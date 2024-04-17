J2停播｜一文盤點11位J2女神 個個震撼級身材極吸睛 有位雪藏後仲火速解凍！
盤點11位J2女神
1.台灣女神 林襄 代表作：《自然系女子旅行》
26歲的林襄可謂近期人氣極高的台灣啦啦隊女神，她更在J2節目《自然系女子旅行》現身，以泳裝上陣的林襄更大方騷超立體的上圍，視覺效果十足！
2.暉哥 林映暉 代表作：《自然系女子旅行》
25歲的林映暉本身係一位在台留學嘅港產女神，於2022年起開始為TVB主持不少旅遊節目，仲憑住靚樣同傲人的上圍成為不少觀眾嘅女神！
3.狂野港姐 廖慧儀 代表作：《港女野人》
27歲廖慧儀2020年參選香港小姐落選後直接簽約TVB，不過就喺入行不久後卷入前度輕生的風波，亦因此被雪藏。極速「解凍」的廖慧儀後來於J2重新出發，仲在《港女野人》中有亮眼的表現！
4.電玩界女神 陳若思 代表作：《港女野人》、《新聞女王》
28歲的陳若思於2020年參選香港小姐，隨後簽約TVB，並於2022年加入J2，更係J2重頭節目《港女野人》的主持之一。陳若思去年於台慶劇《新聞女王》飾演何依婷的妹妹徐曉欣，演技獲觀眾大讚！
5.美人魚 何泳芍代表作：《港女野人》、《學是學非》
29歲的何泳芍於2018年參選香港小姐，雖然最後止步於五強，但仍獲TVB簽約加重用。何泳芍加入J2後主持咗唔少節目，更係重頭節目《港女野人》的主持之一！
6.榴蓮女王 胡美貽代表作：《港女野人》、《鋪鋪Poker》、《阿媽唔信我去亞馬遜》
30歲的胡美貽於2017年參選香港小姐後加入TVB，並憑節目《3日2夜》吸粉無數！而胡美貽除咗喺《港女野人》中表現出色外，佢仲喺台慶劇《新聞女王》中飾演遭教練性侵嘅前排球隊隊長，演技獲不少觀眾大讚！
7.性感女神 陳欣茵 代表作：《#後生仔傾吓偈》、《學是學非》
已離巢TVB的27歲陳欣茵早期因拍攝「熊仔頭」的YouTube Channel而廣為人知，後來獲邀加入J2節目《#後生仔傾下偈》，仲憑住靚樣加震撼的身材成功突圍而出！
8.新一代咪神 黃婧靈 代表作：《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》
26歲的黃婧靈（波波）入行前同為YouTube Channel「熊仔頭」嘅女神之一，加入TVB後主持咗唔少J2嘅節目！不過波波除咗身材極出眾外，佢夠晒出位嘅言論都同樣係焦點之一！
9.體操女神 王虹茵 代表作：《#後生仔傾吓偈》、《Think Big天地》
29歲的王虹茵係香港女子藝術體操代表隊的成員之一，更勇奪唔少相關獎項！王虹茵於2018年加入J2，並先後主持不少節目，樣子甜美嘅王虹茵仲迅速成為新一代女神！
10.浸溫泉女神 梁凱晴 代表作：《台灣原味道》、《出走地圖》
已離巢TVB的27歲梁凱晴於2018年加入J2，並擔任了不少台灣為主的節目主持，更因靚樣同澎湃嘅身材火速成為J2女神！雖然梁凱晴已經離開TVB，但係就仍然係不少人心目中J2女神的代表！
11.新一代「性女」 黃紫恩 代表作：《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《不正常愛情研究所》
28歲的黃紫恩於2019年先以KOL身份亮相TVB節目，直至2022年才正式加入J2成為J2ers。黃紫恩除咗在J2十分活躍外，她在個人社交平台亦頻頻派福利，火速躋身J2女神的行列！
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