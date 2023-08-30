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Jeremy李駿傑演唱會︱現場直擊7大重點 全場竟得6首自己作品

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Jeremy（李駿傑）今晚（30/8）舉行出道5年來首個音樂會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，成為繼姜濤、Anson Lo、Jer和Edan後第5位開個人騷的MIRROR成員。去年獲得叱咤新人男歌手金獎的Jeremy一連唱出28首歌曲，包括歐美、韓國、台灣等各地Hit爆歌曲，更邀請到Serrini當嘉賓，演唱會內容超級豐富！

Jeremy MIRROR成員Jeremy於今日30日）在會展舉行首個個人音樂會。
MIRROR成員Jeremy於今日（30日）在會展舉行首個個人音樂會。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 完場時更引有Jeremy手寫的感謝字條。
完場時更印有Jeremy手寫的感謝字條。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱1. 28首歌得6首自己歌 歌迷深表可惜

Jeremy今次演唱會又唱又跳，唱足4種語言的歌，廣東話、普通話、英文和韓文盡顯語文天分。不過，奈何Jeremy以個人身份出道只得一年半，導致全場28首選曲中，只有6首是Jeremy的個人作品。不少有份入場的歌迷都表示感到非常可惜，指希望能夠聽到更多Jeremy的個人作品。

Jeremy Jeremy今晚唱足四國語言嘅歌曲，非常落力。
Jeremy今晚唱足四國語言嘅歌曲，非常落力。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 但可惜太少個人作品。
但可惜太少個人作品。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱2. 勁歌熱舞開場 散發暗黑妖艷魅力

出道以來一直被外界大讚夠「妖」的Jeremy，一開場就翻唱《Volcano》、《Unholy》等歐美歌曲，更首次演唱新歌《FEVER》，散發暗黑妖艷魅力，成功炒熱全場氣氛。

Jeremy 一出場就大唱《Volcano》、《Unholy》等歐美歌曲。
一出場就大唱《Volcano》、《Unholy》等歐美歌曲。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 舞台設計都心機，夠曬迷幻又神秘。
舞台設計都心機，夠曬迷幻又神秘。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱3. 落力跳唱多首韓國女團歌

向來喜歡韓國文化的Jeremy，唱出多首韓國女團歌，包括(G)I-DLE的《TOMBOY》和BLACKPINK的《How You Like That》，果然是韓國女團的忠實粉絲，無論舞姿還是韓文發音都非常有板有眼。

Jeremy 大唱G)I-DLE的《TOMBOY》。
大唱（G)I-DLE的《TOMBOY》。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 舞姿都有紋有路。
舞姿都有板有眼。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 果然係女團忠實粉絲。
果然係女團忠實粉絲。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱4. 曾懷疑自己沒資格開個唱：我何德何能呢？

Jeremy表示，很高興終於能夠舉辦首個個唱，並且非常感激所有朋友、隊友和粉絲們到場支持。Jeremy又指曾經懷疑自己沒有資格開個人演唱會：「好多人都會問，嗰啲機會點解仲未到我。但其實當有咁嘅機會畀我嘅時候，我第一時間係有啲懷疑，我覺得：『我喎？點解嘅？我何德何能可以可以得到呢個機會，可以得到咁多人去入場睇我表演呢？』但我希望經過今晚做完呢個騷之後，我可以搵到呢個答案，多謝你哋！」

Jeremy Jeremy表示曾經懷疑自己何德何能舉辦個人演唱會。
Jeremy表示曾經懷疑自己何德何能舉辦個人演唱會。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱5. MIRROR全員拍片表支持

有Serrini做演唱會嘉賓，2人合唱她的《網路安全隱患》，之後Serrini更獨唱《樹木真美》。至於MIRROR成員雖然沒有上台做嘉賓，但為了今次演唱會，其餘11子都有為Jeremy拍片，齊齊大跳Taylor Swift的《Shake it Off》，瞬間掀起全場粉絲的尖叫聲。

