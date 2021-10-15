J.Arie雷深如捍衛音樂同樂易玲開拖求放生 網民：你老竇背景猛啫﹗
文：東方新地｜圖：雷深如IG
J.Arie合約本來至2024年約滿
J.Arie雷深如13出道簽約成為太陽娛樂旗下歌手，曾備受力捧成為樂壇新人王，唱過不少電影主題曲如《紀念日》、《小姐誘心》等， 19年約滿唱片公司轉做獨立歌手，但事業卻停滯不前，同年邵氏向她招手， J.Arie一心諗住有大公司做後盾總好過獨力外闖，故毅然簽下五年約到2024年約滿﹗
J.Arie簽約邵氏年拍兩劇得四句對白
J.Arie簽約後發展未如理想，感覺被投閒置散，拍了兩套劇只共有四句對白，心灰意冷﹗用盡積蓄出歌拍MV，卻被公司以太露骨要求下架﹗有指雷深如J.Arie在電話跟高層樂易玲據理力爭，最後一言不合，她更膽敢提出解約﹗
公司要求大膽MV下架 J.Arie企硬又駁嘴
烈女J.Arie誓死唔肯將MV下架，唔想違背自己，更唔容許任何人動她的心血，J.Arie曾接受報章訪問時直認當時同電話另一方的樂小姐企硬﹗最後向公司提出解約要求，J.Arie曾自爆樂小姐指她的音樂「不正面、 令人都癲」，但自己認為為音樂可以放棄所有，因為自己當時企硬所以本來安排好的劇集都被抽走﹗
J.Arie感謝樂易玲肯放生：夠決心，根本冇人可以阻到你﹗
J.Arie求解約非一時之氣，最後在今年二月終如願以償同邵氏提前解約，她指明白公司想要一個乖乖藝人，但自己試過發現自己真的做唔到違背原則的事，她亦感謝前公司肯放生佢，並強調是真心表達感謝﹗回復自由身的J.Arie曾在社交網留言：「我回復自由身啦…呢度都想特別多謝樂小姐同Anna，可能你地未必認同或者明白我喺音樂上嘅想法同做法，但感謝你地最後有尊重同體諒每個做音樂嘅人係有屬於自己嘅路要走。我喜歡演戲，但我最愛音樂。亦喺度希望各位家長前輩，如果仔女後輩有啲咩想做，就算你完全唔認同，只要唔係害人，不妨嘗試支持一下！仔女後輩自己首先亦都唔需要害怕，就算有人阻撓，如果你自己夠鍾意夠有決心，根本冇人可以阻到你﹗」
網民：大台怕得罪你老豆啫﹗
J.Arie畢業於香港大學法律系，父親是前廉署行動組高級指揮官，母親則在航空公司任職管理層，弟弟畢業後是一名律師﹗J.Arie畢業後卻棄律師而去做歌手，加入娛樂圈一直得不到家人支持，戶口曾只剩八十多元，都堅決不向家人求助﹗對J.Arie能順利獲放生，並不如其他藝人放雪櫃直至等到約滿，網民留言指因為怕了其父身份，「怕得罪你老豆啫」、「 背景咁厚，邊敢為難你」、「有個猛料爸爸係唔同啲」﹗