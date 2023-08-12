新晉男團JFFT人氣大爆發 廣告代言數量僅次MIRROR 吸金力超驚人！

YouTube頻道JFFT近年成為城中熱話，四位成員雞翼、床哥、良少、米爺搞作多多，成為一眾年輕人熱捧的對象。近日多處都能看見JFFT的身影，廣告代言數量更僅此於人氣男團MIRROR。以下就為讀者們盤點5大JFFT廣告，可見新男團吸金能力高得驚人！