前J2女神梁凱晴小背心上陣行山 拍片狂烏低傻笑騷事業線！
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現年27歲的前J2女神梁凱晴（Nina）出名樣靚身材正，於2017年在旅遊節目《3日2夜》中初出鏡就大獲好評，其後亦在不少節目上露面，逐漸為人熟悉。不過梁凱晴已於2022年宣布離巢TVB，回復自由身的梁凱晴先後為HOY TV及ViuTV拍攝旅遊節目，亦會在個人的YouTube平台拍片介紹旅遊景點。而久未有新片推出的梁凱晴早前終於回歸，仲瘋狂派福利，引來不少網民的激讚！
梁凱晴小背心上陣性感行山
梁凱晴回歸YouTube後便火速更新了2條新片，而最新的影片梁凱晴就以小背心上陣，性感出擊帶各位觀眾行山。梁凱晴在片中變邊行邊講，行到氣來氣喘之餘仲會不時摀低身傻笑，福利簡直係多到數唔到！更獲不少網民大讚：「凱靖從不令人失望！」、「凱晴男朋友視覺超讚」、「又看到可愛的凱琪，眼睛冰淇淋」、「非常賞心悅目！」
梁凱晴狂揈「胸狠」上圍超動感
除了拍片介紹行山路徑外，梁凱晴早前仲分享了一跳去浸溫泉的新片，片中她以火紅比堅尼出鏡，大騷澎湃上圍！而梁凱晴更因溫泉水太熱搞到紮紮跳，令「胸狠」的上圍跟住瘋狂揈，畫面超動感兼極有視覺效果！引來不少網民激讚：「看到妳IG…. 突然很熱」、「很久沒調較到1080看YouTube了」、「胸懷大『痣』真的超性感！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ninaa0821、YouTube@梁凱晴Nina