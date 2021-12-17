全民造星4｜Jer傳分訊唔避忌 高調晒開心BBQ照 緋聞女Alice高舉勝利手勢
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、ViuTV影片截圖
Jer 無懼緋聞發酵
被指為了《造星4》女參賽者Alice搞到與女友冷戰的Jer柳應廷，完全唔怕緋聞再發酵，今日(17日)凌晨在社交網上載與Alice及其他女參賽者的大合照，合照中可見Jer非常興奮，如孔雀開屏一樣，甚為享受畀女圍，從相中環境可見，眾人正在開心BBQ，而緋聞女主角Alice就高舉V字勝利手勢，流露出得戚的微笑。
Jer出喊招淡化緋聞
Jer在社交網未有刻意提及緋聞女友Alice，但就自嘲每次做節目都會被拍到爆喊醜態，被指想出喊招轉移視線，更留言大讚每位選手都做足功課、付出努力，以過來人身份力撐一班女參賽者。《全民造星4》20強正式出爐，節目中由Jer帶領的組別得分最低需淘汰三名組員，最終方方、子涓及阿蛋無緣晉身決賽。阿Jer心痛自責哭成淚人，大叫「唔公平」，其後更笑言自己沒有形象，並解釋傷心的原因是不忍心看到努力的成員要離開舞台或有機會放棄夢想。
劇組刻意分隔緋聞男女
自從Jer與Alice傳出緋聞後，《全民造星4》出街的鏡頭都刻意迴避二人同框，日前一集講Jer教Alice唱歌，她亦顯得非常怕醜及尷尬，旗下藝人因緋聞影響形象，唔知花姐有冇採取挽救行動呢？
Jer疑搭上《全民造星4》Alice
MIRROR成員柳應廷（Jer）於本月初與拍拖5年的圈外女友Kelly傳分手，Kelly除了刪除二人在IG的合照外，更取消關注Jer。雖然Jer出席活動時否認分手，解釋因爲工作太忙未能陪伴女友而引起爭執，又稱會努力氹番對方。不過，Jer日前被發現亦同步取消關注Kelly的IG，似乎5年情已經玩完。而事件於日前再有新發展，Jer被傳媒爆出與Kelly鬧分手的導火線，原來是Jer疑搭上《全民造星4》有翻版朱茵之稱的許寶恆（Alice）。
造星女Alice背男友主動追求
報道指Jer早前因擔任《造星4》25強導師時而結識了22歲的Alice，雖然Alice已經有男朋友，但仍主動向偶像Jer展開追求攻勢，同Jer交換電話號碼後，經常私下聯絡，而Jer亦沒有避忌。但後來東窗事發，Jer的正印女友Kelly發現此事，即嬲到嗌分手。報道更指，Alice跟身邊人說Jer想和女友分手，自己又想跟男友分手，二人在這個時間相遇是一種緣份。而Jer今日凌晨在IG留言，似是回應傳聞。他說︰「請不要信一些不實的報道，這件事會影響的人實在太多太多。」
正印女友刪相兼取消追蹤
其實柳應廷（Jer）與文青女友Kelly在《全民造星》第一季（2018）進行之前已經拍拖，至今已經第五年。雖然未見經常放閃，但感情向來都相當穩定，但早前就有網民發現Kelly已取消追蹤男友Jer的IG，而且二人的合照亦在Kelly的IG突然消失。另一方面，Kelly的限時動態又分享了一段日語歌《春日》的MV，雖然此歌是蠟筆小新劇場版電影《蠟筆小新 新婚旅行～散失的廣志～》的主題曲，但歌詞內卻有玄機，例如「曾幾何時一個人 曾幾何時兩個」、「而我們立下了彼此的誓言」、「而太過怯懦的男人」等等，似乎意有所指。
不少網民都讚好「分手」……
《春日》的歌詞似有弦外之音：
https://www.youtube.com/watch?v=SlDnw_OowbA