J2女神黃紫恩突暈倒頭撞石屎破相：縫了很多針
J2女神黃紫恩突暈倒頭撞石屎破相
黃紫恩於IG分享影片，片題名為《關於我仆直嘅故事》，透露事發經過：「當晚明明好生猛，據當時一齊等車嘅市民形容，我係垂直90度暈低，再轟落石屎地面，暈低起身第一件事係即刻跑走，因為覺得好樣衰，所以我指住嚟緊嗰架車大叫車到啦，我要返屋企，大家快啲上車。」
黃紫恩排急症 傷口足足滲血7個半小時
最後因為多名在場的熱心市民不放心，力勸黃紫恩上救護車入院，非常樂觀的她更向救護員自認頭硬，又感謝對方為她包紮，一心只想知何時可回家，才被告知面上傷勢嚴重。黃紫恩曝光了自己的傷勢照片，可見她的眉骨撞傷呈現血淋淋狀態，鼻樑及下巴亦受傷。黃紫恩得知自己毀容後亦再笑不出來，更被歸類為「緊急病人」安排在急症室等候治療，面上傷口足足滲血7個半小時，朝早10:30終於見到醫生。
黃紫恩轉私院做手術 胞弟埋單9萬元
黃紫恩在公立醫院準備縫針時，由友人接她到私家醫院找整形醫生求助，更分享了完成手術後的照片報平安，黃紫恩再晒出弟弟照，感謝他在醫院照顧她，並幫她埋單：「好彩有個細佬，佢飛過嚟睇等兼幫我『埋單』，前後差唔多成9萬，佢話儲錢就係咁用。」她還懂得開玩笑表示：「我以後生一定要生兩件，兄弟姊妹有個照應。」
黃紫恩出院稱不怕留疤
黃紫恩昨日晒出自拍照，透露可以出院，見她躺在床上，眉骨上的傷口頗為嚴重，幸好精神不錯，她留言：「好感動，出院有花收。」隨後她接受傳媒訪問透露事發經過表示，可能那天工作太累，血壓低就在街上暈倒，現在已好好多，眉骨上的傷口都縫了很多針。問到何時可以拆線以及會否怕留疤，對此她指醫生告訴她一星期後就可以拆線，她亦不怕留疤的問題，因為好朋友介紹了一個很好的整形醫生給她，會幫她除疤，所以不擔心。
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