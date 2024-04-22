Jessica C. 36歲生日派福利大曬「警鐘胸」 曾轟動寫真界為1原因收起性感
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曾經憑「警鐘胸」轟動寫真界一時的混血女模Jessica C.，自從17年與安志杰結婚後，一直定居美國生活，少於在公開場合露面。近日JC慶祝36歲生日，不但在社交平台大曬與老公肉緊激吻的短片，更上傳一段性感短片盡曬火辣身材！
36歲Jessica C.生日大曬「警鐘胸」
混血女模Jessica C.雖然近年定居美國，少有在香港出席活動，但依然經常更新社交平台，分享其日常生活。日前36歲生日JC就在社交平台上傳多段短片，其中一段短片可見安志杰一完成工作就趕回家，二人一見面就即刻攬實兼肉緊激吻，認真夠曬甜蜜。另外一條短片就可見JC身穿一身白色比堅尼，邊對住鏡頭擺Pose，邊大曬火辣身材，大曬招牌「警鐘胸」，網民都紛紛留言大讚JC身材超好，完全看不出已經是兩個孩子的媽媽。
曾憑「警鐘胸」轟動寫真界 因1原因收起性感
美菲混血兒Jessica C.在2004年正式入行，曾經憑「警鐘胸」轟動寫真界的她在2014年大方承認與男性安志杰拍拖，在翌年宣佈結婚，二人三年抱兩，誕下長女Tessa和幼子Elvis。自從兩位小孩出世後，JC就淡出幕前，收起性感專心做賢妻良母。
8歲愛女盡得媽媽真傳
現時定居美國的JC一家四口，經常在社交平台上傳與家人的幸福日常生活。早前就上傳了大女Tessa 8歲生日的生活會片段，從片段中可見8歲的Tessa盡得媽媽真傳，五官精致之餘，身高亦已經高至爸爸安志杰的心口，不少網民都大讚Tessa絕對有當模特兒的潛質。
圖片來源：IG@jesscambensy