「地盤女神」wingfaxxk3268身分曝光 IG狂派福利尺度大開 直率言論引發熱議
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香港新生代KOL Jeniffer（wingfaxxk3268）近期在連登討論區爆紅，這位園境設計師以「地盤女神」身份走紅網絡，憑藉反光衣下的魔鬼身材和大膽直率的風格，成功俘虜大批男性粉絲。從專業知性的設計師到尺度大開的「眼鏡娘」，她的極致反差感正是吸引網民瘋狂追捧的關鍵所在。
地盤反光衣下隱藏魔鬼身材
Jeniffer本身是全職模特兒及KOL，同時擁有園境設計的專業背景，曾任園景設計實習生，工作需要經常出入建築工地進行視察。正是這種「清純外表配反光衣出入地盤」的強烈對比，讓她在網上極具話題性。身高約160cm的她，穿起工作服時展現出專業形象，但私下分享的照片卻展現出完全不同的一面，這種反差感成為她爆紅的重要原因。
從文青風格轉向大膽性感路線
早期的Jeniffer在Instagram上走「文藝厭世」路線，照片風格偏向清純文青。然而近期她的分享內容尺度逐漸大開，頻繁上載泳衣照片和性感造型，展現出火辣身材。特別是她精準捕捉了網民喜好，經常分享戴眼鏡的造型，配上充滿暗示性的眼神和穿搭，在連登討論區被視為「頂級誘惑」，因此獲得了帶有色氣意涵的暱稱。
Threads直率言論引發熱議
除了視覺上的衝擊，Jeniffer在Threads上的直率言論同樣吸引關注。她不顧濾鏡地分享生活觀察，包括地盤工人的幽默互動、對女性身材的看法等，文字具感染力且敢於自嘲，深受年輕網民喜愛。這種「敢露又敢講」的作風在香港KOL圈中相對少見，自然吸引了大量男性粉絲瘋狂轉發和討論。
眼鏡娘造型精準擊中網民審美
最令連登網民瘋狂的是她的「眼鏡娘」造型，經常配搭泳衣、緊身衣等元素，展現出知性與性感並存的魅力。從泳衣照到眼鏡娘造型，每一張照片都能在討論區引發熱烈討論。網民普遍認為她天生麗質，無論穿什麼都好看，特別是眼鏡娘造型更是被譽為「頂級誘惑」。
疑似分手後風格更加大膽
據網民推測，Jeniffer疑似在2025年初與長跑多年的男友分手，網民依據她刪除合照、發文風格轉趨大膽及疑似出現在交友App等跡象推斷其已恢復單身。自從傳出分手消息後，她的照片尺度明顯「升級」，大量三點式泳衣照、顯身材的內衣感拍攝頻繁出現，這種「重新投入單身市場」的視覺訊號讓討論度在短時間內爆炸。
圖片來源：IG@wingfaxxk3268資料或影片來源：原文刊於新假期