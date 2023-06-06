童星Jacky仔王樹熹近況曝光！擺脫稚氣變日系男孩 形象大變網民反應兩極
童星Jacky仔王樹熹近況曝光
TVB童星Jacky仔王樹熹近年移居日本，上月時隔兩年半終於回港探親，在社交平台上傳多張喺香港街頭四處打卡嘅照片，並寫到：「2年半無翻香港啦，要做下遊客要做嘅嘢」。Jacky仔去曬大部分旅遊景點，去完中環碼頭，又去西九龍M+、迪士尼樂園打卡，非常忙碌同充實。
擺脫稚氣變日系男孩 網民反應兩極
早兩年曾向傳媒透露會到日本工作嘅Jacky仔，今次回港一身打扮都非常日系。所謂仔大18變，有網民大讚佢越來越成熟，不過亦有網民狠批長大後嘅Jacky仔外表大崩壞，完全冇以前嘅影子。
大學畢業移居日本打工
Jacky仔在中學畢業之後考入城市大學媒體與傳播系，並在大學畢業後移居日本。在出發日本前，Jacky仔曾於社交平台上寫道：「雖然去日本就代表要放棄香港嘅生活同工作，但係最後都下定決心挑戰，去一個似乎熟悉卻唔熟悉嘅地方，跳出自己嘅舒適圈。」為了到日本工作嘅Jacky仔，在出發前已經考取日本N1級嘅日本語能力試資格，並且取得到日本定居五年簽證，獲網民大讚叻仔。
Jacky仔入行近20年
acky仔入行近20年，接拍過近50部電視劇和電影，原來Jacky仔展開童星生涯的契機，是他在三歲時被港台導演邀請拍兒童節目《點蟲蟲 開開心心學飛》，之後他開始逐漸為人所熟悉，拍下了不少教育電視、廣告、電影等。其後他又參演不少無綫劇集，如《爸爸閉翳》、《疑情別戀》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等。
曾與區明妙演小情侶
在大學畢業前Jacky仔曾重返無綫拍攝劇集《她她她的少女時代》，與區明妙飾演一對小情侶，此外他又跟配音界老行尊丁羽學藝，為電視動畫及日、韓劇配音。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！