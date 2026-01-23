J Music｜陳健安MV彩蛋曝光！集齊四代女團女神 楊愛瑾都喺度？

C AllStar成員陳健安（On仔）最近單飛推出全新專輯《時間感【遲】》，他將現身明晚（24日）播出的《J Music》，大談創作點滴。不過，全晚最大爆點，竟是On仔親自揭曉新歌《伊甸有歌》MV的超級彩蛋！MV竟然集結了橫跨四代的香港人氣女團代表同框熱舞，畫面震撼，勾起無數樂迷的集體回憶！