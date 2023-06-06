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童星Jacky仔王樹熹近況曝光！擺脫稚氣變日系男孩 形象大變網民反應兩極

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TVB童星Jacky仔王樹熹已經24歲，由3歲開始做童星嘅佢，近年移居到日本，早前回港探親加四處打卡。無見一排嘅Jacky仔果然仔大18變，成身打扮都勁日系，不過亦有網民就話佢長大後外表大崩壞，完全認唔出！

童星Jacky仔王樹熹近況曝光

TVB童星Jacky仔王樹熹近年移居日本，上月時隔兩年半終於回港探親，在社交平台上傳多張喺香港街頭四處打卡嘅照片，並寫到：「2年半無翻香港啦，要做下遊客要做嘅嘢」。Jacky仔去曬大部分旅遊景點，去完中環碼頭，又去西九龍M+、迪士尼樂園打卡，非常忙碌同充實。

Jacky仔 TVB童星Jacky仔王樹熹已經大個仔！
TVB童星Jacky仔王樹熹已經大個仔。（圖片來源：[email protected]
Jacky仔 移居日本嘅Jacky仔，早前回港探親，閒時就到處打卡！
移居日本嘅Jacky仔，早前回港探親，閒時就到處打卡。（圖片來源：[email protected]
Jacky仔 仲去迪士尼玩添
仲去迪士尼玩添（圖片來源：[email protected]

擺脫稚氣變日系男孩 網民反應兩極

早兩年曾向傳媒透露會到日本工作嘅Jacky仔，今次回港一身打扮都非常日系。所謂仔大18變，有網民大讚佢越來越成熟，不過亦有網民狠批長大後嘅Jacky仔外表大崩壞，完全冇以前嘅影子。

Jacky仔 移居日本之後Jacky仔打扮都變得好日韓風。
移居日本之後Jacky仔打扮都變得好日韓風。（圖片來源：[email protected]
Jacky仔 不過就有網民話大個之後「外表大崩壞」，完全唔似以前可愛嘅Jacky仔。
不過就有網民話大個之後「外表大崩壞」，完全唔似以前可愛嘅Jacky仔。（圖片來源：[email protected]

大學畢業移居日本打工

Jacky仔在中學畢業之後考入城市大學媒體與傳播系，並在大學畢業後移居日本。在出發日本前，Jacky仔曾於社交平台上寫道：「雖然去日本就代表要放棄香港嘅生活同工作，但係最後都下定決心挑戰，去一個似乎熟悉卻唔熟悉嘅地方，跳出自己嘅舒適圈。」為了到日本工作嘅Jacky仔，在出發前已經考取日本N1級嘅日本語能力試資格，並且取得到日本定居五年簽證，獲網民大讚叻仔。

童星Jacky仔大學畢業 決心離港移居日本
Jacky仔移居日本後從事管理方面的工作。（圖片來源：[email protected]
Jacky仔 穿上西裝嘅Jacky仔成熟咗好多！
穿上西裝嘅Jacky仔成熟咗好多！（圖片來源：[email protected]

Jacky仔入行近20年

acky仔入行近20年，接拍過近50部電視劇和電影，原來Jacky仔展開童星生涯的契機，是他在三歲時被港台導演邀請拍兒童節目《點蟲蟲 開開心心學飛》，之後他開始逐漸為人所熟悉，拍下了不少教育電視、廣告、電影等。其後他又參演不少無綫劇集，如《爸爸閉翳》、《疑情別戀》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等。

童星Jacky仔大學畢業 決心離港移居日本
Jacky仔（前排左二）三歲拍兒童節目《點蟲蟲 開開心心學飛》時，原來同蕭正楠合作過。（圖片來源：[email protected]
童星Jacky仔大學畢業 決心離港移居日本
05年Jacky仔曾同歐陽振華合演《翻新大少》，劇中他也是叫「Jacky仔」，到07年兩人又曾合作拍劇集《爸爸閉翳》。（圖片來源：《爸爸閉翳》劇照）
童星Jacky仔大學畢業 決心離港移居日本
05年同劉德華合作拍電影《童夢奇緣》。（圖片來源：[email protected]

曾與區明妙演小情侶

在大學畢業前Jacky仔曾重返無綫拍攝劇集《她她她的少女時代》，與區明妙飾演一對小情侶，此外他又跟配音界老行尊丁羽學藝，為電視動畫及日、韓劇配音。

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2019年長大後的Jacky仔曾客串劇集《她她她的少女時代》，與區明妙飾演小情侶。（圖片來源：《她她她的少女時代》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《爸爸閉翳》劇照、《她她她的少女時代》劇照

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