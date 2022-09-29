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Jennie再被駭客「18禁閃卡」 前度GD及其他男星遭火燒連環船

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BLACKPINK的Jennie被指撻著BTS成員V，上月開始疑被駭客入侵，導致多張與V外遊的私密照曝光，其後雙方的事務所都沒有反應，駭客見此就將行動升級，將兩人由同遊濟州島、V床照再變到大尺度浴缸內的照片公開，Jennie終於忍唔住出手後，疑再惹起駭客把火，駭客再爆出更多「18禁閃卡」，今次就連GD（G-Dragon，權志龍）都被牽連！

Jennie超性感照片 前度相片遭公開

Jennie的「閃卡」流出事件仍無暫停的跡象，今日（29日）駭客再出新招，貼出一張Jennie超性感照片，更將Jennie的前度照公開，當中包g-dragon（權志龍）、Kai（金鐘仁），及一位騷肌猛男！

Jennie Jennie重要部位被遮住，似乎照片相當大尺度
Jennie重要部位被遮住，似乎照片相當大尺度（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie 緋聞前度g-dragon
緋聞前度g-dragon（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie Jennie同Kai金鐘仁）合照
Jennie同Kai（金鐘仁）合照（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie 大隻猛男
大隻猛男（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie 有爆出同v旅遊照
有爆出同v旅遊照（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）

預告將放出「18禁閃卡」

之後「駭客」放咗一張縮圖，其中一張打格表示是「18禁」，似乎是威脅之後會有進一步行動！

Jennie
（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）

重溫Jennie與V合照被曝光過程

韓國人氣女團BLACKPINK近月推出新專輯，因歌曲被指抄襲弄至滿城風雨，成員之一的Jennie與天團防彈少年團（BTS）成員V的緋聞更甚囂塵上，早前就出現了「駭客」放出多張Jennie和V的疑似親密照，更以擠牙膏式把Jennie的私人相簿公開，上月再有二人同遊濟州的甜蜜照，而向來非常重視藝人私隱的韓國事務所，至此卻未有作出任何回應。

Jennie 該名疑似駭客上月公開Jennie與V同遊濟州的親蜜照。
該名疑似駭客上月公開Jennie與V同遊濟州的親蜜照。（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie 二人的合照不止一張，有很多場景。
二人的合照不止一張，有很多場景。（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie v床照，有韓國網民整合，指係jennie的床上影
v床照，有韓國網民整合，指係jennie的床上影（圖片來源：韓國論壇pann）

疑似Jennie浴照曝光

有指因Jennie與V的事務所都沒有採取行動，疑令「駭客」有另有所圖，據傳該「駭客」與網民在社交網站聊天室發生罵戰後，就將行動提升，在帳號上公開Jennie另一張私照，可見相中的Jennie疑半裸在浴缸中自拍，至此Jennie似乎不再啞忍，有粉絲發現Jennie將私人ig好友通通清空！

Jennie 近日再公開一張Jennie素顏在浴缸內的自拍照。
駭客近日再公開一張Jennie素顏在浴缸內的自拍照。（圖片來源：twitter＠gurumiharibo）
Jennie 疑似駭客公開作出挑釁！
疑似駭客公開作出挑釁！（圖片來源：Twitter圖片）

粉絲群起狠批無恥之徒

疑似Jennie的出浴照被曝光後，大批粉絲在網上狠批「駭客」的行為，嚴重侵犯到偶像的私隱：「這是藝人的私隱受到侵犯，事務所還在做甚麼？」群起要求BLACKPINK公司YG娛樂馬上採取應對措施，出面保護旗下藝人。

Jennie Jennie與V的合照不斷流出，有網民指相信是Jennie手機被駭客入侵，但所屬公司卻一直沒有對應方法。
Jennie與V的合照不斷流出，有網民指相信是Jennie手機被「黑客」入侵，但所屬公司卻一直沒有對應方法。（圖片來源：[email protected]ane）
Jennie 疑似駭客揚言Jennie就算已取消關注所有人但都已經太遲，因為她與V的情侶照已經曝光，對於Jennie私密照流出，粉絲表示極度不滿。
疑似「駭客」揚言Jennie就算已取消關注所有人但都已經太遲，因為她與V的情侶照已經曝光，對於Jennie私密照流出，粉絲表示極度不滿。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地（部分內容轉載 New Monday）圖片來源：[email protected]、twitter＠gurumiharibo、[email protected]

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