叱咤樂壇2022｜魏浚笙出道4日叱咤唱出水準 感謝軒公帶病傳授live心得
阿正讚內外兼備 演出超有信心
魏浚笙當晚以一頭金髮加上白色西裝造型現身，在《叱咤》夥拍MIRROR的AK、吳林峰、Jeremy及洪嘉豪演出，首次公開獻唱新歌《第一個迷》，不但網民對他刮目相看，就連藍奕邦亦大感驚訝說︰「乜咁靚聲底同唱得㗎咩？」事後阿Jeffrey跟阿正受訪，除大讚漂金髮的Jeffrey有型外，又說：「一聽佢開咪唱就覺得掂啦，因為佢超級有信心，同埋唱得好穩好定，作為朋友令我驕傲。」
下年瞄準新人獎 撞樣《膠戰》拍檔Edan
Jeffrey透露自己也十分緊張，要深呼吸，但阿正卻踢爆揼牆來減壓：「佢唔止呀，佢超級中二病咁打牆！啲飾物搖到噹噹聲，嚇到我同stylist！」搞到Jeffrey一度尷尬想阻止阿正說話，又說後悔打到手好痛。Jeffrey亦分享曾致電正在確診隔離的張敬軒教他如何冷靜：「我好多謝軒公，我打畀佢問點樣可以唔好咁怯，佢都過咗幾招畀我。」Jeffrey更表示視新人獎為下年目標，阿正則爭取下年做頒獎嘉賓，希望到時可親手頒獎給Jeffrey。Jeffrey更獲大批網民一面倒力撐：「成個package好屈機。」又讚他表現好過好多當晚演出的歌手。更有網友指Jeffrey這個金髮look，跟同是《膠戰》拍檔Edan呂爵安撞樣！
剛出新歌 自資6位數拍MV只為圓夢
事實上Jeffrey上《叱咤》時只出道了4天，他的新歌MV於YouTube上載了幾天已打入熱爆影片頭十位，歌曲親邀黃偉文林奕匡Edward Chan最強組合傾力製作，而且MV以日系風格拍攝，力邀女神陳漢娜做女友，暫獲30多萬點擊，成績斐然，他自爆這次單曲MV實際是他自資6位數拍攝，為圓夢把入行2年的積蓄全用在這首單曲上，認真勇氣可嘉。
軒公都撐：三棲生物！
Jeffrey說：「有啲人會儲錢做首期、有啲人會買車，我就用呢啲儲蓄試試自己可唔可以做歌手，都係一種追夢。」他更透露，這首歌的意思是一首「給所有人的情書」，同時也是一首「用第三身回顧過去兩年的自己，為繼續努力生存的人打打氣，要永遠記得有人在身邊陪你悲傷，用了兩年努力去實現這個夢想，但堅持信念終可夢想成真。」Jeffrey亦成為網民熱議的對象，唔少網民大讚Jeffrey除咗靚仔之外，人緣都相當好，唔少圈中的前輩都紛紛為Jeffrey在社交媒體上分享其新歌Post，連張敬軒病住都Share首新歌，仲笑稱：「佢已經有好多迷，不過啲迷今日有個新嘅身份，就係歌迷。」仲稱Jeffrey係「三棲生物」，相當好笑。
無厘頭天然呆形象入屋俘虜Fans
俘虜觀眾心 以素人身份走紅後的Jeffrey 後來加入ViuTV綜藝節目《膠戰》成為固定班底。節目中，Jeffrey 無厘頭、天然呆性格更俘虜不少觀眾心，讓人直呼超可愛！網民更認為，Jeffrey 雖有出眾的外貌，卻呈現自己最真的一面於鏡頭面前，覺得Jeffrey 為人非常「真」。
大方認愛 女朋友更是自己經理人
Jeffrey 雖頻頻出現在ViuTV 節目，但現時並不隸屬於任何經理人公司，日常所有工作事務均由女朋友Evelyn 分擔。儘管現時頻頻接工作，但對於自己的戀情亦十分公開，不時亦會在訪問中提及自己女朋友！兩人更會以情侶檔身份齊齊接job。Jeffrey 說到兩人感情狀況穩定，大方表示自己想在女朋友30歲前結婚。儘管女友覺得早，但Jeffrey 已經開始想求婚細節，例如要做到好surprise好浪漫，去外國求婚，將求婚過程拍得像紀錄片一樣，拍下來希望可以每次再重溫。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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