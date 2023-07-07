Jer柳應廷個人演唱會︱一文直擊首場演唱會7大重點！完整歌單全公開

MIRROR成員柳應廷（Jer）的一連四場首個個人演唱會《Across The Universe》於今晚（7日）起在會展隆重舉行，作為打頭陣的首場個人騷，不但邀請了陳蕾擔任嘉賓，Jer更翻唱了多首樂壇前輩的hit爆金曲，場內氣氛極之熱烈！