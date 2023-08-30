Jeremy李駿傑演唱會︱現場直擊7大重點 全場竟得6首自己作品
Jeremy個人演唱會︱1. 28首歌得6首自己歌 歌迷深表可惜
Jeremy今次演唱會又唱又跳，唱足4種語言的歌，廣東話、普通話、英文和韓文盡顯語文天分。不過，奈何Jeremy以個人身份出道只得一年半，導致全場28首選曲中，只有6首是Jeremy的個人作品。不少有份入場的歌迷都表示感到非常可惜，指希望能夠聽到更多Jeremy的個人作品。
Jeremy個人演唱會︱2. 勁歌熱舞開場 散發暗黑妖艷魅力
出道以來一直被外界大讚夠「妖」的Jeremy，一開場就翻唱《Volcano》、《Unholy》等歐美歌曲，更首次演唱新歌《FEVER》，散發暗黑妖艷魅力，成功炒熱全場氣氛。
Jeremy個人演唱會︱3. 落力跳唱多首韓國女團歌
向來喜歡韓國文化的Jeremy，唱出多首韓國女團歌，包括(G)I-DLE的《TOMBOY》和BLACKPINK的《How You Like That》，果然是韓國女團的忠實粉絲，無論舞姿還是韓文發音都非常有板有眼。
Jeremy個人演唱會︱4. 曾懷疑自己沒資格開個唱：我何德何能呢？
Jeremy表示，很高興終於能夠舉辦首個個唱，並且非常感激所有朋友、隊友和粉絲們到場支持。Jeremy又指曾經懷疑自己沒有資格開個人演唱會：「好多人都會問，嗰啲機會點解仲未到我。但其實當有咁嘅機會畀我嘅時候，我第一時間係有啲懷疑，我覺得：『我喎？點解嘅？我何德何能可以可以得到呢個機會，可以得到咁多人去入場睇我表演呢？』但我希望經過今晚做完呢個騷之後，我可以搵到呢個答案，多謝你哋！」
Jeremy個人演唱會︱5. MIRROR全員拍片表支持
有Serrini做演唱會嘉賓，2人合唱她的《網路安全隱患》，之後Serrini更獨唱《樹木真美》。至於MIRROR成員雖然沒有上台做嘉賓，但為了今次演唱會，其餘11子都有為Jeremy拍片，齊齊大跳Taylor Swift的《Shake it Off》，瞬間掀起全場粉絲的尖叫聲。
Jeremy個人演唱會︱6. 喊住多謝花姐
到演唱會尾聲時，Jeremy更喊住表示多謝花姐：「好多謝花姐，話呢個消息畀我知道，畀我有一個演唱會嘅經驗，所以好多謝佢。I love you so much！」
Jeremy個人演唱會︱7. 演唱會服裝全面睇
Jeremy今次演唱會服裝方面亦非常花心思，全場換足5套服裝，件件都超有特色。
同場加映：台下星光熠熠 阿Sa、張敬軒大前輩送花籃支持
為了支持Jeremy首個個人演唱會，Jeremy圈中好友都有紛紛到場支持，包括ERROR成員Dee、肥仔、吳林峰、商台DJ梁文禮、阿正、小儀和當奴等。圈中大前輩阿Sa蔡卓妍和張敬軒都有送上花籃支持。
Jeremy個人演唱會︱《MOOV LIVE – The Prism Jeremy Lee》演唱會完整歌單：
- 《Volcano》（原唱：woodkid）
- 《Unholy》（原唱：Sam Smith）
- 《FEVER》
- 《Señorita》（原唱：Shawn Mendes, Camila Cabello）
- 《Closer》（原唱：The Chainsmokers）
- 《You First》
- 《半》
- 《Tom Boy》（原唱：(G)I-DLE）
- 《How you like that》（原唱：BLACKPINK）
- 《OFF/ON》（原唱：COLLAR）
- 《網路安全隱患》（原唱：Serrini）
- 《樹木真美》（原唱：Serrini）
- 《凡星》（原唱：陳蕾）
- 《讓世界毀滅》（原唱：林宥嘉）
- 《阿波羅》
- 《When We Were Young》（原唱：Adele）
- 《邊緣人格》（原唱：邱鋒澤FENG ZE , 賴晏駒Lai ）
- 《九》
- 《Pretty Crazy》（原唱：容祖兒）
- 《In My Dream》
- 《Shake It Off》（原唱：Taylor Swift）
- 《Dynamite》（原唱：BTS）
- 《越壞越強》（原唱：吳林峰）
- 《星空》（原唱：五月天）
- 《愛你》（原唱：王心凌）
- 《最後一夜》
- 《小幸運》（原唱：田馥甄）
- 《夢言》
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