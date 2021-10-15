J.Arie雷深如捍衛音樂同樂易玲開拖求放生 網民：你老竇背景猛啫﹗

J.Arie雷深如13年加入樂壇，19年由獨立歌手簽約邵氏旗下，以為大樹好遮蔭簽下5年賣身契，簽約後被安排拍劇，兩套劇夾埋只講到四句對白﹗其後她自資出新歌拍MV，但公司以指意識大膽勒令MV下架﹗雷深如誓死捍衛更同高層樂易玲開拖，並主動要求公司放生提前解約，果然係烈女﹗

文：東方新地｜圖：雷深如IG