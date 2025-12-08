全民造星6｜Jeremy親自教學性感演出技巧 專業表現獲網民激讚

《全民造星6》第三及第四回合播出後，MIRROR成員Jeremy的專業表現成為全城熱話。這位被稱為「性感擔當」的Jeremy不但在節目中頻頻出鏡給予專業意見，更親自下場示範教學，令網民大讚其專業態度和教學能力，直言他的表現已經與「助理導師」無異。