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[email protected]疑浴照被公開 「駭客」現身似預告陸續有來

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BLACKPINK的Jennie被指撻著BTS成員V，上月開始疑被駭客入侵手機私人帳號，導致多張她與V外遊的私密照曝光，雙方的事務所都沒有反應，日前再有二人同遊濟州島的合照流出，不過疑似駭客並未收手，再公開一張Jennie在浴缸內的照片。正身在美國工作的Jennie未有就此事回應，而Jennie的粉絲就緊張到促請事務所盡快採取行動。

Jennie Jennie@BLACKPINK最近是非纏身。
[email protected]最近是非纏身。（圖片來源：[email protected]

Jennie是非纏身

韓國人氣女團BLACKPINK近月推出新專輯，被指歌曲抄襲已經弄至滿城風雨，成員之一的Jennie與天團防彈少年團（BTS）成員V的緋聞更甚囂塵上，早前流出多張Jennie和V的疑似親密照，有指疑是駭客所為，對方更擠牙膏式把Jennie的私相簿公開，上月再有二人同遊濟州的甜蜜照，向來非常重視藝人私隱的韓國事務所，卻未有作出任何回應，一個聲明都沒有。

Jennie 該名疑似駭客上月公開Jennie與V同遊濟州的親蜜照。
該名疑似駭客上月公開Jennie與V同遊濟州的親蜜照。（圖片來源：Twitter圖片）
Jennie 二人的合照不止一張，有很多場景。
二人的合照不止一張，有很多場景。（圖片來源：Twitter圖片）

[email protected]疑似浴照曝光

有指因Jennie與V的事務所都沒有採取行動，令疑似駭客有恃無恐，更與網民在社交網的聊天室發生罵戰，疑似駭客的帳號公開Jennie另一張私照，相中的Jennie疑半裸在浴缸中自拍，素顏的她木無表情，公開照片者更用英文留言：「Jennie可以取消關注所有人，但你和V的照片已經流出了，太遲了，這是Jennie在浴缸拍的照片。」他又說：「這就是你們招惹我的後果！」

Jennie 近日再公開一張Jennie素顏在浴缸內的自拍照。
近日再公開一張Jennie素顏在浴缸內的自拍照。（圖片來源：Twitter圖片）
Jennie 疑似駭客公開作出挑釁！
疑似駭客公開作出挑釁！（圖片來源：Twitter圖片）

粉絲群起狠批無恥之徒

疑似Jennie的出浴照被曝光後，大批粉絲在網上怒罵疑似駭客的行為太過火，而且嚴重侵犯到偶像的私隱：「這是藝人的私隱受到侵犯，事務所還在做甚麼？」群起要求BLACKPINK公司YG娛樂馬上採取應對措施，出面保護旗下藝人。

Jennie Jennie與V的合照不斷流出，有網民指相信是Jennie手機被駭客入侵，但所屬公司卻一直沒有對應方法。
Jennie與V的合照不斷流出，有網民指相信是Jennie手機被駭客入侵，但所屬公司卻一直沒有對應方法。（圖片來源：[email protected]
Jennie 疑似駭客揚言Jennie就算已取消關注所有人但都已經太遲，因為她與V的情侶照已經曝光，對於Jennie私密照流出，粉絲表示極度不滿。
疑似駭客揚言Jennie就算已取消關注所有人但都已經太遲，因為她與V的情侶照已經曝光，對於Jennie私密照流出，粉絲表示極度不滿。（圖片來源：[email protected]

常見問題

Jennie與V的情侶合照為何會流出？

Jennie上月開始疑被駭客入侵手機私人帳號，導致多張她與V外遊的私密照曝光，而日前駭客並未收手，仲揚言⋯⋯詳情請看

Jennie與V的事務所對事件有何行動？

駭客似乎有恃無恐，更與網民在社交網的聊天室發生罵戰，仲再公開Jennie另一張私照，粉絲群起要求YG娛樂⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、Twitter圖片

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