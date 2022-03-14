[email protected]真空潮著露下乳裝 疑飛釘狂吸800萬讚好！
潮著露下乳裝
有「人間香奈兒」之稱的BLACKPINK成員Jennie日前在夏威夷出席時裝騷，未知是否環境關係，連舉止也變得開放。Jennie在IG分享一輯破格潮著露下乳裝的性感照，大晒誘人曲線美，成為全場焦點。Jennie穿上粉紅色的極短上衣、條紋長裙，胸部以下的肌膚表露無遺，當她擺出姿勢拍照時，下胸圓弧曲線若隱若現，堪稱出道以來最大尺度，更有眼利網民發現，真空上陣的Jennie疑似不慎飛釘，即引發網民暴動外，短短一日已狂吸800萬粉絲讚好。
韓國人氣女團BLACKPINK紅遍亞洲，甚至在歐美地區亦有大批粉絲。早前成員Jennie再獲邀擔任CALVIN KLEIN的全球代言人，拍攝大膽內衣照，連美國侯斯頓大街上都有Jennie的巨型廣告牌，十分厲害。
最新代言內衣照 邀歌手好友性感登場
Calvin Klein品牌大使Jennie早前曬出自己最新廣告，還有與Jennie關係很好的美國歌手Deb Never，攝影師Glen Luchford是不是把Jennie拍得性感又型格呢？
Jennie性感趴地造型逐格睇
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[email protected] 公認「人間香奈兒」
韓國人氣女團BLACKPINK出道五年除了紅遍亞洲，甚至在歐美地區也有極高知名度。當中BLACKPINK成員Jennie不僅是大家公認的「人間香奈兒」，同時也是所有女孩心中的時尚指標！早前Jennie就再獲邀擔任CALVIN KLEIN的全球代言人，並拍攝大膽內衣照，Jennie被網民大讚性感之餘亦不失健康美。
Jennie巨型CALVIN KLEIN廣牌出現休斯頓大街
Jennie早前在IG公開多張廣告新相，她穿上多套CALVIN KLEIN新一季的內衣及居家服，明明只是運動型內衣，但Jennie穿上後就多了一種隨性、慵懶又性感的時尚感。雖然Jennie已被多次激讚擁有完美勻稱的好身材，但粉絲仍紛紛留言表示內衣照超震撼。更有外地媒體報導，Jennie代言的CALVIN KLEIN巨型廣告牌，出現在代表潮流標誌的美國休斯頓大街上，成為韓國第一人，相信會有不少海外粉絲去打卡留念。