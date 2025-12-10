Jeremy自封「九索」 與「五索」撞樣感神奇 高EQ回應獲網民力讚

MIRROR成員Jeremy日前出席朋友婚禮擔任姊妹團，與無綫小花陳若思並排合照手貼手的親密互動曝光後，再次引發網民熱議撞樣話題。面對外界不斷將他與「五索」比較，Jeremy早前接受訪問時大方回應，更自封「九索」化解爭議，坦言對撞樣毫不介意，其正面態度獲網民大讚。