Jeremy李駿傑@MIRROR備受力捧 花美男外表卻因身世養成內向性格
Jeremy備受力捧赴日工作
Jeremy與隊友Anson Lo（盧瀚霆）於上月底與經理人花姐（黃慧君）一同前往日本，據知此行是為了工作，但二人亦有寓工作於娛樂，抽空遊玩。日前Jeremy出Post貼打卡相，並寫道：「今日嘅遊客照，黎第四次東京，先第一次睇東京鐵塔#放鬆一下」。昨日又貼出與Anson Lo的對鏡合照，但暫時未有任何工作花絮可以看到。
Jeremy 最先做業主
除了姜濤買樓，近年MIRROR其他成員都上車做業主，李駿傑(Jeremy)早在2021年已入市，購入港鐵鑽石山站上蓋綠居項目「啟鑽苑」一個面積約400平方呎的單位，Jeremy曾指單位是與家人同住，不是「Full Pay」入市，更稱日後要努力工作供樓。
Jeremy李駿傑 MIRROR中的花美男
一直以來，Jeremy李駿傑在MIRROR中不是最突出的一位，他在18年參加《全民造星》比賽期間，被形容為比賽中的隱形人，每次拍攝的排位，不是站在後排就是站在角落位，並不起眼。成為MIRROR成員後，Jeremy李駿傑繼續低調，少說話，但其實他的可塑性非常之高，他一直在鍛鍊自己的歌藝與舞藝，付出有目共睹。
1. Jeremy李駿傑曾於內地生活
Jeremy李駿傑在6歲時曾於湖南生活，由於父母已分開，所以他兒時長時間一人玩耍，沒有太多機會和其他人相處，性格變得內向。
2.Jeremy李駿傑父親是中港車司機
另外，Jeremy李駿傑父母離婚後，媽媽再婚組織新家庭，而Jeremy李駿傑就一直跟婆婆住，到外婆離世後，Jeremy李駿傑搬出來一個人住，他自小已經學會獨立，性格也相當內向。此外，Jeremy李駿傑提過爸爸是駕駛中港車，只會在星期日才會返港，父子聚少離多，關係自然生疏。
3. Jeremy李駿傑 6歲已立志成為歌手
Jeremy李駿傑熱愛表演，6歲已經立志要成為歌手，小學時曾被獲選為「唱歌之星」。Jeremy李駿傑早年也報名參加過《快樂男聲》、《中國新歌聲》等節目，更曾經參加韓國娛樂公司的練習生選拔等，不過在海選階段已遭淘汰。
4.Jeremy李駿傑為自己訂下時限
多次參加比賽及選拔都未能成功，Jeremy李駿傑亦曾感到氣餒，更決定為自己設定時限，如果25歲還未見起色，就會放棄演藝夢想，幸好18年參加《全民造星》令他成功加入MIRROR。
5.Jeremy李駿傑曾被指韓味太濃
Jeremy李駿傑在《全民造星》比賽時常被指「韓味太濃」和沒有個人特色。入了十強後，他曾爆喊說︰「係人都鍾意畀人讚，係人都想畀人睇到，咁多人嘅節目入面，梗係想自己畀人睇到，但係我唔明……我唔明我點解每次咁努力，都冇人鍾意我。」
6.Jeremy李駿傑曾被導師劉美君大讚
當時只有劉美君獨具慧眼，她在節目中指在Jeremy李駿傑身上見到其他人沒有的特質，覺得他可以走妖艷的路線。MIRROR經理人花姐早前公開指Jeremy李駿傑應該值得有更好的發展，認為他十分有特色，似黃耀明或張國榮這一類歌手。另外，花姐也大讚Jeremy李駿傑唱歌穩定，跳舞出色，性格也非常好。
7.Jeremy李駿傑男性、中性美、妖味樣樣得
加入MIRROR後，雖然沒有姜濤、Ian等人氣高，但Jeremy李駿傑的可塑性十分高，男性、中性美、妖味樣樣得。不少人覺得他像整日本的花美男，而且也愈來愈靚仔有星味。
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