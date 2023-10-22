Jer@MIRROR傳撻著靚女插畫家日本拍拖斷正 女方疑一腳踏兩船派帽

MIRROR成員Jer（柳應廷）出道以來一直頗多緋聞，繼同《全民造星IV》許寶恆（Alice）傳出緋聞後，今年7月又傳出同化妝師Rainbow玩地下情。近日又有網民向傳媒爆料，指目擊到Jer同有「插畫界陳嘉倩」之稱的靚女插畫家同遊日本，更有傳女方一腳踏兩船添！