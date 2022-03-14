Jer柳應廷入圍「全球百大俊男」極驚喜 曾被花姐直斥：個樣衰到爆

MIRROR五名成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Anson Kong（AK，江𤒹生）先後獲提名美國電影評論網站 「TC Candler」 2022年「全球百大俊男美女」網上選舉，阿Jer柳應廷成近日成為團中第六人入圍，一向以唱功作為賣點的他竟然能夠入選，網民嘖嘖稱奇。