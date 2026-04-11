「Jayden之亂」席捲全港 一文還原爆紅始末 KOL嘲諷港媽中英夾雜掀熱議

最新娛聞
東方新地

廣告

全港叫Jayden的小朋友要哭了！一場由Threads掀起的「Jayden之亂」正席捲香港網絡世界，令這個曾經備受港爸港媽喜愛的英文名瞬間變成全民嘲諷對象。從「Jayden啊，mami都叫咗你…」的魔性句式開始，到各大品牌爭相「抽水」，再到外媒警告這是「悲劇名字」！

KOL影片引爆港媽中英夾雜嘲諷潮

事件要追溯到今年2月，兩名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在Instagram發布的一段爆紅影片。他們以誇張到極點的語氣，配上「中英夾集有助Children盡快pick up English」、「Mommy told you嘅一定是correct的」等令人啼笑皆非的內容，狠狠諷刺了部分港媽強行中英夾雜的說話方式。這種搞笑風格瞬間引爆網民共鳴，觸發了後續鋪天蓋地的「Jayden之亂」，令這個無辜的英文名成為了網絡迷因的主角。

Jayden成網民創作主角 嘲諷語句不通順現象

網民指出，這種被稱為「Jayden媽」的語氣帶有強烈貶意，專門諷刺「本身唔係英文好好／廣用中英文嘅媽咪，夾硬用識嘅英文單字攝入句子」，導致話語不通順得令人尷尬。由於Jayden是香港熱門英文名字之一，連同Hailey、Nathan、Charlotte等名字也經常被加入創作中，網民將此句式套用於吃飯、購物、旅遊等各種情境，引發洗版式傳播。更令人震驚的是，這種原本用來嘲諷的語言模式，竟然開始在現實生活中出現，有網民已聽到如「mami我好afraid啊」的真實對話。

各大品牌緊貼熱潮爭相抽水宣傳

這股「Jayden之亂」的爆紅程度，連各大品牌都忍不住要分一杯羹。連鎖薄餅店Pizza Hut率先出招，推出「Jayden同Hayley，今晚Mami帶你地去食Pizza」的宣傳文案，成功引起網民熱烈討論。就連電器零售商豐澤也加入這場網絡狂歡，發文問道「Jayden，你係咪want部computer呀？」，可見其爆紅程度已成功滲透至不同行業的營銷策略之中。品牌們紛紛採用這種貼地的方式與年輕消費者互動，將一個嘲諷迷因包裝成商業賣點。

網民憂慮影響下一代語言習慣

儘管大部分網民視之為玩笑，但亦有不少人表達了深層憂慮。有網民心疼地表示：「大家有冇諗過Jayden以後日子點過？由校長到校工、老細到老婆都用同一個Tone同你講嘢，仲要樣樣都唔準唔得唔俾唔可以，好陰功。」更令人擔心的是對本地語言文化的長遠衝擊，有意見認為若任由這種「Jayden媽」式說話風格流傳下去，恐怕會影響下一代的語言習慣，甚至成為未來香港年輕人的說話常態。

外媒警告Jayden屬過時悲劇名字

Jayden這個名字的普遍程度，甚至引起了外媒關注。英國《鏡報》引述嬰兒命名專家的說法，將Jayden（或Jaden、Jadon等同音）形容為2026年父母應該「避免」的「悲劇名字」之一。專家指出，這個男孩名字曾在2000至2010年代「極度流行」，在遊樂場隨處可聞，但正因如此，當一個名字變得過於新潮受歡迎，它就失去了獨特性。而且這種名字很容易與特定時代緊緊相扣，若干年後有機會給人一種「過時」的感覺，令原本滿懷期望為子女改名的父母情何以堪。

「Jayden媽咪」KOL背景大起底！

原來這位製造「Jayden媽咪」迷因的Matthew，真實身分是一名專業waacking舞者，IG帳號@matthewpwj_中的「pwj」更是韓國偶像朴佑鎭名字的縮寫。他的舞蹈之路始於2017年，因為喜歡Wanna One成員朴佑鎭而開始學跳舞，從一個「覺得韓星跳舞好型」的中學生，一步步成長為能夠在國際舞台上發光發熱的舞者。更令人震驚的是，他不但成功追星，更在2024年12月與偶像朴佑鎭同台freestyle，實現了「終有一日我要朴佑鎭睇到我跳舞」的夢想，這個從追星到被看見的過程，簡直是現實版的勵志故事。

jayden 港媽 KOL Matthew和Janice的爆紅影片引發「Jayden之亂」網絡迷因（圖片來源：Threads截圖）
KOL Matthew和Janice的爆紅影片引發「Jayden之亂」網絡迷因（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 除了Jayden亦有Vian、Hailey、Nathan、Charlotte等名字（圖片來源：Threads截圖）
除了Jayden亦有Vian、Hailey、Nathan、Charlotte等名字（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 「Jayden媽咪」Matthew直情上埋商台！（圖片來源：Threads截圖）
「Jayden媽咪」Matthew直情上埋商台！（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 網民創作各種Jayden迷因內容在社交平台瘋傳（圖片來源：Threads截圖）
網民創作各種Jayden迷因內容在社交平台瘋傳（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 譚仔、Pizza Hut等品牌紛紛採用Jayden句式進行抽水宣傳（圖片來源：Threads截圖）
譚仔、Pizza Hut等品牌紛紛採用Jayden句式進行抽水宣傳（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 （圖片來源：Threads截圖）
（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 （圖片來源：Threads截圖）
（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 YY Lam英文名字亦是Jayden！（圖片來源：Threads截圖）
YY Lam英文名字亦是Jayden！（圖片來源：Threads截圖）
jayden 港媽 李嘉欣愛子都叫Jayden。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
李嘉欣愛子都叫Jayden。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
jayden 港媽 「Jayden媽咪」KOL背景大起底！（圖片來源：IG@matthewpwj_）
「Jayden媽咪」KOL背景大起底！（圖片來源：IG@matthewpwj_）

圖片來源：Threads截圖、IG@michele_monique_reis資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 