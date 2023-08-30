Jeremy李駿傑演唱會︱現場直擊7大重點 全場竟得6首自己作品

Jeremy（李駿傑）今晚（30/8）舉行出道5年來首個音樂會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，成為繼姜濤、Anson Lo、Jer和Edan後第5位開個人騷的MIRROR成員。去年獲得叱咤新人男歌手金獎的Jeremy一連唱出28首歌曲，包括歐美、韓國、台灣等各地Hit爆歌曲，更邀請到Serrini當嘉賓，演唱會內容超級豐富！