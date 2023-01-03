叱咤樂壇2022｜魏浚笙出道4日叱咤唱出水準 感謝軒公帶病傳授live心得

Jeffrey魏浚笙於上月29日才真正成為歌手，推出首個個人作品《第一個迷》，怎料只相隔短短4日，即登上《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》初試啼聲，不少網民讚他唱live比當晚不少得者獎更穩定及優秀，算是叱咤當晚一大驚喜，事後於訪問中他就將功勞歸於確診COVID仍抽空教他唱live的張敬軒！