Jeremy自封「九索」 與「五索」撞樣感神奇 高EQ回應獲網民力讚
廣告
MIRROR成員Jeremy日前出席朋友婚禮擔任姊妹團，與無綫小花陳若思並排合照手貼手的親密互動曝光後，再次引發網民熱議撞樣話題。面對外界不斷將他與「五索」比較，Jeremy早前接受訪問時大方回應，更自封「九索」化解爭議，坦言對撞樣毫不介意，其正面態度獲網民大讚。
Jeremy婚禮做姊妹團意外曝光
陳若思昨日在社交平台分享為好友擔任姊妹團的照片，Jeremy突然現身姊妹團陣容令網民大感意外。照片中Jeremy與陳若思並排站立手貼手拍照，互動看起來十分自然親密，完全融入女生群組中毫無違和感。另一段影片更見Jeremy穿著睡袍造型，與一眾姊妹團成員一起上演搶利是環節，場面相當搞笑有趣，展現其親和力十足的一面。
Jeremy自封九索回應撞樣爭議
早於今年5月個唱後，Jeremy已主動回應過撞樣五索的話題，當時他接受記者訪問時表現得相當大方。Jeremy坦言連自己也覺得與五索相似，更幽默地說「大家可以叫我做九索」，認為這種相似度很神奇。他表示曾經看過五索的YouTube訪問，某些角度確實令他驚訝「點解好似我自己坐咗喺度咁」，但強調完全不介意外界比較，認為「呢個世界咁多人都一定會有啲相似嘅人存在」。
網民力讚Jeremy表現大方
網民看到Jeremy婚禮照片後反應熱烈，除了繼續討論撞樣話題外，更多人讚賞他的大方態度。有網民留言「認錯左係五索」、「五索嚟架」，但亦有人為Jeremy辯護「老實講，Jeremy個鼻靚過五索」，更有網民讚賞Jeremy面對撞樣爭議的正面回應，認為他的幽默感和大方態度值得欣賞。
圖片來源：IG@amberchann46、IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期