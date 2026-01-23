J Music｜回歸陣仗勁誇張！逾40位跨代歌手撐場 驚見黃凱芹周柏豪？

無綫王牌音樂節目《J Music》即將於明晚（24日）回歸，為隆重其事，官方竟發動了超大型宣傳攻勢！由去年聖誕節開始，無綫在社交網邀請了超過40名跨年代的歌手，進行為期30日的「馬拉松式Countdown」，齊齊拍片力撐《J Music》！如此誇張的陣仗，在近年電視界實屬罕見，足證節目在樂壇的超強號召力！