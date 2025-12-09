Jeremy驚現姊妹團 與無綫小花手翹手齊齊陪人出嫁 跨台友誼意外曝光？
無綫小花陳若思昨日貼出閨蜜婚禮現場相片，竟然與MIRROR成員Jeremy一同擔任姊妹團，兩人並排合照更是手貼手，關係看似相當不錯。這個跨台組合令網民大感意外，紛紛好奇兩人私下的真實關係。
Jeremy突現婚禮姊妹團陣容
陳若思昨日在社交網分享為好友擔任姊妹團的靚相，照片中意外出現Jeremy的身影，令人驚訝MIRROR成員竟會參與婚禮姊妹團。在其中一張合照中，Jeremy與陳若思並排站立，兩人更是手貼手拍照，互動看起來十分自然親密。另一段影片更見Jeremy穿著睡袍造型，與一眾姊妹團成員一起上演搶利是環節，完全融入女生群組中，場面相當搞笑有趣。
陳若思大晒婚禮花絮獲網民關注
陳若思在社交平台上大方分享當日的婚禮花絮，除了與Jeremy的合照外，她還曬出接到花球的相片。照片中可見陳若思身穿香檳色姊妹裙，造型甜美動人，而Jeremy則以同色打扮現身，兩人在婚禮上的互動自然，看起來已是相當熟絡的朋友關係。整個姊妹團的氣氛熱鬧溫馨，為新人的大日子增添不少歡樂。
跨台藝人私交曝光引熱議
這次Jeremy與陳若思同場擔任姊妹團，意外曝光了兩人的私人友誼，令外界對這個跨台組合感到好奇。Jeremy作為MIRROR成員，平日較少與無綫藝人有公開互動，今次能夠一同出席朋友婚禮並擔任姊妹團，顯示兩人私下關係確實不錯。從照片可見，Jeremy在女生群組中表現得相當自在，完全沒有尷尬感，反而融入得很好。
網民熱烈討論兩人關係
網民看到Jeremy與陳若思的合照後，紛紛留言表示驚訝，「原來佢哋係朋友嚟㗎」、「Jeremy做姊妹團好搞笑」、「兩個人睇落好friend」。有網民更笑言Jeremy在姊妹團中的表現很自然，「完全無違和感」。亦有人好奇兩人是如何認識，期待日後會否有更多合作機會，讓大家見到更多跨台藝人的友誼互動。
圖片來源：IG@amberchann46資料或影片來源：原文刊於新假期