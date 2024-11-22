新晉男團「JFYT」破天荒殺入叱咤組合5強 截票前跨區3小時直播拉票建奇功

Youtube 頻道JFFT床哥、良少、雞翼、米爺、含哥哥一直深受唔少年青人喜愛，除咗直播功力有料，踩過界玩歌影視都有驚喜，最新【叱咤2024】我最喜愛的組合5強公布，同YT大哥周殷廷組成嘅新晉男團「JFYT」正式殺入最後5強，今次真係冇得鬥氣！

