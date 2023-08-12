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新晉男團JFFT人氣大爆發 廣告代言數量僅次MIRROR 吸金力超驚人！

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YouTube頻道JFFT近年成為城中熱話，四位成員雞翼、床哥、良少、米爺搞作多多，成為一眾年輕人熱捧的對象。近日多處都能看見JFFT的身影，廣告代言數量更僅此於人氣男團MIRROR。以下就為讀者們盤點5大JFFT廣告，可見新男團吸金能力高得驚人！

JFFT深受年輕人追捧 成軍10年進軍電影界

JFFT由床哥、雞翼、良少和米爺組成，4人早在2013年創立YouTube頻道，從開台以來一直都係無厘頭搞笑拍Vlog路線，深受一眾年輕人喜愛。去年JFFT有份同《試當真》合作舉辦校花校草2022比賽，令其人氣直線急升。今年更進軍電視和電影界，分別客串ViuTV《極度俏郎君》和電影《超神經械劫案下》，風頭一時無兩。

JFFT 近年受年輕一輩追捧，更捧紅多個潮語，如「0尊」、「Firm」等。
近年受年輕一輩追捧，捧紅多個潮語，如「0尊」、「Firm」等。（圖片來源：IG@jfft_justforfun）

盤點5大JFFT廣告︱「百老匯」夥拍樂壇天后容祖兒

JFFT 4人近日衝出Youtube網絡世界，直接進軍埋電視廣告，夥拍樂壇天后容祖兒拍攝「百老匯」廣告。JFFT在廣告中化身AI，4位成員難得身穿西裝、官仔骨骨咁出現於大眾面前，該段廣告片喺IG更獲得過百萬View數。不少網民都為JFFT終於拍電視廣告感到非常開心：「冇辦法相信JFFT正式進軍埋電視廣告」、「百老滙今次係good㗎」、「JFFT就係咁firm」等。

JFFT 表情夠曬鬼馬。
表情夠曬鬼馬。（圖片來源：Youtube@BroadwayLifestyle）
JFFT 床哥超搶鏡。
床哥超搶鏡。（圖片來源：Youtube@BroadwayLifestyle）
JFFT 大家拍廣告都交足戲。
大家拍廣告都交足戲。（圖片來源：Youtube@BroadwayLifestyle）

盤點5大JFFT新廣告︱「屈臣氏」同香港運動員玩大對決

人氣男團MIRROR亦有份代言嘅「屈臣氏」，JFFT近排都有份拍廣告。早前JFFT就與3位香港田徑運動員陳佩琦、梁筠宜同尹詩慧一起拍《體能之臣》，一齊大玩遊戲，進行大對決。雖然只有​​床哥、雞翼、米少三位成員參加節目，但依然超級落力，跑上跑落絕無欺場。

JFFT 米少、雞翼、床哥為屈臣氏拍綜藝節目宣傳。
米少、雞翼、床哥為屈臣氏拍綜藝節目宣傳。（圖片來源：Facebook@屈臣氏）
JFFT 玩得好落力。
玩得好落力。（圖片來源：Facebook@屈臣氏）

盤點5大JFFT新廣告︱化身IKEA店員看鋪造勢

除了屈臣氏之外，就連大品牌「IKEA」都搵JFFT拍廣告。早前就IKEA IG就出現JFFT 4位成員的身影，4位成員化身成為IKEA店員，幫手看鋪造勢！

JFFT 最近於太古城有新鋪開張的IKEA都搵JFFT宣傳造勢。
最近於太古城有新鋪開張的IKEA都搵JFFT宣傳造勢。（圖片來源：IG@ikeahongkong）
JFFT 成員們都穿上制服化身職員。
成員們都穿上制服化身職員。（圖片來源：IG@ikeahongkong）

盤點5大JFFT新廣告︱「UL·OS」紅雨搞​​爽快簽名會

由張敬軒代言的UL·OS男士護膚品品牌，早前都搵JFFT做宣傳，為4人舉行簽名會。簽名會消息公佈當時獲得網民熱烈支持，大家都紛紛留言「已經買爆」、「按咗寶馬山層樓支持」、「排隊排到西隧」嚟支持JFFT。不過可惜簽名會當日紅雨，只有十幾位粉絲到場支持。

JFFT 連男士護膚品都有份代言。
連男士護膚品都有份代言。（圖片來源：[email protected]
JFFT 品牌方更為JFFT大搞簽名會。
品牌方更為JFFT大搞簽名會。（圖片來源：IG@chickenwingli）

盤點5大JFFT新廣告︱「EA FC24」同達哥齊齊賣廣告

足球遊戲中最出名的「FIFA」最近新一係列的「FC 24」，熱愛足球的JFFT最近亦有在社交平台為「FC 24」大賣廣告，更大玩抽獎為粉絲們謀福利！

JFFT 連大型遊戲FC24都搵佢地賣廣告
連大型遊戲FC24都搵佢地賣廣告（圖片來源：Facebook@JFFT）
JFFT 網民大讚呢張圖構圖超正！
網民大讚呢張圖構圖超正！（圖片來源：Facebook@JFFT）

同場加映：JFFT男團有實力 攞過獎仲同YT出歌

雖然JFFT經常以搞笑形象示人，但其實4人都係有返咁上下實力。JFFT於去年曾經於TONE MUSIC頒獎典禮中獲得三個大獎，又同過實力派周殷廷合唱出歌，點擊率更高達50萬Views，實力不能忽視。

JFFT JFFT曾在TONE MUSIC AWARDS勇奪三個獎項。
JFFT曾在TONE MUSIC AWARDS勇奪三個獎項。（圖片來源：IG@jfft_justforfun）
JFFT 早前仲上過《903 廣東歌關注組》接受訪問。
早前仲上過《903 廣東歌關注組》接受訪問。（圖片來源：IG@jfft_justforfun）
JFFT 同YT合唱出歌都獲網民一致好評。
同YT合唱出歌都獲網民一致好評。（圖片來源：IG@jfft_justforfun）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@jfft_justforfun、[email protected]、IG@chickenwingli、Facebook@JFFT、IG@ikeahongkong、Facebook@屈臣氏、Youtube@BroadwayLifestyle資料或影片來源：Youtube@BroadwayLifestyle

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