講到四句對白﹗其後她自資出新歌拍MV，但公司以指意識大膽勒令MV下架﹗雷深如誓死捍衛更同高層樂易玲開拖，並主動要求公司放生提前解約，果然係烈女﹗
文：東方新地｜圖：雷深如IG

J.Arie合約本來至2024年約滿

J.Arie雷深如13出道簽約成為太陽娛樂旗下歌手，曾備受力捧成為樂壇新人王，唱過不少電影主題曲如《紀念日》、《小姐誘心》等， 19年約滿唱片公司轉做獨立歌手，但事業卻停滯不前，同年邵氏向她招手， J.Arie一心諗住有大公司做後盾總好過獨力外闖，故毅然簽下五年約到2024年約滿﹗

J.Arie雷深如加入邵氏被安排拍劇，她表示當初以為可以藉此入屋，點知拍兩套劇夾埋只有四句對白﹗反不及她離巢後在ViuTV《七救星》任其中一個嘉賓搶鏡及入屋﹗（圖片來源：雷深如IG）
J.Arie雷深如加入邵氏被安排拍劇，她表示當初以為可以藉此入屋，點知拍兩套劇夾埋只有四句對白﹗反不及她離巢後在ViuTV《七救星》任其中一個嘉賓搶鏡及入屋﹗（圖片來源：雷深如IG）

J.Arie簽約邵氏年拍兩劇得四句對白

J.Arie簽約後發展未如理想，感覺被投閒置散，拍了兩套劇只共有四句對白，心灰意冷﹗用盡積蓄出歌拍MV，卻被公司以太露骨要求下架﹗有指雷深如J.Arie在電話跟高層樂易玲據理力爭，最後一言不合，她更膽敢提出解約﹗

J.Arie雷深如在《陀槍師姐2021》出街時出po並留言： 「我只係出左3秒，講咗三句對白『吓』、『哦』、『你都係扯吧啦』，係飾演一個一出場就爆喊話殺左男朋友嘅殺人犯，記錄一下，陳豪係我電視界絕對嘅男神，終於係第一次亦應該係最後一次同框﹗」（圖片來源：雷深如IG）
J.Arie雷深如在《陀槍師姐2021》出街時出po並留言： 「我只係出左3秒，講咗三句對白『吓』、『哦』、『你都係扯吧啦』，係飾演一個一出場就爆喊話殺左男朋友嘅殺人犯，記錄一下，陳豪係我電視界絕對嘅男神，終於係第一次亦應該係最後一次同框﹗」（圖片來源：雷深如IG）
（圖片來源：雷深如IG）
（圖片來源：雷深如IG）

公司要求大膽MV下架 J.Arie企硬又駁嘴

烈女J.Arie誓死唔肯將MV下架，唔想違背自己，更唔容許任何人動她的心血，J.Arie曾接受報章訪問時直認當時同電話另一方的樂小姐企硬﹗最後向公司提出解約要求，J.Arie曾自爆樂小姐指她的音樂「不正面、 令人都癲」，但自己認為為音樂可以放棄所有，因為自己當時企硬所以本來安排好的劇集都被抽走﹗

J.Arie去年自資推出新歌《陰陽道具》，歌詞提及性，MV意識大膽，被當時公司要求下架﹗（圖片來源：雷深如IG）
J.Arie去年自資推出新歌《陰陽道具》，歌詞提及性，MV意識大膽，被當時公司要求下架﹗（圖片來源：雷深如IG）

J.Arie感謝樂易玲肯放生：夠決心，根本冇人可以阻到你﹗

J.Arie求解約非一時之氣，最後在今年二月終如願以償同邵氏提前解約，她指明白公司想要一個乖乖藝人，但自己試過發現自己真的做唔到違背原則的事，她亦感謝前公司肯放生佢，並強調是真心表達感謝﹗回復自由身的J.Arie曾在社交網留言：「我回復自由身啦…呢度都想特別多謝樂小姐同Anna，可能你地未必認同或者明白我喺音樂上嘅想法同做法，但感謝你地最後有尊重同體諒每個做音樂嘅人係有屬於自己嘅路要走。我喜歡演戲，但我最愛音樂。亦喺度希望各位家長前輩，如果仔女後輩有啲咩想做，就算你完全唔認同，只要唔係害人，不妨嘗試支持一下！仔女後輩自己首先亦都唔需要害怕，就算有人阻撓，如果你自己夠鍾意夠有決心，根本冇人可以阻到你﹗」

雷深成功提前解約﹗（圖片來源：雷深如IG）
雷深如成功提前解約﹗（圖片來源：雷深如IG）
由於J.Arie去年自資出歌拍MV用了她六位數積蓄，其後曾幫人補習英文幫補生計﹗並參演杜汶澤「喱騷」拍網劇及節目。

與王宗堯拍攝網劇《在觀塘下體現愛的故事》，更有不少大膽情節包括車震。（圖片來源：雷深如IG）
與王宗堯拍攝網劇《在觀塘下體現愛的故事》，更有不少大膽情節包括車震。（圖片來源：雷深如IG）
J.Arie和王宗堯不但有床戲更有車廂情慾戲﹗（圖片來源：雷深如IG）
J.Arie和王宗堯不但有床戲更有車廂情慾戲﹗（圖片來源：雷深如IG）

網民：大台怕得罪你老豆啫﹗

J.Arie畢業於香港大學法律系，父親是前廉署行動組高級指揮官，母親則在航空公司任職管理層，弟弟畢業後是一名律師﹗J.Arie畢業後卻棄律師而去做歌手，加入娛樂圈一直得不到家人支持，戶口曾只剩八十多元，都堅決不向家人求助﹗對J.Arie能順利獲放生，並不如其他藝人放雪櫃直至等到約滿，網民留言指因為怕了其父身份，「怕得罪你老豆啫」、「 背景咁厚，邊敢為難你」、「有個猛料爸爸係唔同啲」﹗

J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗

樂易玲（圖片來源：新傳媒圖片）
J.Arie曾接受報章訪問時自爆為捍衛自己音樂理念而同樂易玲在電話開拖﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗

J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗

網民：好彩唔洗去微調

J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗

網民：因為七師傅先識佢﹗

J.Arie是《七救星》被七師傅打救的藝人之一。（圖片來源：ViuTV截圖）
J.Arie是《七救星》被七師傅打救的藝人之一。（圖片來源：ViuTV截圖）
ViuTV《七救星》成功引起話題。（圖片來源：雷深如IG）
ViuTV《七救星》成功引起話題。（圖片來源：雷深如IG）

J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗ J.Arie雷深如悍衛音樂同樂易玲開拖求提前解約 網民：你老竇背景猛啫﹗

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