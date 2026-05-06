4女投資80萬血本無歸 咖啡界新星Jessica身分曝光 被指「搭雞棚」 主動聯絡東張澄清
四女投資80萬變隱形股東
據《東張西望》報道，四名事主Kellie、Nicole、Winnie及Annie於去年2月經大學同學介紹，與咖啡界新星Jessica及知名麵包師合夥在灣仔開設咖啡店，總投資額達220萬元。四人合共出資80萬元，Jessica出資30萬元，其餘資金由麵包師負責。然而直至開業當日，四人才驚覺自己並非公司股東，店舖實際由Jessica的公司與麵包師合作經營，她們只是「隱形投資者」。事主指Jessica以公司戶口未開設為由，要求將資金存入私人戶口，開張當日更被支開無法參與剪綵儀式。
Jessica主動聯絡東張澄清指控
面對四人事主的「搭雞棚」指控，Jessica主動聯絡《東張西望》製作組回應。她否認騙財，強調「如果我真係呃，我今日唔會坐喺度」，表示自己由畢業開始做咖啡至今全是心血之作。Jessica聲稱自己同樣被麵包師方面「呃咗」，承諾會提供更多資料解釋事件。她又澄清四人一早已同意擔任「不記名投資者」角色，主要負責出資但不參與營運，並非真正股東身份。
咖啡店開業13個月突然結業
店舖開業後，四名事主多次要求查看財務報表均遭拖延或拒絕。直至今年3月，她們從朋友口中得知店舖已結業賣盤，才驚覺80萬元血汗錢付諸東流。事主質疑Jessica刻意隱瞞店舖經營狀況，精心部署「搭雞棚」騙局。據悉咖啡店由開業至結業共13個月，四人從未收到任何分紅，真正血本無歸。Jessica解釋店舖生意很差，欠下供應商70萬元貨款才要結業，並稱因時間倉卒未能及時通知投資者。
Jessica身分曝光
Jessica chan是資深的咖啡比賽評審，並曾在香港打造多間知名咖啡店，包括 Until Coffee。她擅長與本地烘焙品牌合作，例如曾與「享樂烘焙」合作在灣仔開設咖啡店 BUFFEE。根據 2026 年 3 月至 4 月的媒體報導與網上討論，Jessica Chan 被指涉嫌以合夥開 Cafe 名義騙取投資者資金，被質疑「搭雞棚」後店舖突結業，涉及多宗金錢糾紛。
網民熱議咖啡界雞棚事件
事件曝光後引起網民廣泛討論，不少人質疑Jessica利用咖啡界名氣設局。有網民留言「咖啡界都有雞棚姐，真係防不勝防」、「80萬唔係小數目，點解咁容易俾人呃」。亦有人認為投資者太輕信他人，「做生意一定要睇清楚合約，唔可以淨係靠口頭承諾」。部分網民則表示同情四名事主，「辛苦錢就咁冇咗，真係好慘」。警方已將案件列作以欺騙手段取得財產處理，暫時未有人被捕，《東張西望》將繼續跟進事件真相。