Jennie再被駭客「18禁閃卡」 前度GD及其他男星遭火燒連環船

BLACKPINK的Jennie被指撻著BTS成員V，上月開始疑被駭客入侵，導致多張與V外遊的私密照曝光，其後雙方的事務所都沒有反應，駭客見此就將行動升級，將兩人由同遊濟州島、V床照再變到大尺度浴缸內的照片公開，Jennie終於忍唔住出手後，疑再惹起駭客把火，駭客再爆出更多「18禁閃卡」，今次就連GD（G-Dragon，權志龍）都被牽連！