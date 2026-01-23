J Music｜全新環節登場！林奕匡力臻首度合體自彈自唱 畫面勁震撼

王牌音樂節目《J Music》明晚（24日）載譽歸來，內容全面升級！除了保留推介每週Top 20金曲的「勁歌金榜」外，節目更重磅推出三大全新環節，誓要為觀眾帶來最新鮮的音樂衝擊。打頭陣的第一集嘉賓陣容極具睇頭，林奕匡（Phil）與力臻將首度合體Crossover，消息一出即引爆樂迷期待！