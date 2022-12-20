MC張天賦開腔回應「知名男歌手」做姦夫傳聞 被指捉姦在場後咁樣回應

最近TVB J2台節目《不正常愛情研究所》有KOL爆料指有「知名男歌手」偷食別人女朋友被斷正，有網民憑著節目爆料嫌疑人的兩大提示，而猜測當事人疑似人氣男歌手MC張天賦。近期忙於籌備紅館騷的MC，日前出席活動時首度開腔回應相關傳聞。今日再有報導指MC被公司勒令禁女色，似乎想令桃花多多的張天賦專心事業發展。