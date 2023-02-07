J.Arie雷深如買成人玩具上癮連頸鏈都有特別作用 當奴反應大被笑扮純情
《讓我一次買個夠》J.Arie雷深如 每月必買成人玩具
J.Arie在節目中直言每個月都一定會購買不同的成人玩具，並即場展示早前購買的低溫蠟燭和女性專用的Vibrator。她笑言低溫蠟蠋只係百多元一支好襟玩，每次滴10至15分鐘都只係溶到一小截，可以玩好耐！
J.Arie：買性玩具有幾出奇
主持當奴（唐劍康）即驚訝表示唔知J.Arie手上嘅係咩，仲話自己好保守，未試過玩過咁癲！J.Arie其後都有在社交網取笑他：「買性玩具有幾出奇啫，我下次送條假狗俾你啦阿奴！我每講一個point，佢都用你個太空總署嘅猶豫同驚嚇嘅眼神望住我囉！」
網民笑阿奴扮純真
網民都紛紛認同並留言笑指：「阿奴咁咁大反應」、「阿奴冇諗過你咁大膽咁講」、「扮咩純真阿奴，幾十勾唔好扮末見過又嘖嘖稱奇啦」、「明明係咸奴俱樂部會長」、「阿奴嘅反應真係好正，呢個組合冇得頂！」等等。
認為女性尋找pleasure非常重要
J.Arie又拿出一個女性專用的Vibrator（震動器），介紹指這是她的新寵，不過拿上節目的是全新未用過的，她說買這些既可以用又可以儲，她笑言：「對女性嚟講pleasure（樂趣）係非常之重要，所以我當然係會攞嚟用嘅！」
成人玩具戴上身全因一個原因
之後J.Arie突然自爆指她身上隨身戴著看似是普通頸鏈的飾物，原來也是能夠震動的成人玩具，令全場意想不到。她笑言會將它戴上身，全因這是一件「潮物」，娟姐即大讚它一樣嘢有兩樣功能，算買得幾抵，而當奴則擔心她戴住這件飾物，會過唔到海關！
做獨立歌手後始大解放
J.Arie表示自從開始做獨立歌手後，才有每月都買成人玩具的習慣，她笑言：「其實由7歲起就知道自己係咁嘅人。不過因為之前有簽公司，所以就唔夠膽喺大家面前表達自己」。
最愛收藏牛女翠絲周邊
另外，J.Arie指由小學四年級開始，大約是在1999年《反斗奇兵》（Toy Story）出第2集時，已十分喜愛卡通片角色牛女翠絲，並擁有逾過百件收藏品。她表示雖然自小就鍾意翠絲，但是自從中三約14歲時獲一名好疼錫她的男老師送贈她一個翠絲公仔後，她才開始瘋狂購買其周邊產品。
中學時期疑曾被男老師曖昧追求
言談之間，J.Arie無意中自爆原來二人關係匪淺。她憶述指冬天的時候，該位男老師曾主動叫她將手放進他的大衣褸袋裡取暖。不單如此，二人更曾試過互相寫長達十頁的書信聊天交流。兩位主持當即懷疑男老師對J.Arie似乎超出了師生感情，她笑言當時只覺得有個疼惜自己的老師是件好事，並沒有想太多。
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