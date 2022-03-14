Jer柳應廷入圍「全球百大俊男」極驚喜 曾被花姐直斥：個樣衰到爆
MIRROR五名成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Anson Kong（AK，江𤒹生）先後獲提名美國電影評論網站 「TC Candler」 2022年「全球百大俊男美女」網上選舉，阿Jer柳應廷成近日成為團中第六人入圍，一向以唱功作為賣點的他竟然能夠入選，網民嘖嘖稱奇。
柳應廷入圍「百大」網民極驚訝
對於在MIRROR中作為「主唱」擔當的阿Jer柳應廷能夠入圍「TC Candler」 2022年「全球百大俊男」提名委榜，網民在討論區議論紛紛，事關他們大部分都認為阿Jer雖然未至於樣衰，但卻絕對並不能稱得上「靚仔」，紛紛對此國際認可的排行榜表示質疑，同時懷疑阿Jer是否被「課金」上榜，又責怪「柳柳粉」玩大咗，恐令Jer成為國際笑柄。
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花姐曾揶揄阿Jer個樣：衰到爆！
MIRROR經理人花姐早前在網台節目《絲打圍爐》中曾經暗示過，阿Jer從來不是靠樣入選。自認係「外貌協會成員」的花姐透露曾經因為揀阿Jer入MIRROR而被質疑，更直認阿Jer最初留鬚又八字眉的打扮「衰到爆」，直言：「你想像下，啱啱初賽嘅阿Jer，你行喺街度撞到佢，你都會望佢，哇，咁樣衰嘅個男人！」即使之後揀人入MIRROR時，花姐揀阿Jer亦受盡反對壓力：「開會揀人嘅時候，我一提阿Jer個名，全部人就即刻望住我，反問：『哇，你冇嘢嘛？揀阿Jer？佢個樣好衰吓喎！』」
亦都可以重溫一下阿Jer嘅首輪比賽：
Jer在首輪已被淘汰，好在能夠復活，但最後亦在20強止步。