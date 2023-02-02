Jeremy李駿傑

Jeremy李駿傑@MIRROR備受力捧 花美男外表卻因身世養成內向性格

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Jeremy李駿傑自從於叱咜奪新人金獎後人氣大增，備受公司重用！近日Jeremy李駿傑與Anson Lo在花姐陪同下赴日，是他繼到日本拍攝《阿波羅》MV後再度到當地工作。Jeremy有「花美男」的外表，比參加《全民造星》時吸引力大增，但其實 Jeremy李駿傑有著悲慘身世，令其性格十分內向。

Jeremy李駿傑 Jeremy出道4年終於闖出鮮明個人定位，漸受重用。
Jeremy出道4年終於闖出鮮明個人定位，漸受重用。（圖片來源：[email protected]_0908）
Jeremy李駿傑 MIRROR
Jeremy李駿傑每次台上的表演都非常出色，被指是隊中進步神速的一位MIRROR成員。（圖片來源：[email protected]_0908）

Jeremy備受力捧赴日工作

Jeremy與隊友Anson Lo（盧瀚霆）於上月底與經理人花姐（黃慧君）一同前往日本，據知此行是為了工作，但二人亦有寓工作於娛樂，抽空遊玩。日前Jeremy出Post貼打卡相，並寫道：「今日嘅遊客照，黎第四次東京，先第一次睇東京鐵塔#放鬆一下」。昨日又貼出與Anson Lo的對鏡合照，但暫時未有任何工作花絮可以看到。

Jeremy李駿傑 Jeremy到東京鐵塔下打卡。
Jeremy到東京鐵塔下打卡。（圖片來源：[email protected]_0908）
Jeremy李駿傑 同行的還有「教主」Anson Lo。
同行的還有「教主」Anson Lo。（圖片來源：[email protected]_0908）

Jeremy 最先做業主

除了姜濤買樓，近年MIRROR其他成員都上車做業主，李駿傑(Jeremy)早在2021年已入市，購入港鐵鑽石山站上蓋綠居項目「啟鑽苑」一個面積約400平方呎的單位，Jeremy曾指單位是與家人同住，不是「Full Pay」入市，更稱日後要努力工作供樓。

Jeremy李駿傑 姜濤 近日「單飛」出歌再奪獎的李駿傑Jeremy)，原來早在2021年已入市，是團隊中最先成為業主的一位。
近日「單飛」出歌再奪獎的李駿傑(Jeremy)，原來早在2021年已入市，是團隊中最先成為業主的一位。（圖片來源：[email protected]_0908）

Jeremy李駿傑 MIRROR中的花美男

一直以來，Jeremy李駿傑在MIRROR中不是最突出的一位，他在18年參加《全民造星》比賽期間，被形容為比賽中的隱形人，每次拍攝的排位，不是站在後排就是站在角落位，並不起眼。成為MIRROR成員後，Jeremy李駿傑繼續低調，少說話，但其實他的可塑性非常之高，他一直在鍛鍊自己的歌藝與舞藝，付出有目共睹。

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Jeremy李駿傑在演唱會中的Solo令人眼前一亮。（圖片來源：[email protected]_0908）
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Jeremy李駿傑 走韓風路線，唱跳俱佳。（圖片來源：[email protected]_0908）

1. Jeremy李駿傑曾於內地生活

Jeremy李駿傑在6歲時曾於湖南生活，由於父母已分開，所以他兒時長時間一人玩耍，沒有太多機會和其他人相處，性格變得內向。

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Jeremy李駿傑因為家庭背景令他性格變得孤僻。（圖片來源：[email protected]_0908）

2.Jeremy李駿傑父親是中港車司機

另外，Jeremy李駿傑父母離婚後，媽媽再婚組織新家庭，而Jeremy李駿傑就一直跟婆婆住，到外婆離世後，Jeremy李駿傑搬出來一個人住，他自小已經學會獨立，性格也相當內向。此外，Jeremy李駿傑提過爸爸是駕駛中港車，只會在星期日才會返港，父子聚少離多，關係自然生疏。

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Jeremy李駿傑生於破碎家庭，爸爸是中港車司機。（圖片來源：[email protected]_0908）

3. Jeremy李駿傑 6歲已立志成為歌手

Jeremy李駿傑熱愛表演，6歲已經立志要成為歌手，小學時曾被獲選為「唱歌之星」。Jeremy李駿傑早年也報名參加過《快樂男聲》、《中國新歌聲》等節目，更曾經參加韓國娛樂公司的練習生選拔等，不過在海選階段已遭淘汰。

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Jeremy李駿傑自小愛睇K-POP，化妝與造型都跟足韓國男團。（圖片來源：[email protected]_0908）

4.Jeremy李駿傑為自己訂下時限

多次參加比賽及選拔都未能成功，Jeremy李駿傑亦曾感到氣餒，更決定為自己設定時限，如果25歲還未見起色，就會放棄演藝夢想，幸好18年參加《全民造星》令他成功加入MIRROR。

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Jeremy李駿傑 23歲時參加《全民造星》，令他如願入行。（圖片來源：[email protected]_0908）

5.Jeremy李駿傑曾被指韓味太濃

Jeremy李駿傑在《全民造星》比賽時常被指「韓味太濃」和沒有個人特色。入了十強後，他曾爆喊說︰「係人都鍾意畀人讚，係人都想畀人睇到，咁多人嘅節目入面，梗係想自己畀人睇到，但係我唔明……我唔明我點解每次咁努力，都冇人鍾意我。」

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Jeremy李駿傑在《全民造星》比賽時感到沒有觀眾喜歡看他而爆喊。（圖片來源：ViuTV）

6.Jeremy李駿傑曾被導師劉美君大讚

當時只有劉美君獨具慧眼，她在節目中指在Jeremy李駿傑身上見到其他人沒有的特質，覺得他可以走妖艷的路線。MIRROR經理人花姐早前公開指Jeremy李駿傑應該值得有更好的發展，認為他十分有特色，似黃耀明或張國榮這一類歌手。另外，花姐也大讚Jeremy李駿傑唱歌穩定，跳舞出色，性格也非常好。

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當所有人都睇低Jeremy李駿傑一線時，只有劉美君獨具慧眼。（圖片來源：ViuTV）
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經理人花姐雖然經常被指偏心某幾位MIRROR核心成員，但她亦曾公開讚Jeremy李駿傑。（圖片來源：[email protected]_0908）

7.Jeremy李駿傑男性、中性美、妖味樣樣得

加入MIRROR後，雖然沒有姜濤、Ian等人氣高，但Jeremy李駿傑的可塑性十分高，男性、中性美、妖味樣樣得。不少人覺得他像整日本的花美男，而且也愈來愈靚仔有星味。

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Jeremy李駿傑最近拍了一個廣告，以花美男姿態現身。（圖片來源：[email protected]_0908）
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Jeremy李駿傑習慣了化濃妝，其可塑性亦十分高。（圖片來源：[email protected]_0908）

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圖片來源：[email protected]_0908、ViuTV

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