娛記蛻變成閃耀新星！Jer柳應廷5年大躍進 實證香港樂壇改朝換代
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：Jer IG、ViuTV圖片
Jer 5年前係娛記訪問Supper Moment 如今成為超級偶像
MIRROR開演唱會吸引晒全城目光，第一場仲公開回應網絡上各種酸言酸語。而日前有網民翻出5年前Jer柳應廷做娛記的相，見到阿Jer訪問偶像Supper Moment的片段，見到阿Jer青澀又怕醜。5年後阿Jer搖身一變已經成超人氣偶像，演唱會上更係台型十足！
其實阿Jer自幼已夢想成為歌手，2012年，他曾與朋友自組樂隊「Bromance」，擔任隊中主唱及低音吉他手。2013年，他又曾組過搖滾樂隊「子非愚」。於浸會大學國際學院文學副學士（傳理學）畢業後，阿Jer仍經常在街頭Busking，做娛記只是為了維持生計，因此到了2018年，阿Jer就為了繼續追夢，而毅然辭職參加ViuTV選秀節目《全民造星》。
雖然在《全民造星》阿Jer止步於20強，但最終仍獲花姐睇中，成功加入組合MIRROR出道，現已成為香港樂壇重要的一份子。
當年被Jer訪問的Supper Moment今年表演卻有所「回塘」，新歌派台的成績亦不如以往。此外由觀眾投票嘅音樂頒獎典禮節目Chill Club頒獎典禮中，Supper Moment跑輸金獎MIRROR，可見兩者嘅地位已經交替。
Jer新作《狂人日記》廣受好評 被讚詞曲達「國際級水平」
作為MIRROR 其中一位主音的Jer最近推出了新作《狂人日記》，作品獲網民激讚。不但MV製作精良用心，而且詞曲亦被網民讚有「國際級水平」。仲有網民話Jer嘅新作《狂人日記》已經夠嗮資格挑戰「愛國棉花大使」陳奕迅《浮誇》的地位！
Jer今年在樂壇成績不俗，憑《物語三部曲》奪今年奪新城勁爆新人獎、十大中文金曲新人銅獎、Chill Club年度新人以及叱咤生力軍金獎，眾多獎項足夠證明Jer實力出眾！
5年前成功脫單
除了曾在5年前訪問自己的偶像Supper Moment外，阿Jer亦是在5年前成功脫單，原來他有個23歲女友Kelly，兩人由2016年阿Jer仲係娛記時已開始拍拖，早前Kelly亦有現身MIRROR演唱會力撐男友，並獲阿Jer粉絲親暱地稱呼為「柳嫂」。