Jeremy Anson Lo同姜濤都跳得好落力。
Anson Lo同姜濤都跳得好落力。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 連Frankie同Ian都有跳，認真唔話得。
連Frankie同Ian都有跳，認真唔話得。（圖片來源：東方新地）
Jeremy Serrini擔任Jeremy首個歌唱嘉賓。
Serrini擔任Jeremy首個歌唱嘉賓。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 兩人老友鬼鬼。
兩人老友鬼鬼。（圖片來源：東方新地）
Jeremy Serrini再獨唱《樹木真美》。
Serrini再獨唱《樹木真美》。（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱6. 喊住多謝花姐

到演唱會尾聲時，Jeremy更喊住表示多謝花姐：「好多謝花姐，話呢個消息畀我知道，畀我有一個演唱會嘅經驗，所以好多謝佢。I love you so much！」

Jeremy Jeremy在最後多謝花姐時忍不住哽咽。
Jeremy在最後多謝花姐時忍不住哽咽。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 對花姐講「I love you」！
對花姐講「I love you」！（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱7. 演唱會服裝全面睇

Jeremy今次演唱會服裝方面亦非常花心思，全場換足5套服裝，件件都超有特色。

Jeremy 一出場就以黑白西裝登場
一出場就以黑白西裝登場。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 唱女團歌嘅時候仲露大腿。
唱女團歌嘅時候仲露大腿。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 換上全白西裝。
換上全白西裝。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 換上紅色皮衣
換上紅色皮衣（圖片來源：東方新地）
Jeremy 最後一件最Casual。
最後一件最Casual。（圖片來源：東方新地）

同場加映：台下星光熠熠 阿Sa、張敬軒大前輩送花籃支持

為了支持Jeremy首個個人演唱會，Jeremy圈中好友都有紛紛到場支持，包括ERROR成員Dee、肥仔、吳林峰、商台DJ梁文禮、阿正、小儀和當奴等。圈中大前輩阿Sa蔡卓妍和張敬軒都有送上花籃支持。

Jeremy 肥仔同阿Dee到場支持。
肥仔同阿Dee到場支持。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 商台DJ左起）梁文禮、Elsie、阿正、小儀和當奴都有到場。
商台DJ（左起）梁文禮、Elsie、阿正、小儀和當奴都有到場。（圖片來源：東方新地）
Jeremy 吳林峰。
吳林峰。（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：東方新地）

Jeremy個人演唱會︱《MOOV LIVE – The Prism Jeremy Lee》演唱會完整歌單：

  1. 《Volcano》（原唱：woodkid）
  2. 《Unholy》（原唱：Sam Smith）
  3. 《FEVER》
  4. 《Señorita》（原唱：Shawn Mendes, Camila Cabello）
  5. 《Closer》（原唱：The Chainsmokers）
  6. 《You First》
  7. 《半》
  8. 《Tom Boy》（原唱：(G)I-DLE）
  9. 《How you like that》（原唱：BLACKPINK）
  10. 《OFF/ON》（原唱：COLLAR）
  11. 《網路安全隱患》（原唱：Serrini）
  12. 《樹木真美》（原唱：Serrini）
  13. 《凡星》（原唱：陳蕾）
  14. 《讓世界毀滅》（原唱：林宥嘉）
  15. 《阿波羅》
  16. 《When We Were Young》（原唱：Adele）
  17. 《邊緣人格》（原唱：邱鋒澤FENG ZE , 賴晏駒Lai ）
  18. 《九》
  19. 《Pretty Crazy》（原唱：容祖兒）
  20. 《In My Dream》
  21. 《Shake It Off》（原唱：Taylor Swift）
  22. 《Dynamite》（原唱：BTS）
  23. 《越壞越強》（原唱：吳林峰）
  24. 《星空》（原唱：五月天）
  25. 《愛你》（原唱：王心凌）
  26. 《最後一夜》
  27. 《小幸運》（原唱：田馥甄）
  28. 《夢言》

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撰文：東方新地圖片來源：Jeremy李駿傑演唱會︱現場直擊7大重點 全場竟得6首自己作品

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