內地網紅「可七」同Jennie＠BLACKPINK 99%似樣 13萬粉絲熱捧
網民指可七臉和身材皆像Jennie
近日有位內地網紅「可七」常在小紅書上分享穿搭教學，由於樣子像極了BLACKPINK成員Jennie，被網民稱為「中國版Jennie 」，粉絲人數也有13.2萬，人氣不俗。她和Jennie一樣有着方圓臉型，以及高顱頂。和Jennie撞樣為她帶來不少人氣，差不多每張照片的留言都會讚她「很像Jennie」，「不僅臉像，身材也好像」。
可七認是Jennie粉絲
甚至有部份網民未點開可七的圖片，就以為是Jennie的照片，不仔細看真是會分辨不出來！可七也有透露自己也是Jennie的粉絲，並以方圓臉為傲：「超好看的啦，對自己要有自信。」
Jennie與V親密照流出
Jennie現年26歲，在韓國當紅偶像組合BLACKPINK擔任主饒舌及領唱，曾在新西蘭留學，曾先後與EXO成員Kai及BIGBANG成員G-Dragon拍拖。現與BTS成員V傳蜜運中，近日更被流出二人的親密照，疑似是手機或雲端受到黑客入侵，令Jennie在機場被拍到疑似驚恐症發作，伸手掩臉，讓人相當擔心其身心狀況。
齊睇Jennie靚相：
Jennie風騷性感，難怪吸引近7,000萬followers！
重溫粉絲翻出Jennie出軌證據GD分手後瘦晒？！
近日不斷爆出BLACKPINK成員Jennie與BTS成員V的合照，由上星期開始已經係第3輪，照片仲愈來愈親密！但女方Jennie早已傳出熱戀GD權志龍，甚至已交往一年多，就被網民質疑Jennie係出軌V！
據知一開始傳出照片係由Jennie的私人IG流出，後來再傳出係Jennie的手機資料遭駭客入侵，而流出呢啲相。駭客仲指會繼續公開2人拍拖的證據，甚至會有錫錫相？！粉絲不斷推算3人的時間線，認為Jennie係出軌v，翻出原來傳出已穩定交往、「公開的秘密」的GD，今年5月時突然unfollow咗Jennie IG，認為2人之間發生情變，甚至分手！不久後就爆出疑似Jennie同V的親密照，同遊濟州島、美國約會的消息。網民更留意到V於2021年開ig時，當時除了follow BTS其他成員以外，就唯一follow了Jennie，後來引起粉絲討論後就立刻unfollow，更顯得v與Jennie關係唔簡單！