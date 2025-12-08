全民造星6｜Jeremy親自教學性感演出技巧 專業表現獲網民激讚
Jeremy親自教學第三組性感演出技巧
到了第四回合，第三組Gordon、小雞、DaiMa、Bosco Kwan和Alvin Lai選擇演出Jeremy的《Fever》，但在練習期間一眾參賽者都不知道如何表達性感。Jeremy作為「性感擔當」親自到排舞室指導，更親身示範如何擺出性感表情。經過Jeremy的悉心教導後，原本差評滿滿的第三組立即脫胎換骨，最終獲得5位評判一致好評，成功翻身。
Jeremy嚴格點評A2組表演問題多多
其實早在第三回合時，Jeremy已經率先為A2組的「性感路線」把脈點評，逐一指出問題所在，當時A2組包括43號Ian Hannz、3號yinhei、9號Kenrick及31號三金，選擇演出《Vibe都來了！2025》。Ian Hannz坦言想做喜劇演出，表示「我覺得係有啲騎呢嘅活力，我可以玩到好癲好盡」。然而他們的演出不但「趴地趷囉」，更跳到連皮帶也脫下，卻未能獲得Jeremy認同。Jeremy直接指出多個問題，「suppose嗰個位應該係要你哋最齊嘅一個地方，你哋係反而最唔齊啦。呢隻歌係咪要除皮帶，我有啲懷疑嘅，依家就係一堆好亂，好亂，大家唔知做緊乜，我冇因為呢樣嘢而加分囉。」
正式演出獲評判一致好評
儘管Jeremy在驗收日直指問題、評語相當嚴厲，A2組經過一輪「大翻新」後，A2組在正式演出時獲得評判們的讚賞。關智斌大讚他們「catch到呢個vibe嘅，一上呢個台板開始佢哋就已經進入狀態，我一路睇就好開心囉，我今次真係覺得你有一個男團嘅bonding喺度」。鄧小巧也被4人的可愛表現打動，表示「姐姐好想走去搣佢哋嘅面珠墩」。
網民激讚Jeremy專業表現如正式導師
Jeremy在兩個回合的表現令網民留下深刻印象，紛紛在社交平台留言大讚。網民普遍認為Jeremy又性感又會教人，認為他的專業態度和教學能力已經達到正式導師的水準。不少觀眾更表示Jeremy的點評中肯實用，既能指出問題所在，又能提供具體改善建議，展現出色的導師風範。