BLACKPINK的Jennie被指撻著BTS成員V，上月開始疑被駭客入侵手機私人帳號，導致多張她與V外遊的私密照曝光，雙方的事務所都沒有反應，日前再有二人同遊濟州島的合照流出，不過疑似駭客並未收手，再公開一張Jennie在浴缸內的照片。正身在美國工作的Jennie未有就此事回應，而Jennie的粉絲就緊張到促請事務所盡快採取行動。