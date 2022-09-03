內地網紅「可七」同Jennie＠BLACKPINK 99%似樣 13萬粉絲熱捧

韓國當紅偶像組合BLACKPINK成員Jennie現年26歲，近日傳與防彈少年團（BTS）成員V蜜運中。Jennie出道以來擁有超高人氣，IG粉絲數量高達6,900萬。她擁有一雙超級誘惑人的貓眼，配以高冷的氣質，樣子厭世但帶點可愛感，加上強烈的舞台魅力，成功引來一眾粉絲垂青及追捧，內地原來有位網紅與Jennie生得一模一樣！