娛記蛻變成閃耀新星！Jer柳應廷5年大躍進 實證香港樂壇改朝換代

MIRROR早前在九展開演唱會掀起香港久違的搶飛熱潮，MIRROR中人氣爆燈的Jer柳應廷更被網友翻出5年前曾經係一名娛記，仲訪問過Supper Moment！時移世易，現今Jer人氣絕不比Supper Moment差，令不少網友都感歎世事變換才是永恆！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：Jer IG、ViuTV圖片