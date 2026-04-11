「Jayden之亂」席捲全港 一文還原爆紅始末 KOL嘲諷港媽中英夾雜掀熱議
KOL影片引爆港媽中英夾雜嘲諷潮
事件要追溯到今年2月，兩名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在Instagram發布的一段爆紅影片。他們以誇張到極點的語氣，配上「中英夾集有助Children盡快pick up English」、「Mommy told you嘅一定是correct的」等令人啼笑皆非的內容，狠狠諷刺了部分港媽強行中英夾雜的說話方式。這種搞笑風格瞬間引爆網民共鳴，觸發了後續鋪天蓋地的「Jayden之亂」，令這個無辜的英文名成為了網絡迷因的主角。
Jayden成網民創作主角 嘲諷語句不通順現象
網民指出，這種被稱為「Jayden媽」的語氣帶有強烈貶意，專門諷刺「本身唔係英文好好／廣用中英文嘅媽咪，夾硬用識嘅英文單字攝入句子」，導致話語不通順得令人尷尬。由於Jayden是香港熱門英文名字之一，連同Hailey、Nathan、Charlotte等名字也經常被加入創作中，網民將此句式套用於吃飯、購物、旅遊等各種情境，引發洗版式傳播。更令人震驚的是，這種原本用來嘲諷的語言模式，竟然開始在現實生活中出現，有網民已聽到如「mami我好afraid啊」的真實對話。
各大品牌緊貼熱潮爭相抽水宣傳
這股「Jayden之亂」的爆紅程度，連各大品牌都忍不住要分一杯羹。連鎖薄餅店Pizza Hut率先出招，推出「Jayden同Hayley，今晚Mami帶你地去食Pizza」的宣傳文案，成功引起網民熱烈討論。就連電器零售商豐澤也加入這場網絡狂歡，發文問道「Jayden，你係咪want部computer呀？」，可見其爆紅程度已成功滲透至不同行業的營銷策略之中。品牌們紛紛採用這種貼地的方式與年輕消費者互動，將一個嘲諷迷因包裝成商業賣點。
網民憂慮影響下一代語言習慣
儘管大部分網民視之為玩笑，但亦有不少人表達了深層憂慮。有網民心疼地表示：「大家有冇諗過Jayden以後日子點過？由校長到校工、老細到老婆都用同一個Tone同你講嘢，仲要樣樣都唔準唔得唔俾唔可以，好陰功。」更令人擔心的是對本地語言文化的長遠衝擊，有意見認為若任由這種「Jayden媽」式說話風格流傳下去，恐怕會影響下一代的語言習慣，甚至成為未來香港年輕人的說話常態。
外媒警告Jayden屬過時悲劇名字
Jayden這個名字的普遍程度，甚至引起了外媒關注。英國《鏡報》引述嬰兒命名專家的說法，將Jayden（或Jaden、Jadon等同音）形容為2026年父母應該「避免」的「悲劇名字」之一。專家指出，這個男孩名字曾在2000至2010年代「極度流行」，在遊樂場隨處可聞，但正因如此，當一個名字變得過於新潮受歡迎，它就失去了獨特性。而且這種名字很容易與特定時代緊緊相扣，若干年後有機會給人一種「過時」的感覺，令原本滿懷期望為子女改名的父母情何以堪。
「Jayden媽咪」KOL背景大起底！
原來這位製造「Jayden媽咪」迷因的Matthew，真實身分是一名專業waacking舞者，IG帳號@matthewpwj_中的「pwj」更是韓國偶像朴佑鎭名字的縮寫。他的舞蹈之路始於2017年，因為喜歡Wanna One成員朴佑鎭而開始學跳舞，從一個「覺得韓星跳舞好型」的中學生，一步步成長為能夠在國際舞台上發光發熱的舞者。更令人震驚的是，他不但成功追星，更在2024年12月與偶像朴佑鎭同台freestyle，實現了「終有一日我要朴佑鎭睇到我跳舞」的夢想，這個從追星到被看見的過程，簡直是現實版的勵志故事。