Jeff Satur演唱會2025香港站｜歌單+座位表一覽！10.9麥花臣開騷
Jeff Satur演唱會2025香港站｜門票購票消息一文睇清！Jeff Satur演唱會2025香港站將在10月9日(週四)麥花臣場館舉行，新假期整合演唱會門票價格、優先發售、公開售票、購票連結、座位表、歌單和搶飛攻略，粉絲們切勿錯過演唱會詳情！
Jeff Satur演唱會2025香港站｜日期＋門票詳情
|Jeff Satur演唱會2025香港站｜Jeff Satur Red Giant Tour 2025 Hong Kong｜麥花臣場館詳情
|演出日期
|2025年10月9日
|時間
|待定
|地點
|麥花臣場館
|地址
|香港旺角奶路臣街38號
|門票票價
|HK$ 799
Jeff Satur演唱會2025香港站｜門票購票日期
Jeff Satur演唱會2025香港站｜門票搶飛攻略
要在各大平台成功搶購門票，建議您在電腦上同時安裝多款不同的網頁瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。您可以同時啟用「Chrome」、「Firefox」和「Safari」，每個瀏覽器都代表一個獨立的入口，以確保您能嘗試多個機會，爭取一席之地。在門票發售當天，系統會要求您選擇購買「’.$name.’」的門票，然後將您引導到相應的排隊頁面。此外，我們建議您使用手機、iPad平板等多種設備，同時打開應用程序或網頁，以增加成功搶購的機會。（當然，請小心，不要在同一個WiFi網絡下使用太多設備，以免被封IP。）
Jeff Satur演唱會2025香港站｜座位表
麥花臣場館
Jeff Satur演唱會2025香港站｜歌單
演唱會歌單仍未釋出，將持續更新。
