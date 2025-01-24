周杰倫演唱會2025公開發售｜門票Cityline今日公售！購票連結+座位表
周杰倫演唱會2025公開發售｜門票1月24日Cityline公開發售
門票公開發售日期：2025年1月24日
公開發售時間： 下午3點
公開發售平台：Cityline.com
周杰倫演唱會2025公開發售｜搶飛攻略
Cityline搶飛攻略
在搶飛Cityline門票之前，請務必記得提前註冊會員。購票平台曾經實行過實名制優先訂票和公開發售，因此請注意在輸入名字和選擇票價後，必須點擊「加入購物籃」。如果未進行這一步，將難以進入下一步的付款流程。在MIRROR演唱會期間，許多歌迷由於忽略了「加入購物籃」的步驟，而錯失了購票的機會。
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周杰倫演唱會2025公開發售｜啟德體育園區主場館座位表
買票前留意要揀定想要的區域顏色
因此大家買票前只要睇定想要的區域顏色，可以加快購票速度，而不用煩惱揀哪個位置。從座位的顏色分布圖可見，最貴的$1,880紅色門票，是圍著T型舞台的3方座位，但同一價錢，當中卻分為最近舞台的2個長方形區域，和較遠的U型區域，能買到哪一種要靠彩數。
其次是$1,680的橙色區域，主要為正對舞台的位置，分別只是階梯高低遠近的問題，但也有機會買中旁邊一行對著舞台側邊的座位。而$1,380的藍色區域是舞台左右兩邊的座位。
$980的綠色區域則是最外圍的3方座位，有機會買中最遠一行的「山頂位」。值得留意的是最平$680的粉紅色門票，只佔「山頂」一行2個小區域，數量相當稀少。
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周杰倫演唱會2025公開發售｜門票詳情
|周杰倫演唱會2025香港｜《嘉年華世界巡迴演唱會》香港站詳情
|日期
|2025年6月27日至6月29日
|時間
|晚上7時
|地點
|啟德體育園主場館
|門票票價
|$1880/$1680/$1380/$980/$680
周杰倫演唱會2025公開發售｜為什麼只賣約38,000張演唱會門票？
啟德體育園主場館明明可以容納50,000人，為什麼主辦單位只出售約38,000張門票？
座位安排原因1.舞台設計
- 每場演唱會設計獨特，舞台位置和結構會影響座位的使用。
- 部分座位可能被舞台遮擋，為了提供更好的觀演體驗，這些座位通常不會對外出售。
座位安排原因2.視覺與互動
- 某些演唱會加入企位設計，讓粉絲更貼近舞台！
- 其他情況下，舞台設計可能包括延伸台或中央「天橋」，進一步提升互動感。
其他演唱會場館座位安排例子1.紅館演唱會
- 四面台讓觀眾360度沉浸其中。
- 三面台則聚焦舞台正面觀演效果。
其他演唱會場館座位安排例子2.亞洲博覽館演唱會
常見加入延伸「Catwalk」，讓觀眾感受演出者的近距離魅力！
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周杰倫演唱會2025公開發售｜門票優先發售日期：2024年12月18日
滙豐信用卡用戶將可獨家優先訂周杰倫演唱會2025香港站門票，即睇詳情！
優先發售日期：2024年12月18日
優先發售時間：上午10時至12月20日晚上11時59分
優先發售平台：Cityline或致電3761 6515
備註：需使用滙豐信用卡
周杰倫演唱會2025公開發售｜歌單
周杰倫演唱會2025香港站目前尚未公佈歌單，粉絲們在等待期間，可先參考周杰倫台北大巨蛋演唱會歌單：
- 黃金甲
- 本草綱目
- 說好不哭
- 我落淚情緒零碎
- 青花瓷
- 簡單愛
- 夜的第七章
- 威廉古堡
- 哭笑不得（柯有倫）+ 最後的戰役
- 花海
- 安靜
- 不能說的秘密（曹楊）
- 想你就寫信 （曹楊）
- 紅塵客棧
- 東風破
- 紅顏如霜
- 一路向北
- 園遊會 + 倒影
- 晴天
- 牛仔很忙
- 軌跡
- 稻香 + 熱帶雨林
- Mojito
- 前世情人 + 雙截棍
- 鬥牛
- 告白氣球
- 她的睫毛
- 開不了口
- 回到過去 ft. 陳傑憲（台下）
- 你不是真正的快樂 ft. 五月天
- 我是如此相信 ft. 五月天
- 突然好想你 ft. 五月天
- 如果你也聽說 ft. 張惠妹（台下）
- 連名帶姓 ft. 張惠妹（台下）
- 三天三夜 ft. 張惠妹（台下）
- 半島鐵盒
- 分裂
- 白色風車
- 擱淺
- 煙花易冷
- 超人不會飛
- 蒲公英的約定
- 浪漫手機
- 楓
- 反方向的鐘
- 陽光宅男
- 七里香
周杰倫演唱會2025公開發售｜啟德場館座位5萬人！周杰倫預備變色螢光棒贈入場歌迷
今次演唱會啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己「像小學生有了新鉛筆一樣的」會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。
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