J Music｜全新環節登場！林奕匡力臻首度合體自彈自唱 畫面勁震撼
廣告
王牌音樂節目《J Music》明晚（24日）載譽歸來，內容全面升級！除了保留推介每週Top 20金曲的「勁歌金榜」外，節目更重磅推出三大全新環節，誓要為觀眾帶來最新鮮的音樂衝擊。打頭陣的第一集嘉賓陣容極具睇頭，林奕匡（Phil）與力臻將首度合體Crossover，消息一出即引爆樂迷期待！
J Music「一晚限定」打頭陣！林奕匡力臻驚喜Crossover
新一輯《J Music》最令人期待的新環節，必定是主打新鮮配搭的「一晚限定」。每集將邀請不同人氣歌手進行限定Crossover，創造獨一無二的音樂火花。明晚播出的第一集，就請來實力唱作人林奕匡與近年人氣高企的力臻，兩人將首度合作，以自彈自唱方式演繹Phil的名曲《別來無恙》。兩位風格不同的男歌手破天荒合體，究竟會改編出怎樣的驚喜版本，絕對是本集最大亮點，樂迷們千萬不能錯過這個歷史性的「一晚限定」舞台。
《聲秀》冠軍馮熙燮登場！「來自聲聲你」力捧自家唱將
除了有大熱歌手Crossover，節目亦不忘提攜自家唱將。全新環節「來自聲聲的你」將會成為《聲秀》、《聲夢傳奇》及《中年好聲音》系列畢業生的專屬舞台，讓他們有更多機會展現實力。第一集登場的嘉賓，正是《聲秀》冠軍馮熙燮（Ryan）。他將在節目中獻唱歌曲《聆聽自己的聲音》，向觀眾展示冠軍級的歌唱實力。這個環節無疑為一眾「親生仔女」提供了寶貴的曝光平台，讓他們的音樂才華能被更多人看見。
J Music革新吸客！「登陸新聲」發掘樂壇潛力股
為了讓觀眾緊貼樂壇最新動態，《J Music》亦增設了「登陸新聲」環節，旨在第一時間介紹樂壇的全新面孔，發掘有潛質的新單位。這個環節將會是樂壇新人們的重要舞台，讓他們能夠向全港觀眾介紹自己的音樂作品和理念。透過「一晚限定」的新鮮配搭、「來自聲聲的你」的實力展示，以及「登陸新聲」的潛力發掘，《J Music》的全新升級，展現了其推動香港樂壇發展的決心，為節目注入了更多元化的音樂元素。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期