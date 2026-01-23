J Music｜回歸陣仗勁誇張！逾40位跨代歌手撐場 驚見黃凱芹周柏豪？
無綫王牌音樂節目《J Music》即將於明晚（24日）回歸，為隆重其事，官方竟發動了超大型宣傳攻勢！由去年聖誕節開始，無綫在社交網邀請了超過40名跨年代的歌手，進行為期30日的「馬拉松式Countdown」，齊齊拍片力撐《J Music》！如此誇張的陣仗，在近年電視界實屬罕見，足證節目在樂壇的超強號召力！
J Music回歸前夕搞大龍鳳！30日馬拉松式Countdown洗版
為了給《J Music》回歸造勢，無綫可謂不惜工本。這次名為「馬拉松式Countdown」的宣傳活動，從2025年聖誕節便已啟動，橫跨整整30天，每日邀請不同歌手在社交平台發布短片，為節目倒數。這種持續一個月的洗版式宣傳，成功在網上掀起巨大聲浪，每日揭曉一位新歌手的操作，更讓樂迷充滿期待，紛紛猜測翌日登場的會是哪位巨星，成功將節目的期待值推至最高峰。
超豪華歌手名單曝光！黃凱芹Gin Lee陳松伶罕有現身
這次倒數活動的歌手名單堪稱「超豪華」，橫跨不同年代、不同音樂風格，星光熠熠！名單中不但有久未露面的前輩級歌手如黃凱芹、陳松伶、關心妍及衞蘭；亦有樂壇中堅分子如周柏豪、陳柏宇、Gin Lee 李幸倪、泳兒、吳若希、方皓玟及陳健安等；更有近年人氣急升的馮允謙、黃妍、林奕匡、連詩雅；以至新生代的馮熙燮、詹天文（Windy）、黃明德（Dark）及女團XiX等，總人數超過40人。這份名單幾乎囊括了半個香港樂壇，陣容之鼎盛，令不少網民驚嘆：「TVB今次好有誠意！」、「呢個list勁過樂壇頒獎禮！」。
J Music樂壇影響力盡現！新舊歌手齊撐證地位
能夠號召超過40位來自不同唱片公司、不同世代的歌手齊心協力為一個節目宣傳，足以證明《J Music》在香港樂壇舉足輕重的地位。這次大型倒數活動，不僅成功為節目製造了強大聲勢，更像是一次樂壇大團結的展示，體現了新舊歌手對這個音樂平台的支持與肯定。隨著節目在明晚正式回歸，並帶來連串革新環節，相信《J Music》將會繼續為推動香港樂壇發展，發掘更多好聲音而努力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期