J Music｜陳柏宇馮允謙神級合體！突爆「不久將來有合作」震驚樂迷
廣告
今集《J Music》請來陳柏宇（Jason）及馮允謙（Jay Fung）兩大實力派歌手擔任嘉賓，二人破天荒合體獻唱陳奕迅經典金曲《今日》，完美和音聽出耳油！正當樂迷陶醉之際，Jason更即場投下震撼彈，驚爆將與Jay Fung有正式合作，究竟「雙J」會擦出咩新火花？
J Music世紀合唱 陳柏宇馮允謙完美和音聽出耳油
今集《J Music》「一晚限定」環節可謂驚喜十足，節目組誠邀了實力派唱作人陳柏宇（Jason）及馮允謙（Jay Fung）擔任嘉賓。兩位頂級靚聲難得同台，特意挑選了樂壇天王陳奕迅的經典作品《今日》進行合唱。在演出中，Jason雄厚的聲線與Jay Fung獨特的唱腔完美融合，產生了意想不到的化學作用，讓現場觀眾和樂迷聽出耳油，完全沉醉在二人的音樂世界之中，場面極具感染力。
陳柏宇驚爆喜訊 預告「不久將來會有合作」
在合唱環節過後，當被問到兩位是否有考慮過正式推出合唱作品時，陳柏宇竟當場大爆好消息，親口證實樂迷的願望即將成真！他對著鏡頭神秘地透露：「不久將來會有合作」。此話一出，立即引起全場哄動。這個突如其來的喜訊，無疑是為樂壇投下了一枚震撼彈，讓一眾期待「雙J」聯手的粉絲們興奮不已，紛紛表示已經迫不及待想聽到他們的新作品。
陳柏宇馮允謙各自獻唱新歌 Jason預告新碟有十首新作
除了震撼的合體演出，兩位歌手亦在節目中分別獻唱了各自的最新派台歌曲。馮允謙深情演繹了新歌《齊柏林飛船》，而陳柏宇則帶來了即將收錄於全新專輯《BEST BALLADS OF 關於… 情歌》中的新歌《旁若無人》。Jason更進一步透露，即將面世的新專輯誠意十足，將會包含整整十首全新歌曲，可見他對這次音樂企劃的重視程度，也讓樂迷對新專輯的期待值推至最高點。
網民洗版勁期待 敲碗求雙J快出合唱歌
節目播出後，陳柏宇預告將與馮允謙合作的消息火速在網上傳開，大批樂迷湧入各大社交平台及討論區洗版，紛紛表示對「雙J合體」極度期待！不少網民激動留言：「兩把屈機靚聲夾埋，真係天作之合！」、「快啲出歌啦，等到頸都長！銀包已經準備好！」、「求開演唱會！一定買爆！」、「簡直係2026年樂壇最期待嘅合作！」可見兩位實力派歌手的強強聯手，已然成為全城熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期