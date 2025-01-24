周杰倫演唱會2025公開發售｜門票Cityline今日公售！購票連結+座位表

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周杰倫演唱會2025公開發售｜周杰倫演唱會2025門票公開發售會在1月24日下午3時於Cityline開始！周杰倫將會於2025年6月27至29日，在啟德體育園主場館連開3場《嘉年華世界巡迴演唱會》，成為首個於啟德體育園開騷的男歌手！為了讓粉絲們不錯過周杰倫演唱會2025香港這場音樂盛事，《新假期》已經為你收集了所有關於周杰倫演唱會2025香港站的重要資訊，包括門票價格、優先發售日期、公開售票日期、購票連結、座位表以及歌單，還有寶貴的搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！

周杰倫演唱會2025公開發售｜門票1月24日Cityline公開發售

門票公開發售日期：2025年1月24日

公開發售時間： 下午3點

公開發售平台：Cityline.com

周杰倫演唱會2025公開發售｜搶飛攻略

Cityline搶飛攻略

在搶飛Cityline門票之前，請務必記得提前註冊會員。購票平台曾經實行過實名制優先訂票和公開發售，因此請注意在輸入名字和選擇票價後，必須點擊「加入購物籃」。如果未進行這一步，將難以進入下一步的付款流程。在MIRROR演唱會期間，許多歌迷由於忽略了「加入購物籃」的步驟，而錯失了購票的機會。

周杰倫演唱會2025公開發售 （圖片來源：各大售票平台）
（圖片來源：各大售票平台）

瀏覽更多：演唱會搶飛攻略2024｜URBTIX/Cityline/快達票/KKTIX各平台技巧+事前準備

周杰倫演唱會2025公開發售｜啟德體育園區主場館座位表

買票前留意要揀定想要的區域顏色

因此大家買票前只要睇定想要的區域顏色，可以加快購票速度，而不用煩惱揀哪個位置。從座位的顏色分布圖可見，最貴的$1,880紅色門票，是圍著T型舞台的3方座位，但同一價錢，當中卻分為最近舞台的2個長方形區域，和較遠的U型區域，能買到哪一種要靠彩數。

其次是$1,680的橙色區域，主要為正對舞台的位置，分別只是階梯高低遠近的問題，但也有機會買中旁邊一行對著舞台側邊的座位。而$1,380的藍色區域是舞台左右兩邊的座位。

$980的綠色區域則是最外圍的3方座位，有機會買中最遠一行的「山頂位」。值得留意的是最平$680的粉紅色門票，只佔「山頂」一行2個小區域，數量相當稀少。

周杰倫演唱會2025公開發售 周杰倫演唱會2025香港站座位表（圖片來源：官方圖片）
周杰倫演唱會2025香港站座位表（圖片來源：官方圖片）

瀏覽更多：啟德體育園交通資訊！港鐵站出口＋巴士＋渡海小輪詳情

周杰倫演唱會2025公開發售｜門票詳情

周杰倫演唱會2025香港｜《嘉年華世界巡迴演唱會》香港站詳情
日期 2025年6月27日至6月29日
時間 晚上7時
地點 啟德體育園主場館
門票票價 $1880/$1680/$1380/$980/$680

演唱會2025！香港演唱會時間表/門票詳情/最強搶飛攻略/座位表（持續更新）

周杰倫演唱會2025公開發售 （圖片來源：官方海報）
（圖片來源：官方海報）

周杰倫演唱會2025公開發售｜為什麼只賣約38,000張演唱會門票？

啟德體育園主場館明明可以容納50,000人，為什麼主辦單位只出售約38,000張門票？

座位安排原因1.舞台設計

  • 每場演唱會設計獨特，舞台位置和結構會影響座位的使用。
  • 部分座位可能被舞台遮擋，為了提供更好的觀演體驗，這些座位通常不會對外出售。

座位安排原因2.視覺與互動

  • 某些演唱會加入企位設計，讓粉絲更貼近舞台！
  • 其他情況下，舞台設計可能包括延伸台或中央「天橋」，進一步提升互動感。

其他演唱會場館座位安排例子1.紅館演唱會

  • 四面台讓觀眾360度沉浸其中。
  • 三面台則聚焦舞台正面觀演效果。

其他演唱會場館座位安排例子2.亞洲博覽館演唱會

常見加入延伸「Catwalk」，讓觀眾感受演出者的近距離魅力！

周杰倫演唱會2025公開發售 （圖片來源：啟德主場館官方座位表）
（圖片來源：啟德主場館官方座位表）

瀏覽更多：啟德體育園演唱會座位表！主場館/體藝館可容納人數+地鐵出口/交通攻略

周杰倫演唱會2025公開發售｜門票優先發售日期：2024年12月18日

滙豐信用卡用戶將可獨家優先訂周杰倫演唱會2025香港站門票，即睇詳情！

優先發售日期：2024年12月18日

優先發售時間：上午10時至12月20日晚上11時59分

優先發售平台：Cityline或致電3761 6515

備註：需使用滙豐信用卡

周杰倫演唱會2025公開發售 （圖片來源：IG@jaychou）
（圖片來源：IG@jaychou）

周杰倫演唱會2025公開發售｜歌單

周杰倫演唱會2025香港站目前尚未公佈歌單，粉絲們在等待期間，可先參考周杰倫台北大巨蛋演唱會歌單：

  1. 黃金甲
  2. 本草綱目
  3. 說好不哭
  4. 我落淚情緒零碎
  5. 青花瓷
  6. 簡單愛
  7. 夜的第七章
  8. 威廉古堡
  9. 哭笑不得（柯有倫）+ 最後的戰役
  10. 花海
  11. 安靜
  12. 不能說的秘密（曹楊）
  13. 想你就寫信 （曹楊）
  14. 紅塵客棧
  15. 東風破
  16. 紅顏如霜
  17. 一路向北
  18. 園遊會 + 倒影
  19. 晴天
  20. 牛仔很忙
  21. 軌跡
  22. 稻香 + 熱帶雨林
  23. Mojito
  24. 前世情人 + 雙截棍
  25. 鬥牛
  26. 告白氣球
  27. 她的睫毛
  28. 開不了口
  29. 回到過去 ft. 陳傑憲（台下）
  30. 你不是真正的快樂 ft. 五月天
  31. 我是如此相信 ft. 五月天
  32. 突然好想你 ft. 五月天
  33. 如果你也聽說 ft. 張惠妹（台下）
  34. 連名帶姓 ft. 張惠妹（台下）
  35. 三天三夜 ft. 張惠妹（台下）
  36. 半島鐵盒
  37. 分裂
  38. 白色風車
  39. 擱淺
  40. 煙花易冷
  41. 超人不會飛
  42. 蒲公英的約定
  43. 浪漫手機
  45. 反方向的鐘
  46. 陽光宅男
  47. 七里香

周杰倫演唱會2025公開發售｜啟德場館座位5萬人！周杰倫預備變色螢光棒贈入場歌迷

今次演唱會啟德體育園可以容納5萬人，主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次舞台規格與之前中環海濱不同，必定能讓大家有更新的視聽震憾，而表演嘉賓也是未知之數。周董則笑言自己「像小學生有了新鉛筆一樣的」會變顏色的螢光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。

周杰倫演唱會2025公開發售 每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）
每個入場欣賞過大巨蛋周杰倫嘉年華演唱會的歌迷，都大喊後勁太大，走不出來。（圖片來源：官方提供）

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圖片來源：官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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