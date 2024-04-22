Jessica C. 36歲生日派福利大曬「警鐘胸」 曾轟動寫真界為1原因收起性感

曾經憑「警鐘胸」轟動寫真界一時的混血女模Jessica C.，自從17年與安志杰結婚後，一直定居美國生活，少於在公開場合露面。近日JC慶祝36歲生日，不但在社交平台大曬與老公肉緊激吻的短片，更上傳一段性感短片盡曬火辣身材！

