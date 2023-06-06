童星Jacky仔王樹熹近況曝光！擺脫稚氣變日系男孩 形象大變網民反應兩極

TVB童星Jacky仔王樹熹已經24歲，由3歲開始做童星嘅佢，近年移居到日本，早前回港探親加四處打卡。無見一排嘅Jacky仔果然仔大18變，成身打扮都勁日系，不過亦有網民就話佢長大後外表大崩壞，完全認唔出！