床哥直播痛批出軌行為句句公道 妻子釘姐感動：聽哭100億人
廣告
近日傳出多個出軌緋聞，包括混血肥仔出軌丁丁，和星級健身教練出軌小薯茄阿冰親妹等等。日前網紅JFFT床哥開直播時都有討論到有關出軌議題，不少網民都大讚「床尊者」床哥夠公道！
床哥痛批婚內出軌 直指偷食好嘔心
JFFT床哥昨晚（24日）在《床哥心事台》開直播時亦提到有關出軌議題，床哥狠批出軌的男性是忘記了太太辛勞、失去了最基本的同理心，更狠批出軌行為好嘔心：
「點解會咁容易沉淪係第三者，因為第三者只需要照顧你嘅性需要，只係出去食好嘢，真係好膚淺，全程只需要點樣去Happy。但係點解你唔諗吓你屋企嘅老婆，佢要照顧你生活所需，你小朋友嘅學業、日常，顧你老爺奶奶，點解好多人都唔記得呢啲嘢呢？我哋做人，如果唔記得自己另一半係點樣捱過嚟，我哋唔配做一個人。」
「一個女人願意為你生個小朋友，其實好難，佢係過程中放棄咗幾多嘢就係為咗成全你。我哋唔好話一個照顧者好容易做，你試下一個男人全程喺屋企啲做個細路，好多人都即刻收皮，好多人都忘記當初嘅情緒、當初嘅唔容易，真係好唔應該。」
「唔得，你話當初真係未玩夠，呢啲都唔係藉口。當你決定要結婚，生小朋友，建立一個家庭嘅時候，你就有義務去對抗一切誘惑，如果唔係當初結婚嚟做乜。每次見到呢啲新聞都覺得好嘔心。」
網民都大讚床哥言論公道
不少網民聽完床哥對出軌的看法之後，大家都紛紛留言大讚床哥言論公道，能夠在男人口中聽到此言論覺得好難得：「呢條片應該要send晒俾咁多偷緊食嘅男人睇」、「從來無聽過床哥唔知知佢乜背景 呢席話後 真心要支持佢👍🏻希望唔好令大家失望」、「睇呢條片會喊到隻狗咁 並唔係因為覺得女人好可憐/ 自憐 而係呢份同理心係出自一個男人把口，好難得」 、「床哥生存能力max」。
雖然有網民認為床哥會咁樣講純粹為蹭流量，但亦有網民認為床哥本身係出名嘅愛家好男人：「床哥都經歷咗好多先有今日既美好家庭 所有野都得來不易 珍惜身邊個位係你最折磨時仍然係你身邊既人」、「啲人話床咩道德高地🤣但佢對屋企真係100% 對外人幾賤都好，但一定要對自己屋企人好」等。
一齊睇片：
圖片來源：YouTube@JFFLive、IG@bedgor_littleworld、Threads截圖、IG截圖資料或影片來源：原文刊於新假期