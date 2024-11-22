新晉男團「JFYT」破天荒殺入叱咤組合5強 截票前跨區3小時直播拉票建奇功
叱咤2024 「我最喜愛的組合」最後5強名單
【叱咤2024】第二階段投票結果公布，周殷廷首度殺入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，與此同時，新晉男團「JFYT」正式殺入最後5強，形成「4男團1女團」局面！
叱咤2024「我最喜愛的組合」 5強 (排名依筆劃序)︰
- COLLAR
- Dear Jane
- ERROR
- JFYT
- MIRROR
出局包括：Lolly Talk 、Pandora、Twins、雷同二友、 RubberBand
JFFT截票前連走3站拉票色水做足！
5強公布前一夜，JFFT成員連走3站拉票，分別去到荃灣、旺角、尖沙咀作最後衝刺，當中米爺被粉絲要求即場點唱或者合照等等，更係有求必應，色水做足！
Book定「JFYT大巴」慶祝！
今次成功入到5強，唔少粉絲大感驚喜，呢個不可能任務又行多一大步！網友紛紛期待1月1日要坐「JFYT大巴」去支持一波！「JFYT大巴」呢回事，要講到11月頭，床哥同YT大哥喺「床哥心事台」講到JFYT如果入到最後五強，將會有5+1架巴士停在亞博門口，完咗叱咜送大家返屋企！（不是玩具巴士）
床哥講過：
如果攞到獎真係太狂，因為始終都係新人，第一年我哋唔能夠太貪，但係如果真係入到5強，有一件都算係喜出望外嘅事，如果入到5強，我覺得JFYT係一個好成功嘅組合！
床哥興奮表示：我為你們而戰
我最喜愛的組合5強出爐，床哥興奮表示：「我想對那些始終相信我們的人說，第一座叱咤我最喜愛組合獎盃，我為你們而戰」果然係「香港faker」要有嘅霸氣！
「JFYT」火速推新歌！韓國取景大製作
JFYT氣勢強勁，隨首波主打歌《Hands up》霸氣rap一嘢轟入你耳仔，今日再有新歌《沉人啟示》派台，新歌MV更飛到韓國取景，YT大哥操刀嘅作品向來誠意滿滿，令粉絲相當期待！
周殷廷孖JFFT打成一片 深受年輕人喜愛
近年來，YT以其親民形象和積極參與社會活動，深受香港年輕人的喜愛。他不僅與YouTube頻道JFFT打成一片，更合作出歌，人氣有增無減！周殷廷相當飲水思源，於今年5月在九展舉行首個個人演唱會時，更邀請JFFT做特別表演單位，他表示「如果當日無遇到JFFT 絕對唔會有今日既我！」