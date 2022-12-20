MC張天賦開腔回應「知名男歌手」做姦夫傳聞 被指捉姦在場後咁樣回應
港男爆知名男歌手派綠帽 靠安心出行捉姦在場
J2台本月15日播出《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集研究題目係「捉姦攻略」，Koba揭露一位知名歌手做姦夫的事件，相信是《不正常愛情研究所》開播以來最爆一集。
苦主check女友安心出行去過酒店
早前播出的《不正常愛情研究所》主題是「捉姦攻略」，今次Koba的故事最爆，既牽涉現役知名男歌手，難得是苦主的綠帽男不以為恥，反以女友同明星出軌為榮。事緣Koba有位男性友人，發覺女友經常聲稱到酒吧消遣，她說︰「朋友覺得奇怪，check女友手機嘅安心App，搵到去酒店記錄。等到女朋友再話去酒吧，朋友就去嗰間酒店樓下等。」最後見到女友親密撓住一名男子出來，當場斷正！
Koba指「個姦夫係好出名嘅男歌手」
Koba話事後男友人覺得好威威︰「因為個姦夫係好出名嘅男歌手。」現場即時起哄，紛紛要求Koba提供貼士，他說：「兩個字，係英文字母！」之後Jojo同Karen秒速估到，同時講出該歌手的特點，身份呼之欲出，有網民猜測當事人疑似人氣男歌手MC張天賦。
MC開腔回應：最緊要就係做好自己！
MC出席活動時表示，完全沒有留意到相關傳聞，直言：「我最近係冇乜留意呢啲新聞，但係如果講到咁樣，又提起我嘅話，即係我唔知啦吓，咁就算啦其實，呢一方面嘅新聞，冇得控制外界點樣講！」MC又以9個字從容回應「最緊要就係做好自己！」他強調經過過往一年的新聞後，自己亦一路成長，學會如何處理和面對，似乎未有受傳聞影響心情。
MC被公司勒令禁女色？
另外，今日有報導爆料，MC被所屬公司華納勒令禁女色。3年前參加《全民造星II》就翌年簽約華納的MC，過去三年來傳出多段緋聞，包括曾擔任其MV女主角的鍾卓穎（Ash）及「FHProductionHK」熊仔頭前成員陳濬樺（Santis），MC的「Playboy」形象深入民心，公司務求讓他專注事業發展，摵甩花心男形象，勒令他清心寡慾戒女色，但食開肉的MC突然轉食齋，被傳媒影到他失去滋潤後落晒型，殘爆走樣。
Jojo：個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽
今集各位主持都有不少故事發表，好似總有一單「姦情」在附近。Jojo講的是自身經歷，前度出軌最後她憑直覺加上蛛絲馬跡，在社交媒體踢爆事件。她還分享了另一男友人的故事，她說︰「個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽，都係唔肯分手，仲要跪喺地下同女朋友講『我知你笠咗我好多頂綠帽，但我求下你唔好走，唔好同我分手』。」Sususca深信同類事件，不會發生在自己身上，她自信說：「冇人會為第二個女人而放棄我囉！」
相關文章：MC張天賦玩你問我答 公開拖女相
MC張天賦早前在社交網站上與網民大玩你問我答遊戲，其中網民問得最多的便是MC的感情問題。昨天有網民便要求MC在「愛你嘅vs你愛嘅」之間選擇，MC回答自己會選擇「我愛嘅」。雖然如此暖男的答案令一眾粉絲甜到爆，但答案背後附上的拖女圖就令不少粉絲心都碎埋！即立即有網民發動「起底攻勢」搵拖手主人！不少人都估有可能是早前與他一起行超巿的Ash以及Santis！
MC大方回答感情問題 直認喜歡女生有「呢樣嘢」
此外，MC亦大方回應粉絲們所提問的感情問題。有網民問道MC喜歡瘦的女生還是S型身材的女生，MC直言自己喜歡S型身材女生，原因是他本人喜歡女生有腰！MC亦在回答「識女仔vs被女仔識」的時候表示，自己以前曾經是主動派，可是現在在愛情方面屬於被動派！
MC見狀親自解畫 結果令粉絲O曬嘴
正當網民和粉絲們都瘋狂討論到底誰是相中人的時候，MC見狀馬上發文表示自己仍然單身，表示上傳的照片是很久之前的照片。他亦在直播中表示照片中的女生是前女友，因為在回答粉絲問題的時候偶然看見該照片，而且覺得挺適合粉絲所提問的問題，所以選用了該照片，造成了此次的誤會！
出道後緋聞不斷 MV女主個個都出事
MC出道後一直緋聞不斷，網民發現擔任過MC MV的女主角都有壞事發生，此現象亦被網民成為「MC魔咒」！
今年年初就被網民大爆看到MC和《時候不早》MV女主角Ash在平安夜一起在黃埔超市買東西，網民更表示自己看見當天MC非常貼心地幫Ash推購物車！事情越發越大，令MC一度被捲入Ash的婚變風波，Ash亦因此形象插水！
婚變事件三日之後，MC又被網民拍到疑似MC和擔任《反對無效》MV女主角Santis一起行Aeon買餸！Santis為Youtube人氣頻道「熊仔頭」的成員之一，有傳Santis和熊仔頭在去年已經秘密結婚，兩人不但曾經於IG大曬戒指相，更在影片中互稱老公老婆。可是在密會事件被爆之後，Santis IG上原有的熊仔頭Story都全被刪除，令MC和Santis的關係變得更加曖昧！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五堅情香港演唱會（12月20日公開發售）、MC張天賦演唱會（12月20日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
聖誕節快將來臨，即睇：聖誕好去處2022合集！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，Sundaykiss為你整合多個商場巨型聖誕樹+燈飾打卡位及聖誕工作坊。還是意猶未盡嗎？還可以參加K11 MUSEA聖誕活動，除了有全港首個戶外溜冰場開幕，更有逾180個市集及工作坊；同時，赤柱亦有美利樓聖誕市集，集合美食、手作、特色精品攤檔於一身，更可免費換禮品！
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