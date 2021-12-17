全民造星4｜Jer傳分訊唔避忌 高調晒開心BBQ照 緋聞女Alice高舉勝利手勢

人紅自然是非多，講緊Jer柳應廷@MIRROR，日前被爆與圈外女友Kelly分手，更互相取消追蹤對方社交網，有指Jer因為做《全民造星4》導師暗撻22歲的「翻版朱茵」許寶恆Alice，好好先生變花弗男，令人大跌眼鏡。分手傳聞未解決，Jer竟然出po晒出與Alice及其他女選手的BBQ大合照，完全唔識避忌！