J2女神黃紫恩突暈倒頭撞石屎破相：縫了很多針

27歲黃紫恩曾參與《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》及《野外步出3玩野加大馬》等J2節目，因她經常於IG大晒福利照騷好身形，而且擁有靚樣，而獲網民封新一代J2女神。黃紫恩昨日（27日）於IG上載影片，原來她日前突然於街上暈倒，面部直撞地面導致破相，片中更曝光了血淋淋傷勢，非常恐怖！