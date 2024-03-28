J2咪神胡美貽包到冚賀30歲牛一 壽星風頭慘被姐妹齊齊搶走
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J2咪神胡美貽（Nicole）自2017年參選港姐後正式入行，雖然前期一直未被TVB器重，不過近年胡美貽就憑《港女野人》以及《新聞女王》等作品，正式打入觀眾的視野。日前正式踏入30歲的胡美貽在社交平台分享生日party的靚相，不過今次作為壽星嘅胡美貽就包到冚出鏡，同《港女野人》的姐妹們合照時更慘被搶fo……
胡美貽狂po相開心賀牛一
胡美貽早前在社交平台連環分享多張生日party的靚相，相中胡美貽與好友們準備的氣球以及蛋糕齊齊出鏡，慶祝自己正式踏入30歲！帖文一出亦引來不少網民比like，仲紛紛留言祝胡美貽生日快樂！
胡美貽包到冚慘被搶fo
胡美貽亦有po出與好友們的合照，除了《港女野人》的一班好姐妹之外，就連2019年參選港姐的冠軍黃嘉雯以及陳熙蕊都有出席！不過包到冚嘅壽星胡美貽似乎唔夠一眾盛裝出席嘅姐妹搶鏡，以至於po出的合照張張都有被搶fo的感覺！
港女野人2丨4位靚女大派泳衣福利 胡美貽「正面突擊」仲吸睛！
J2行山真人騷《港女野人》被喻為J2版「美女郊遊遊」，口碑不俗再度添食拍第二輯！四名港姐出身的何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole） 將跳出香港，飛到紐西蘭尋找「秘密靚景」，各人在IG仲大派養眼福利！
4位靚女晒養眼福利 大騷豐滿上圍
4位靚女在社交網分享拍攝花絮照，見佢哋上山下海，又睇海豚又嘆美食夠晒充實，仲在IG大派養眼福利。眾人穿著泳裝展示出健美身段，而胡美貽、廖慧儀和陳若思更展示了豐滿上圍，夠晒養眼！穿着橙紅色泳衣的胡美貽就成功突圍而出，大晒3吋深長事業線，非常性感！
陳若思晒事業線加美背 認真多花款
連日來，陳若思不時在IG story 更新動態，之前有晒出4位靚女小背心look行山，一時輕露事業線，一時又做「影後」晒白滑美背，認真多花款！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@nicolewmy