Jeremy李駿傑@MIRROR備受力捧 花美男外表卻因身世養成內向性格

Jeremy李駿傑自從於叱咜奪新人金獎後人氣大增，備受公司重用！近日Jeremy李駿傑與Anson Lo在花姐陪同下赴日，是他繼到日本拍攝《阿波羅》MV後再度到當地工作。Jeremy有「花美男」的外表，比參加《全民造星》時吸引力大增，但其實 Jeremy李駿傑有著悲慘身世，令其性格十分內向。