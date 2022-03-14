韓國天團Blackpink成員Jennie，集聚甜美、性感及個性於一身，獲封「人間香奈兒」。日前Jennie在IG分享一輯真空上陣，潮著露下乳裝的性感照大晒誘人曲線美，不過有眼利的網民發現Jennie疑似不慎飛釘，惹凸點疑雲！