「Jayden之亂」席捲全港 一文還原爆紅始末 KOL嘲諷港媽中英夾雜掀熱議

全港叫Jayden的小朋友要哭了！一場由Threads掀起的「Jayden之亂」正席捲香港網絡世界，令這個曾經備受港爸港媽喜愛的英文名瞬間變成全民嘲諷對象。從「Jayden啊，mami都叫咗你…」的魔性句式開始，到各大品牌爭相「抽水」，再到外媒警告這是「悲劇名字」！