J Music｜陳柏宇馮允謙神級合體！突爆「不久將來有合作」震驚樂迷

今集《J Music》請來陳柏宇（Jason）及馮允謙（Jay Fung）兩大實力派歌手擔任嘉賓，二人破天荒合體獻唱陳奕迅經典金曲《今日》，完美和音聽出耳油！正當樂迷陶醉之際，Jason更即場投下震撼彈，驚爆將與Jay Fung有正式合作，究竟「雙J」會擦出咩新火花？