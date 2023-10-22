Jer@MIRROR傳撻著靚女插畫家日本拍拖斷正 女方疑一腳踏兩船派帽
Jer@MIRROR孖靚女插畫家日本拍拖斷正
有媒體報道指有讀者爆料指在9月19至24日在日本街頭目擊Jer和疑似新女友同遊拍拖。不過爆料者就指當時天色昏暗，所以未有拍下二人甜蜜拍拖證據。雖然「冇圖冇真相」，但翻查Jer的行蹤，發現他的確有一段時間似乎不在香港。事關每次MIRROR一有隊友開個人公演，MIRROR四人幫（Jer、Edan、Stanley及Jeremy）都會拉大隊出席捧場。可是在9月19日隊友陳瑞輝（Frankie）主演舞台劇《大象的告別式》場次，竟然只有其餘三人到場支持，Jer卻沒有同行。
「插畫界陳嘉倩」曾為Jer Cafe畫Menu
該名爆料者指Jer的新歡疑似手繪美食插畫師Coey，Coey眼大大面細細、五官精致，有「插畫界陳嘉倩」之稱。Coey在個人插畫IG賬號亦被發現上傳過幾張與Jer的Cafe「Root Cafe – 根」有關的圖片，其手繪插畫更被取用為Cafe的Menu！
傳二人已經同居 女方被指一腳踏兩船
另外，有傳二人關係非常密切，有網民在Jer 7月的個人演唱會尾場發現疑似Coey的身影，有指當時Coey獲安排與家人坐同一行，與Jer爸爸只隔一個身位，地位非凡。據知Jer和Coey已經踏入同居階段，不過爆料人就聲稱Coey另外仲有一名「神秘男友」，控訴Coey「一腳踏兩船」，Jer可能已經在不知情情況下被「派帽」。
曾被指搭上《全民造星4》Alice
MIRROR成員柳應廷（Jer）於2022年初與拍拖5年的圈外女友Kelly傳分手，Kelly除了刪除二人在IG的合照外，更取消關注Jer。雖然Jer出席活動時否認分手，解釋因爲工作太忙未能陪伴女友而引起爭執，又稱會努力氹番對方。不過，Jer日前被發現亦同步取消關注Kelly的IG，當時Jer被傳媒爆出與Kelly鬧分手的導火線，原來是Jer疑搭上《全民造星4》有翻版朱茵之稱的許寶恆（Alice）。
造星女Alice背男友主動追求
報道指Jer因擔任《造星4》25強導師時而結識了22歲的Alice，雖然Alice已經有男朋友，但仍主動向偶像Jer展開追求攻勢，同Jer交換電話號碼後，經常私下聯絡，而Jer亦沒有避忌。但後來東窗事發，Jer的正印女友Kelly發現此事，即嬲到嗌分手。報道更指，Alice跟身邊人說Jer想和女友分手，自己又想跟男友分手，二人在這個時間相遇是一種緣份。而Jer今日凌晨在IG留言，似是回應傳聞。他說︰「請不要信一些不實的報道，這件事會影響的人實在太多太多。」
正印女友刪相兼取消追蹤
其實柳應廷（Jer）與文青女友Kelly在《全民造星》第一季（2018）進行之前已經拍拖，至今已經第五年。雖然未見經常放閃，但感情向來都相當穩定，但早前就有網民發現Kelly已取消追蹤男友Jer的IG，而且二人的合照亦在Kelly的IG突然消失。另一方面，Kelly的限時動態又分享了一段日語歌《春日》的MV，雖然此歌是蠟筆小新劇場版電影《蠟筆小新 新婚旅行～散失的廣志～》的主題曲，但歌詞內卻有玄機，例如「曾幾何時一個人 曾幾何時兩個」、「而我們立下了彼此的誓言」、「而太過怯懦的男人」等等，似乎意有所指。
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