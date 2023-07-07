Jer柳應廷個人演唱會︱一文直擊首場演唱會7大重點！完整歌單全公開
1.Jer 首場個人演唱會 場外場內氣氛熱鬧
個唱未正式開始，今日下午已經擠滿大批粉絲排隊買週邊，而場外亦佈滿Jer的粉絲「柳柳粉」們準備的應援版，讓早到場的歌迷可以邊影相邊等入場。首場演唱會全場爆滿座無虛席，Jer為了回饋粉絲，一開場就即以《從零開始的新世界》勁歌熱舞登場，隨後更一連唱出多首他的經典金曲，包括《MM7》及《水形物語》等等。
2.重唱多首《造星》參賽歌
Jer在今次演唱會中除了唱出個人作品之外，亦有翻唱出多首港台hit爆金曲，包括陳奕迅的《致明日的舞》和林宥嘉《眼色》等，更特意挑選了他曾經於《全民造星》時期唱過的歌曲，包括陳奕迅的《陀飛輪》及Supper Moment的《PS I Love You》：「我喺《全民造星》復活返翻嚟，就係唱頭先首歌。好開心可以參加到呢個比賽，可以喺呢個台上唱歌俾大家聽，呢個係我嘅夢想嚟。我一直都係沿住做一個Show去做我嘅音樂，今日好開心可以喺呢度實踐。」
3.陳蕾做嘉賓 MIRROR成員未見影
作為Jer首個個人演唱會，他的身邊藝人好友們都紛紛出動，先有吳林峰和雷同二友做現場音樂crew，再有陳蕾擔任演唱會嘉賓。雖然她氣管唔舒服，但依然非常有義氣，兩人一起合唱陳蕾的作品《凡星》。至於其餘MIRROR成員，則暫時未見到他們的身影。
4.演唱會服裝全面睇 全場換足5套衫
話曬都係第一場個人演唱會，Jer係服裝方面都花盡心思，演唱會2個小時中換上5套服裝，套套都令柳柳粉們大讚型到爆！
5.眼濕濕哽咽為亡友獻唱
當Jer唱完《漂流號》、《離別的規矩》和《自毀的程序》之後，突然眼濕濕表示以上3首歌曲其實都是為亡友而設：「希望喺度可以送頭先嗰個環節俾天上嘅佢，希望佢會睇到我真係有喺到替佢唱歌俾佢老公聽。」
6.舞台設計簡單卻用盡心思 緊貼宇宙主題
舞台設計方面雖然簡單，似乎是為了安全起見，沒有擺設太多大型裝置。為了配合宇宙主題，舞台上放上一大一小的LED球，加上柔和燈光，成功營造出宇宙般的環境，令在場粉絲們都有種置身外太空的感覺！
Encore環節特別多謝魯生
在Encore環節Jer多謝一眾台前幕後的功臣，尤其是魯生：「佢話喺十年前做阿臣（Eason）演唱會嘅時候曾經幻想過有一刻可以自己做一個星喺台上面唱到一個Theme嘅演唱會，佢話十年之後我係第一個，多謝你啊魯生」。
7.Jer柳應廷個人演唱會《Across The Universe》完整歌單：
1. 《從零開始的新世界》
2. 《MM7》
3. 《水形物語》
4. 《迴光物語》
5. 《風靈物語》
6. 《砂之器》
7. 《狂人日記》
8. 《JM單身9》
9. 《漂流號》（原唱：The Hertz）
10.《離別的規矩》
11. 《自毀的程序》
12. 《坐看雲起時》
13.《繼續繼續》（原唱：陳健安）
14. 《捱麵包的人》（原唱：吳林峰）
15.《凡星》（原唱：陳蕾）
16. 《The Bright Side》（原唱：COLLAR）
17. 《致明日的舞》（原唱：陳奕迅）
18. 《人類群星閃耀時》
19. 《P.S. I Love You》（原唱：Supper Moment）
20. 《陀飛輪》（原唱：陳奕迅）
21. 《眼色》（原唱：林宥嘉）
22.《樂壇已死》
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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