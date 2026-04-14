「地盤女神」wingfaxxk3268身分曝光 IG狂派福利尺度大開 直率言論引發熱議

香港新生代KOL Jeniffer（wingfaxxk3268）近期在連登討論區爆紅，這位園境設計師以「地盤女神」身份走紅網絡，憑藉反光衣下的魔鬼身材和大膽直率的風格，成功俘虜大批男性粉絲。從專業知性的設計師到尺度大開的「眼鏡娘」，她的極致反差感正是吸引網民瘋狂追捧的關鍵所在。