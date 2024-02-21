J2女神大騷「長腿攻勢」自信撩人 嬲豬大呻好快玩爛「呢樣嘢」
黃紫恩黑絲靚相為1事嬲爆！
黃紫恩在IG曬出一張黑絲造型靚相，修長靚腿一覽無遺，動作非常撩人！更表示「以前買嘅絲襪：著三年冬天都唔爛，今年買嘅絲襪：一次性使用」，有網友自薦幫手著絲襪，黃紫恩則大呻絲襪好快玩爛，「好嬲 一著就穿窿」。睇嚟，女神要買多啲存貨先得啦！
黃紫恩言論大膽 頂替波波？
J2女神黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！
黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
黃紫恩私下興趣大反轉
雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！
即睇黃紫恩大鬥波波黃婧靈！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！