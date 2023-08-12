新晉男團JFFT人氣大爆發 廣告代言數量僅次MIRROR 吸金力超驚人！
JFFT深受年輕人追捧 成軍10年進軍電影界
JFFT由床哥、雞翼、良少和米爺組成，4人早在2013年創立YouTube頻道，從開台以來一直都係無厘頭搞笑拍Vlog路線，深受一眾年輕人喜愛。去年JFFT有份同《試當真》合作舉辦校花校草2022比賽，令其人氣直線急升。今年更進軍電視和電影界，分別客串ViuTV《極度俏郎君》和電影《超神經械劫案下》，風頭一時無兩。
盤點5大JFFT廣告︱「百老匯」夥拍樂壇天后容祖兒
JFFT 4人近日衝出Youtube網絡世界，直接進軍埋電視廣告，夥拍樂壇天后容祖兒拍攝「百老匯」廣告。JFFT在廣告中化身AI，4位成員難得身穿西裝、官仔骨骨咁出現於大眾面前，該段廣告片喺IG更獲得過百萬View數。不少網民都為JFFT終於拍電視廣告感到非常開心：「冇辦法相信JFFT正式進軍埋電視廣告」、「百老滙今次係good㗎」、「JFFT就係咁firm」等。
盤點5大JFFT新廣告︱「屈臣氏」同香港運動員玩大對決
人氣男團MIRROR亦有份代言嘅「屈臣氏」，JFFT近排都有份拍廣告。早前JFFT就與3位香港田徑運動員陳佩琦、梁筠宜同尹詩慧一起拍《體能之臣》，一齊大玩遊戲，進行大對決。雖然只有床哥、雞翼、米少三位成員參加節目，但依然超級落力，跑上跑落絕無欺場。
盤點5大JFFT新廣告︱化身IKEA店員看鋪造勢
除了屈臣氏之外，就連大品牌「IKEA」都搵JFFT拍廣告。早前就IKEA IG就出現JFFT 4位成員的身影，4位成員化身成為IKEA店員，幫手看鋪造勢！
盤點5大JFFT新廣告︱「UL·OS」紅雨搞爽快簽名會
由張敬軒代言的UL·OS男士護膚品品牌，早前都搵JFFT做宣傳，為4人舉行簽名會。簽名會消息公佈當時獲得網民熱烈支持，大家都紛紛留言「已經買爆」、「按咗寶馬山層樓支持」、「排隊排到西隧」嚟支持JFFT。不過可惜簽名會當日紅雨，只有十幾位粉絲到場支持。
盤點5大JFFT新廣告︱「EA FC24」同達哥齊齊賣廣告
足球遊戲中最出名的「FIFA」最近新一係列的「FC 24」，熱愛足球的JFFT最近亦有在社交平台為「FC 24」大賣廣告，更大玩抽獎為粉絲們謀福利！
同場加映：JFFT男團有實力 攞過獎仲同YT出歌
雖然JFFT經常以搞笑形象示人，但其實4人都係有返咁上下實力。JFFT於去年曾經於TONE MUSIC頒獎典禮中獲得三個大獎，又同過實力派周殷廷合唱出歌，點擊率更高達50萬Views，實力不能忽視。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！