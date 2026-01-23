J Music｜陳健安MV彩蛋曝光！集齊四代女團女神 楊愛瑾都喺度？
C AllStar成員陳健安（On仔）最近單飛推出全新專輯《時間感【遲】》，他將現身明晚（24日）播出的《J Music》，大談創作點滴。不過，全晚最大爆點，竟是On仔親自揭曉新歌《伊甸有歌》MV的超級彩蛋！MV竟然集結了橫跨四代的香港人氣女團代表同框熱舞，畫面震撼，勾起無數樂迷的集體回憶！
陳健安《伊甸有歌》MV勁驚喜！四代女團代表世紀同框
陳健安在新歌《伊甸有歌》MV中，竟然成功邀請到四代香港女團的標誌性成員世紀同框，絕對是近年樂壇最驚喜的彩蛋！這四位女神分別是第一代女團Cookies的楊愛瑾（Miki）、第二代HotCha的張惠雅（Regen）、第三代Super Girls的陳穎欣（Yanny），以及第四代女團的代表。四位來自不同年代的女團成員在MV中一同熱舞，畫面充滿活力，勾起了由千禧年代至今的樂迷回憶，不少網民看見名單後已大呼：「回憶返哂嚟！」、「呢個組合太癲！」。
陳健安自爆人生最美畫面！親解MV彩蛋背後故事
對於能夠促成這次「四代同堂」的世紀合作，On仔在《J Music》節目中亦難掩興奮之情，更形容四位女團女神同框的畫面，絕對是他人生中的「最美畫面」之一！他向主持許文軒（Edmond）分享，這次合作的構思源於對香港樂壇女團文化的致敬，能夠邀請到幾位代表人物參與，對他來說意義非凡。這個充滿心思的MV彩蛋，不但為歌曲增添了極大話題性，更體現了香港樂壇的傳承與情懷。
陳健安暢談新碟《時間感【遲】》！靠夢中旋律寫歌勁神奇
除了分享MV的驚喜彩蛋，On仔亦在節目中深入暢談全新專輯《時間感【遲】》的創作理念。他透露碟中包含了多元化的曲風，當中更首度嘗試「小調」風格，展現其音樂上的野心。On仔更分享了一件神奇的創作經歷，指其中一首新歌的旋律，竟然是來自「夢中的旋律」，靈感來源相當玄妙。想知道更多關於On仔新專輯背後的故事，以及「四代女團」MV的更多細節，就要密切留意明晚《J Music》的播出。
