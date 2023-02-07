J.Arie雷深如買成人玩具上癮連頸鏈都有特別作用 當奴反應大被笑扮純情

J.Arie（雷深如）近日上ViuTV節目《晚吹-讓我一次買個夠》做嘉賓，與主持分享她的購物趣事，原來她每月都會用收入的四至五成去Shopping，所買的物品，包括不同的成人玩具，原來就連她身上所戴的頸鏈，都係成人玩具之一！